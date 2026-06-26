【まるで海外リゾート】 小樽港マリーナ内の「トラットリア・デッラ・マリーナ・小樽」にて、ヨットハーバーを一望できる絶景のテラス席(50席)を舞台にした「MARINA BBQ & BEER GARDEN (マリーナ・バーベキュー&ビアガーデン)」が、2026年7月1日(水)～8月31日(月)の期間限定でオープンいたします。

※トラットリア・デッラ・マリーナ・小樽の夏期営業は2026年7月1日(水)～9月13日(日)。





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昨年までウイングベイ小樽で展開していたグランピング&BBQ「海と空」が、今年は小樽港マリーナへと舞台を移し、全く新しいNEWコンテンツへと発展的に進化しました。本企画は、一般社団法人小樽観光協会(DMO)と一般社団法人 赤井川村国際リゾート推進協会(DMO)が連携し、共同で推進している注目のコンテンツです。本格的な夏の幕開けを飾る7月1日(水)からの1週間は、皆様にいち早くこの魅力をご体験いただけるよう、特別な「オープニングキャンペーン」を実施いたします。









■MARINA BBQ SET MENU





BBQ満足セット





＜BBQ満足セット(BBQ SATISFACTION SET)＞

・野菜スティック＆自家製ピクルス (Vegetable Sticks & Homemade Pickles)

・自家製スモークサーモンサラダ (Homemade Smoked Salmon Salad)

・バーベキュー盛り合わせ (BBQ Assortment)

・ホタテご飯の焼きおにぎり (Grilled Rice Ball with Scallops)

・本日のデザート (Today's Dessert)





地中海風BBQセット





＜地中海風BBQセット(MEDITERRANEAN BBQ SET)＞

・野菜スティック＆自家製ピクルス (Vegetable Sticks & Homemade Pickles)

・海老とホタテのアヒージョ (Shrimp & Scallop Ajillo)

・地中海風ビアテラスバーベキュー盛り合わせ (Mediterranean-style BBQ Assortment)

・イタリアン焼きおにぎり (Italian Grilled Rice Ball)

・本日のデザート (Today's Dessert)









■昨年から大幅スケールアップ！進化した夏のマリーナリゾート

今年はこれまでの「地中海風レストラン＋クルーズ＋花火イベント」の構成から大幅にパワーアップ。新たに「BBQ」「本格ジェラート」「BEER GARDEN (席数50席)」の要素が加わり、一日中楽しみ尽くせる総合的な夏のマリーナリゾート体験をご提供します。装いも新たに誕生したコンテンツで、非日常のバカンスをお楽しみいただけます。





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＜目の前に広がるヨットハーバーの絶景テラス＞

白いクルーザーやヨットが停泊するマリーナを目の前に、心地よい潮風を感じながらのお食事は、まるで海外の高級リゾート地を訪れたかのような非日常感を味わえます。昼は抜けるような青空と輝く海、夜は港町のロマンチックな夜景と、時間帯によって表情を変える絶好のロケーションです。





＜「KIRORO RESORT」の卓越した料理人が手掛ける、こだわりの豪華BBQ＞

BBQメニューは「地中海風BBQセット」と「BBQ満足セット」の2種類をご用意。北海道を代表する本格的ウインターリゾート「KIRORO RESORT (キロロリゾート)」の卓越した料理人の味と、本格的なレストランサービスをここ小樽港マリーナで堪能できることが魅力です。自社で丁寧に燻煙した自家製スモークサーモンを使ったサラダのほか、今年はシェフこだわりのスパイスが効いた「自家製ソーセージ」や「自家製チャーシュー」に特に力を入れています。網の上でパリッと焼き上がる音と溢れ出す肉汁は、訪れるゲストの食欲をそそります。





＜イタリア製マシーンを駆使した本格「オリジナルジェラート」＞

昨年試験的に展開し大好評だったジェラートを、今年は本格的に展開いたします。イタリア製の本格的なジェラートマシーンを導入し、季節の素材をふんだんに活かしたオリジナルジェラートをご提供。熱々のBBQを満喫した後、海を背景にひんやり甘い本格ジェラートを味わう至福の表情は、夏ならではの最高のカットになるはずです。





＜夜空を彩る「イルミネーション」と「花火イベント」、大注目の「ワンコインクルーズ」体験＞

夜のテラス席では、ディスプレイされたヨットの穂先や、目の前に広がるクルーザーにもイルミネーションが照射され、幻想的な光の演出が港町の夜を美しく彩ります。さらに開催日限定で、夜空とマリーナを彩る約75発の「花火イベント」を実施(7月12日(日)から週末を中心に8月29日まで9回開催予定)。煌めくイルミネーションと、間近に打ち上がる迫力満点の花火を鑑賞しながら、冷えたビールとBBQを堪能する夜は、他では味わえない最高の贅沢です。





また、「トラットリア・デッラ・マリーナ・小樽」でお食事をお楽しみいただいたお客様は、レシートのご提示で小樽湾内を巡る約20分のショートクルージングを「お一人様ワンコイン(500円)」で体験可能！潮風を切って進むクルーザーから望む小樽の景色は、「今すぐ行きたい！」という思いを強く掻き立てるアクティビティです。





昼の爽やかなランチタイムから、ロマンチックな夜のディナータイムまで、一日中楽しめる小樽の新たな夏の大注目スポットです。









■店舗概要

●MARINA BBQ & BEER GARDEN OTARU PORT MARINA

(マリーナ・バーベキュー&ビアガーデン 小樽ポート・マリーナ)

営業期間： 2026年7月1日(水)～8月31日(月) ※期間限定

営業時間： 11:00～21:00 (ラストオーダー：20:30)

席数 ： 50席

特別企画： 7月1日(水)から1週間限定オープニングキャンペーン実施





●トラットリア・デッラ・マリーナ・小樽

営業期間： 2026年7月1日(水)～9月13日(日) ※期間限定

営業時間： 11:00～21:00 (ラストオーダー：20:30)

場所 ： 小樽市築港5番7号 小樽港マリーナ内1F

「トラットリア・デッラ・マリーナ・小樽」









■ご予約・お問い合わせ

TEL：011-219-4423 (9:00～18:00)

詳しくはHPまで： https://visit-kitashiri.com/food/