カカオ豆をラム樽へ！独自の熟成技術で生まれた冷やして美味しい、ラム香る夏限定のチョコレートが登場

株式会社Bace

株式会社βace（東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣）が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」（ https://mini-mal.tokyo/ )は、「SEASONAL ガーナ ラムカスク FINE」をオンラインストア・富ヶ谷本店・麻布台ヒルズ店・仙川店にて、2026年7月1日より数量限定で販売します。

夏本番を迎えるこれからの季節、ひんやり冷やしてすっきりとエネルギーをチャージできる、大人のためのラム香るハイカカオチョコレートが登場です。

「房総大井倉蒸溜所」のラム樽で3ヶ月間熟成した、特別なチョコレート

サトウキビ栽培からラム製造を日本国内で一気通貫して手がける「房総大井倉蒸溜所」（千葉県南房総市）から譲り受けた国産のラム樽で、3ヶ月間じっくりとカカオ豆を香りづけ・熟成させることで、ラム香るチョコレートを実現しました。

房総大井倉蒸溜所のラム樽だからこそ生まれる、芳醇で奥行きのあるラムの香りがカカオに美しく重なり、Minimalでしか味わえない、まさに奇跡のようなチョコレートが完成しました。

カカオは、ラムの力強い風味に負けない深煎りのガーナ産カカオ豆を選定。

一般的な甘いラムのイメージとは異なり、心地よい酸味や、セージやナツメグを思わせる爽やかなハーブ、瑞々しい果実のような多様な香味が、チョコレート本来の風味と美しく調和します。

夏の暑気払いに！

「冷やして美味しい」豊かな風味のハイカカオチョコレート

冷蔵庫でひんやり冷やした状態でも美味しくお召し上がりいただける、夏にぴったりのチョコレートです。ハイカカオの力強さとラムの豊かな風味とすっきりとした後味で、夏のパワーチャージにぴったりです。

本商品は、食べやすさと香りを最大限に引き出すため、「細挽き仕立て」を採用しています。

細挽きにすることでココアバター由来の甘みを感じやすくし、苦味を軽減。ラムの甘い香りと相まって、カカオ分80%とは思えない豊かな甘みを感じさせます。また、フルーティーな香り（エステル）がより一層引き立ちます。

房総のテロワールを世界へ。

サトウキビ栽培からボトル詰めまで一貫して手がける「房総大井倉蒸溜所」

千葉県南房総市で、サトウキビの栽培から蒸留・熟成までを一貫して行うクラフトラム蒸留所。築150年の古民家を拠点に、世界的な評価の高い「アグリコールラム」や日本初のハイエステルラムなどを製造。独自の「バガス・マセラシオン製法」や蔵での樽熟成など、伝統と科学的アプローチを融合させ、房総のテロワールを凝縮した世界基準のラム（BOSO Rhum）を国内外へ届けています。

公式サイト：https://rhumboso.com/

▼「SEASONAL ガーナ ラムカスク FINE」販売情報

【価格】\1,880(税込)

【発売日】2026年7月1日

※無くなり次第終了となります

【取扱店】オンラインストア・富ヶ谷本店・麻布台ヒルズ店・仙川店

ショコラティエ・パティシエをはじめ、カカオとチョコレートを探究する職人たちが集う「Minimal」

Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 11 年連続・累計 112 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい！”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。



Minimal 店舗情報

カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。

■Minimal 富ヶ谷本店

住所：東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス：小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間：11:30～19:00(L.O 18:30) 定休日無

■Minimal The Baking 代々木上原

住所：東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス：各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間：11:00～19:00 定休日無

■Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵

住所：東京都世田谷区砧8丁目8-24

アクセス：小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅南口 徒歩3分

営業時間：10:00～18:00 不定休 ※公式サイトやSNSでお知らせいたします

■Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

住所：東京都港区虎ノ門五丁目8番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2F

営業時間：11:00～19:00 定休日無

アクセス：東京メトロ 日比谷線 神谷町駅 5番出口直結

■Minimal The Edition 仙川

住所：東京都調布市仙川町3丁目1-17 フォレストスクエア仙川 1F

営業時間：11:00～19:00 定休日無

アクセス：京王電鉄京王線 仙川駅 徒歩2分

株式会社 βace概要

社名：株式会社 βace

代表者：代表取締役 山下貴嗣

所在地：151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数：40 人（アルバイト含む）

業務内容：チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営

Minimal - Bean to Bar Chocolate - 関連情報

ホームページ・オンラインストア：https://mini-mal.tokyo

LINE：https://page.line.me/yrn4346m?openQrModal=true

Instagram：https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate

X：https://twitter.com/Minimal_tokyo

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