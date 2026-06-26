【大塚商会】経営の学び直しを応援「経営まなびば 第11期１クール」オンライン開催

株式会社大塚商会

ソリューションプロバイダーの株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 裕司）は、2026年7月より、経営者・経営層・次世代経営者向けに経営知識を学ぶワークショップ「経営まなびば」をオンラインにて開催します。企業の将来を担う方に最適なプログラムです。「経営まなびば」は2019年にスタートし、毎期、多くのお客様にご参加いただいており、今回で第11期を迎えます。

第11期は3クールに分けて開催し、1クールでは、前期にご要望の多かった財務関連や組織・人事に関するセミナーを中心に開催します。

▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/26/0916keiei/

企業を取り巻く環境の変化が激しい現代、中堅・中小企業にとって経営者・経営層・次世代経営者の経営知識習得と人間力向上は、持続的な成長に欠かせないものとなっています。「経営まなびば」は“経営の基本を学びたい”というお客様のために、多彩なコースをご提供します。

また、今回は、前期にお申し込み・受講者の多かったセミナーを再度開催するとともに、財務関連や採用、組織・人事にまつわるセミナーも新たにご用意しました。

企業の将来を担う方々の研鑽に最適なプログラムとなっていますので、ぜひこの機会にご活用いただき、お客様のさらなる成長の一助となれば幸いです。

日程：2026年7月22日(水)～2026年9月16日(水)

内容：全10コース

時間：各コース60分

会場：オンライン

配信環境：Zoom

対象：経営者・経営層・次世代経営者

参加費：無料（事前申込制）

締め切り日：各開催日の2営業日前 17:00まで

下記のWebサイトよりお申し込みください。

https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/26/0916keiei/

・お申し込み多数の場合、経営者・経営層・次世代経営者の方を優先させていただきます。

・コンサルタントおよび同業他社様からのお申し込みはお断りさせていただきます。

・お申し込み多数の場合、締め切り日より前に締め切らせていただく場合があります。

▼参考：大塚商会の経営支援サービス

https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/keiei-shien/

【お問い合わせ先】

株式会社大塚商会 トータルソリューショングループ TSM経営支援プロモーション課

E-mail：event-jqa@otsuka-shokai.co.jp