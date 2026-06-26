ミニストップは、７人組ダンス&ボーカルグループ「BALLISTIK BOYZ (バリスティック ボーイズ）」とのコラボレーション企画第３弾を実施します！７月３日はソフトクリームの日。好評販売中の「北海道ミルクソフト」を、さらに多くのお客さまにお楽しみいただくため、７月３日（金）に、「BALLISTIK BOYZ」の皆さんによる生配信番組をYouTubeライブ、Xライブ放送にて配信します。指定時間内（１９：００～２０：００）に、ミニストップの「北海道ミルクソフト」の写真をXへ投稿していただくと、おトクなクーポンをプレゼント！ 「#バリと北海道ミルクソフト」と「@ministopfan」をつけて、「北海道ミルクソフト」の写真を投稿し、「BALLISTIK BOYZ」の皆さんと生配信番組をお楽しみください。 ミニストップHP キャンペーンページ https://www.ministop.co.jp/campaign/260703softcream-cp.html

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【コラボ企画情報】２０２６年７月３日（金）１８：５５～２０：００ 生配信番組放送！！

１．ミニストップアプリをダウンロードし、会員登録していただくと、「北海道ミルクソフト」を本体価格より１００円引きでご購入いただけるアプリクーポンをゲットできます！ アプリクーポン配信期間：２０２６年６月２３日（火）～７月６日（月） ２．ミニストップ公式Xアカウントをフォローの上、「北海道ミルクソフト」の写真を「#バリと北海道ミルクソフト」と「@ministopfan」をつけて、指定時間内に投稿していただくと「北海道ミルクソフト」の無料デジタルクーポンをプレゼント！ 指定時間：２０２６年７月３日（金）１９：００～２０：００の間 発券期間：７月８日（水）１０時～７月１９日（日） ※お客さま自身が専用サイトにアクセスしてクーポン取得 利用期間：７月８日（水）１０時～７月１９日（日） ３．指定時間内に、３０，０００件以上の投稿があった場合、ミニストップアプリ会員限定で、 「北海道ミルクソフト本体価格から１００円引きクーポン」をプレゼント！ アプリクーポン取得にはミニストップアプリダウンロードと会員登録が必要です。 配信期間：７月２４日（金） ～ ７月２６日（日） 利用期間：７月２４日（金） ～ ７月２６日（日） 「BALLISTIK BOYZ」の皆さんによる生配信番組は、２０２６年７月３日（金）１８：５５～２０：００の間に行います。 下記のURLよりご視聴ください。（配信時間は都合により前後する場合がございます。）

https://www.youtube.com/@BALLISTIKBOYZfromEXILETRIBE/streams https://x.com/ministopfan

【BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE とは】

EXILE TRIBE 初のメンバー7人全員がマイクを持ち、ダンス、ボーカル、ラップを披露。 さらに、英語・ポルトガル語・中国語を話せるメンバーが在籍し、グローバルなバックグラウンドを持つグループ。 2019年5月22日リリースのデビューアルバムでは、オリコン週間 アルバムランキング、Billboard JAPAN Top Album Sales / Billboard JAPAN Hot Albums、Spotifyのバイラルチャートで1位を記録し、注目を集めた。 同年2019年の12月にはプロモツアーとして、クアラルンプール、バンコク、台北、ジャカルタ、ホーチミンを回り、 アジア各国でLIVE・パフォーマンスを行う。2022年8月からタイに拠点を移して半年間に及ぶ武者修行を実施。 昨年 2025 年よりグループとしての第⼆章が開幕し、今年 2026 年より本格的に始動する BALLISTIK BOYZ の New EP 『BEAT』 が4 ⽉ 29 ⽇(⽔・祝)にリリースとなった。 そしてBALLISTIK BOYZの全国ツアー『BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2026 "BEAT BLAST Z"』が7月より全国9都市で開催される。 公式アカウント ■Instagram ⇒@ballistik_fext ■TikTok ⇒ballistikboyz.official ■X ⇒@ballistik_fext

https://www.instagram.com/ballistik_fext/?hl=ja https://www.tiktok.com/@ballistikboyz.official TikTok投稿 : https://www.tiktok.com/@ballistikboyz.official https://x.com/ballistik_fext