沖崎颯選手 FC.ISE-SHIMAへ完全移籍のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

沖崎颯 / Hayate OKIZAKI

■ポジション

MF



■生年月日

2001年4月10日



■出身地

石川県金沢市



■身長/体重

175cm/67kg



■チーム歴

FC.TON - ツエーゲン金沢U-15 - ツエーゲン金沢U-18 - 関東学院大学 - ツエーゲン金沢 - FC.ISE-SHIMA



◼️出場記録(金沢)

カップ戦 1試合(0得点)



■コメント

FC.ISE-SHIMAに完全移籍することになりました。

ツエーゲン金沢での2年半、アカデミーを含めると8年半。このクラブでプロサッカー選手になり、クラブの一員として戦えたことにとても感謝しています。

個人として何も残せず情けない、悔しいと思うことの多い中、大怪我をしてしまい、なんとか金沢に自分のプレーで恩返しができるようにやってきましたが、自分の力不足でそれが叶えられなかったことが申し訳ない気持ちでいっぱいです。

それでも、「試合に出るの楽しみにしてるよ」「怪我が治ったら早くプレーみせてよ」とサポーターの方々にかけてもらった言葉に何度も自分を奮い立たせてもらいました。

どんな時でも応援してくださったファン、サポーターの皆さんにはとても感謝しています。ありがとうございました。

素晴らしい選手、スタッフと一緒にプレーできたことは僕にとって最高の宝物になりました！

ツエーゲン金沢は僕にとって特別な存在で、どんな時も応援しています！

また皆さんの前でプレーできるように頑張っていきます。

ありがとうございました！