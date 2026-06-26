アメリカ・ロサンゼルスで「2026ＷＴＴ ＵＳスマッシュ」が開幕！ ＪＡ全農が卓球日本代表選手の皆さんを「ニッポンの食」でサポート

ＪＡ全農は、本日からアメリカで開催される「2026ＷＴＴ ＵＳスマッシュ」に出場する卓球日本代表選手の皆さんを「ニッポンの食」で応援しています。

全農は、選手の皆さんが海外でも普段通りのパフォーマンスができるよう「ニッポンの食」を提供しています。今回提供した商品は全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」に掲載されている商品を中心に、精米、パックごはん、フリーズドライのみそ汁、ご飯のお供や全農の商品ブランド「ニッポンエール」のドライフルーツなどです。

今回のサポートを受けて篠塚大登選手（東都観光バス）からは「遠征中は日本食が食べたくなるので、みそ汁や干し芋、インスタントのご飯をよく食べています。日本食でコンディション整えて精一杯頑張ります。」とコメントを寄せていただきました。

「ニッポンの食」を手に笑顔の（左から） 橋本帆乃香選手、篠塚大登選手、早田ひな選手 （写真提供：公益財団法人日本卓球協会）

今回提供した「ニッポンの食」

【提供食材一覧】

【篠塚大登選手（東都観光バス）コメント 】

いつも食品サポートありがとうございます。ごはんを食べると力が出るので、お米はよく食べます。遠征中は日本食が食べたくなるので、みそ汁や干し芋、インスタントのご飯をよく食べています。試合でホテルに戻れない時は食事代わりにもなり、補食としても使いやすく重宝しています。日本食でコンディション整えて精一杯頑張ります。

【橋本帆乃香選手（デンソー）コメント 】

たくさんの食材をサポートいただき、ありがとうございます。

和食は消化が良く腹持ちもいいので、なるべく食事は和食を心がけています。海外ではレンジがない事もあるので、インスタントのごはんをおにぎりにするなど、食事をする上でとても助かっています！試合も頑張りますので、応援よろしくお願いします。

また、Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援（@zennoh_sports）」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。

【Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」】

https://x.com/zennoh_sports

全農は日本代表選手の皆さんが海外遠征する際、現地の慣れない食事や環境、衛生面で苦労している実情を受け、2019年度より、全農の海外ネットワークを活用し現地での食事サポートを本格的に開始。これまで卓球日本代表やカーリング日本代表選手の皆さんをサポートしてきました。

全農はこれからも「ニッポンの食」を通じて卓球競技を応援します。

【大会概要】

１．大会名称：2026ＷＴＴ ＵＳスマッシュ

２．日 程：令和８年６月２６日（金）～７月５日（日）

３．出場選手 ※５０音順

（１）男 子：宇田幸矢（協和キリン）、篠塚大登（東都観光バス）、田中佑汰（ファースト）、

戸上隼輔（井村屋グループ）、張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空（個人）、

吉村真晴（SCOグループ）

（２）女 子：伊藤美誠（スターツ）、大藤沙月（ミキハウス）、佐藤瞳（日本ペイントグループ）、

長粼美柚（木下グループ）、橋本帆乃香（デンソー）、早田ひな（日本生命）、

張本美和（木下グループ）、横井咲桜（ミキハウス）

４．詳 細： 2026WTT USスマッシュ - 公益財団法人日本卓球協会