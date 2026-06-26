【福島日産】ルノー福島、2027年3月移転オープン

福島日産自動車株式会社

福島日産自動車株式会社（本社：福島県福島市、代表：金子 與志幸、以下、福島日産）は、2026年上期に予定しておりました「ルノー福島」の移転オープンについて、開業時期を2027年3月へ変更することをお知らせいたします。

※福島日産は、ルノーの正規代理店です。

本移転に伴い、新店舗は現在の福島日産 福島矢野目店（福島市北矢野目字渋田25-1）の敷地内に開設いたします。

当初は2026年上期中のオープンを予定しご案内しておりましたが、より快適で魅力ある店舗環境の整備、およびサービス品質のさらなる向上を目的に、開業時期を見直す判断に至りました。

新店舗では、ルノーブランドの世界観を体現するとともに、お客様にとってより心地よい空間と、質の高いサービスの提供を目指してまいります。

なお、現在の店舗（福島日産 福島岩前店内）は引き続き営業を行いながら、お客様への対応に努めてまいります。

福島日産では、今後もルノーブランドを通じて、お客様に新たな価値と魅力をお届けできるよう取り組んでまいります。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【会社概要】

社名：福島日産自動車株式会社

代表取締役社長：金子 與志幸

本社所在地：〒960-8102 福島市北町2番32号

設立：1938年8月18日

事業内容：福島県内において日産自動車の製造する車両の販売並びに修理、中古車販売、部品、用品の販売、自動車リース、レンタカー、自動車傷害保険代理業務など。

社員数：635名（2025年8月1日現在）

事業所：福島県内に41店舗 ※現在富岡店は営業を休止しております

ウェブサイト：https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/

電話番号：024-523-2111（代表）