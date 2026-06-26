【グランドプリンスホテル広島】ホテルでの仕事体験や“野菜”をテーマにしたキッズヨガに挑戦「夏のキッズプログラム」を開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

空と海に囲まれたリゾート「グランドプリンスホテル広島」（所在地：広島市南区元宇品町23-1、総支配人：平瀬 春男）は、2026年7月27日（月）～8月19日（水）の間、ホテルでの体験とランチをお子さまと保護者さまにお楽しみいただける「夏のキッズプログラム」を開催いたします。

パティシエ体験

体験プログラムには、パティシエやブーランジェ、バーテンダーをはじめとした、毎年好評のホテルの仕事体験をラインアップ。ホテルで活躍するシェフらのレクチャーを受けながら、ケーキのデコレーションやオリジナルカクテル作りなどをお楽しみいただけます。8月11日（火・祝）に開催する「親子で楽しむキッズヨガ」は、今回が初めての取り組みとなります。“野菜”をテーマにしたポーズを取り入れたやさしいヨガや、当ホテルの野菜ソムリエが考案したランチメニューを通して、野菜や食への興味を育むひとときをお届けいたします。

お子さまのご興味に応じてお選びいただける体験プログラムは、夏休みの自由研究にもおすすめです。輝く瀬戸内海の景色とともに、この夏の思い出に残る時間をお過ごしください。

「夏のキッズプログラム」 概要

【期間】2026年7月27日（月）～8月19日（水）

※開催日はプログラムにより異なります。※3日前までのご予約制です。

【時間】受付10:45A.M.～／体験11:00A.M.～／お食事12:10P.M.～

※「親子で楽しむキッズヨガ」は、受付10:00A.M.～／体験10:30A.M.～／お食事12:00NOON～

【内容】体験＋お食事

【料金】おとな1名さま+こども1名さま \7,500

※「親子で楽しむキッズヨガ」は、おとな1名さま＋こども1名さま \8,500

「夏のキッズプログラム」 詳細

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/informations/2026_kidsevent-matome■パティシエ体験

フルーツや生クリームでタルトのデコレーションを体験。

【日程】7月27日(月)・8月10日(月)・17日(月)

【会場】22F ステーキ＆シーフード ボストン

【内容】体験＋洋食ランチコース

パティシエ体験 オリジナルタルト■ブーランジェ体験

見て楽しい、フルーツそっくりなパン作りに挑戦。

【日程】7月28日(火)・8月11日(火・祝)・18日(火)

【会場】22F ステーキ＆シーフード ボストン

【内容】体験＋洋食ランチコース

ブーランジェ体験 パン■バーテンダー体験

バーテンダーと一緒に、お好みの材料でカクテル作り。

【日程】7月29日(水)・8月2日(日)

【会場】23F スカイラウンジ トップ オブ ヒロシマ

【内容】体験＋ランチブッフェ

バーテンダー体験 カクテル■洋食シェフ体験

世界に一つのオリジナルハンバーガー作り体験。

【日程】7月30日(木)・8月9日(日)

【会場】22F ステーキ＆シーフード ボストン

【内容】体験＋洋食ランチコース

洋食シェフ体験 オリジナルハンバーガー■和食シェフ体験

好きな具材を選んで、いなり寿司作りに挑戦。

【日程】8月1日(土)・8日(土)

【会場】21F 中国料理 李芳

【内容】体験＋中国料理コース(8/1)・中華ランチブッフェ(8/8)

和食シェフ体験 いなり寿司■中華シェフ体験

パンダに見立てたかわいい中華まん作り。

【日程】8月5日(水)・19日(水)

【会場】21F 中国料理 李芳

【内容】体験＋中国料理コース

中華シェフ体験 中華まん■親子で楽しむキッズヨガ

楽しみながら体を動かしたり、ポーズをまねたりすることで、姿勢やバランス感覚、集中力を育てるといわれるキッズヨガ。「どこでもYOGA」とコラボレーションした、“野菜”をテーマにしたやさしいプログラムに挑戦。

【日 程】8月11日(火・祝)

【会 場】2F 宴会場「瀬戸内」（受付・ヨガ） / 22F ステーキ＆シーフード ボストン（ランチ）

【内 容】親子で楽しむキッズヨガ（60分）＋野菜ソムリエ考案ランチ

【持ち物】ヨガマット、飲みもの、タオル、動きやすい服装（ジャージやスウェットなど）

※ヨガマットは1組さまにつき1枚必要、\500で貸し出しあり

野菜ソムリエ考案ランチ こどもメニュー詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/informations/2026_kidsevent-matome

※画像はすべてイメージです。※料金には、プログラム参加料・お食事料金（おとな1名さま・こども1名さま）・サービス料・消費税が含まれております。※各プログラムには定員がございます、あらかじめご了承ください。※「親子で楽しむキッズヨガ」は3～12才のお子さま、このほかのプログラムは小学生以上のお子さまが対象となります。※お食事のみの追加予約も承っております。詳細はホテル公式ホームページをご確認ください。※体験で作った食品のお持ち帰りはできません。ランチのお食事中かお食事後にお召しあがりください。※当社のレストラン、宴会場における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。 ※状況により上記予定、内容が変更になる場合がございます。