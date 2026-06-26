第1ターミナル「羽田スタースイーツ」に新たに4ブランドが期間限定で登場！

日本空港ビルデング株式会社

日本空港ビルデング株式会社は、2026年7月8日（水）より羽田空港第1ターミナル2Fマーケットプレイス「羽田スタースイーツ」にて、4ブランドによる期間限定催事を開催します。

横浜バニラ

横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」の看板商品です。

「塩バニラフィナンシェ」は国産小麦100%の小麦粉を使用。中はしっとり、外はカリッと焼き上げた、こだわりのバニラフィナンシェです。最新鋭のトンネルオーブンを細かく設定調整し、高温かつ短時間で焼き上げることによって、水分・バニラ・美味しさを、しっかり閉じこめました。そして、最後にひとつずつ丁寧に岩塩をふりかけたら、横浜バニラが誇る「塩バニラフィナンシェ」の完成です。羽田空港限定パッケージもご用意しております。

BRULEE MERIZE（ブリュレメリゼ）

もし“ブリュレ”というひと手間が、お菓子をさらに美味しくしてくれるとしたら。そんな発想から生まれたブリュレスイーツ専門店です。

「ブリュレクリームタルト」は芳醇なカスタード風味に仕立てたとろっと柔らかなクリームを、ココットタルトに流し込み、直火でパリッと香ばしくブリュレしたパリとろ食感が香ばしい代表作です。さらに、コク深いベイクドチーズに爽やかなレアチーズを重ねて、

直火でパリッと香ばしくブリュレした「メルティブリュレチーズケーキ」も販売します。

東京ばな奈ワールド

世代を超えて愛され続けるスイーツブランド「東京ばな奈ワールド」。

1991年に誕生した「東京ばな奈」は、35周年を迎えたことを記念して最新作「35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味」を販売します。

なめらかなバナナカスタードクリームの中に、果肉感のあるバナナコンフィチュールを忍ばせた、2層仕立ての「東京ばな奈」です。

ほかにも人気キャラクターをデザインした商品も販売します。

ヒトツブカンロ

アメをあげる楽しさともらう楽しさをつくる

カンロ飴やピュレグミでお馴染み「カンロ」のお店です。

大人気のグミッツェルはもちろん、雲のかたちのマシュマロ

「空飛ぶmofuwaプチ」は、大空に浮かぶmofuwaが可愛い羽田空港限定パッケージをご用意しております。もふふわの不思議な食感をお楽しみください。

※販売個数を制限させていただく可能性がございます。※4月8日～7月7日の展開を予定しておりましたが、ご好評につき7月8日以降も継続して展開を延長します。

【店舗概要】

■期 間： 2026年7月8日（水）～10月7日（水）

■場 所： 第1ターミナル2Fマーケットプレイス

「羽田スタースイーツ」

■営業時間： 7:00～20:00

※内容は予告なく変更となる場合がございます。