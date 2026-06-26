【香川ファイブアローズ】2026-27シーズン 高橋耕陽選手契約締結（継続）のお知らせ

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。

このたび香川ファイブアローズでは、高橋耕陽選手との2026-27シーズンの選手契約(継続)が決まりましたので、お知らせいたします。なお、6月26日(金)15:00に自由交渉選手リストから抹消されます。

また、高橋耕陽選手の背番号は2026-27シーズンより24番へ変更となります。

高橋耕陽 KOYO TAKAHASHI

■プロフィール

背番号：24

ポジション：SG/SF

身長：192cm

体重：85kg

生年月日：1994年06月16日

出身地：北海道

出身校：日本大学



■経歴

2017-20 滋賀レイクスターズ(現：滋賀レイクス)

2020-21 シーホース三河

2021-22 サンロッカーズ渋谷

2022-23 レバンガ北海道

2023-25 富山グラウジーズ

2025- 香川ファイブアローズ

■本人コメント

今年も香川でプレーさせてもらうことになりました。

今回からリーグも変わり、去年とは違ったリーグになると思いますし、色々試行錯誤しながら臨むシーズンだと思います。

チームメイトやスタッフと1年間協力しながら戦い抜いていけるよう精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします！

ファイブアローズのファンの皆様とまた会場で会えることを楽しみにしています！





■生岡直人 代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー コメント

クラブの事情から自由交渉選手リストに掲載させてもらいましたが、耕陽とはその後も様々な観点から何度も話し合いを重ねてきました。そして今回、来シーズンも香川でプレーすることを決断してくれました。

来シーズンの耕陽への期待は、まず1番～3番を担える選手としてハンドリング、コントロール、スコア、ハードディフェンス。そしてベテランとしてチームを牽引するリーダーシップです。

今シーズン、耕陽はシーズンを経るにつれてこれらを随所に表現してくれましたが、来シーズンはさらなるリーダーシップを通して、より高いレベルで表現し続けてくれると確信しています。

香川2年目となる耕陽はさらに素晴らしいプレーを皆さまにお見せします。引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします！