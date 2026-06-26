フィジカルAI時代の企業知能インフラ誕生。AI Robotics Data Platform始動 ー ロボットを作る時代から、ロボットの知能を作る時代へ ー

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、フィジカルAI（Physical AI）時代におけるロボット産業向け企業知能基盤として、「AI Robotics Data Platform」を発表いたしました。本プラットフォームは、ロボット企業が保有する学習データ、制御ノウハウ、実験データ、技能、特許、組織知識を統合し、企業全体を「Robot Native Enterprise（ロボットネイティブ企業）」へ進化させるための新しい企業知能インフラです。

ロボット産業支援のための業界特化型AIプラットフォーム「AI Robotics on IDX」(https://www.idx.jp/aifactory/list/robotics/)

■フィジカルAI革命が始まった

これまでのAIブームは、

・生成AI

・チャットAI

・AIエージェント

が中心でした。

しかし現在、世界では新たな産業革命が始まっています。

それがフィジカルAI（Physical AI）です。

AIが画面の中で答えるだけではなく、

・工場

・物流

・建設

・医療

・介護

・農業

などの現実世界で、自ら認識し、判断し、行動する時代へ移行しています。

“米国ではTesla、Figure、中国ではUnitreeなどが次世代ロボット市場への大型投資を加速させており、日本においてもロボット産業への注目が急速に高まっています。

■ロボット競争からロボット知能競争へ

しかし私たちは、フィジカルAI時代の競争力はロボット本体ではないと考えています。

本当に重要なのは、

・ロボット学習データ

・制御ノウハウ

・組織知能

です。

かつて産業革命時代の競争力が土地 × 工場 × 資本だったように、

AI文明時代の競争力は、ロボット学習データ × 制御ノウハウ × 組織知能によって決まります。

つまり、これからのロボット企業は「ロボットを作る会社」から「ロボットの知能を作る会社」へ進化しなければなりません。

■ロボット企業が抱える最大の課題

現在、多くのロボット企業では、

・設計部門

・制御部門

・センサー部門

・品質保証部門

・製造部門

・保守部門

・営業部門

・経営部門

がそれぞれ独立して運営されています。

その結果、

・設計データ

・制御データ

・実験データ

・品質データ

・保全データ

・顧客データ

・特許データ

が分散し、

企業全体として知識資産を活用できていない状況が発生しています。

しかしフィジカルAI時代においては、これらすべてがロボット学習データになります。

■AI Robotics Data Platformとは

AI Robotics Data Platformは、単なるロボット管理システムではありません。

ロボット企業の知能資産を統合するための企業知能インフラです。

構成は以下の3つの中核基盤から成ります。

■日本最大の資産は「技能」である

- Tokkyo.AiRobot Intelligence Platformロボットが何を学ぶべきかを定義する知能基盤です。・技術知識分析・特許分析・技術トレンド分析・発明発見支援・テンプレート化・ライセンス化を実現し、ロボット知能の未来を創造します。- リーガルテックVDRRobot Data Platformロボット学習データを安全に管理する基盤です。・実験データ・センサーデータ・CADデータ・動作ログ・品質データ・特許関連資料を安全に管理し、ロボット企業の記憶を守ります。- AI Robotics on IDXRobot Organization Intelligence Platform企業全体の知識・データ・意思決定を統合し、ロボット企業全体を知能化する基盤です。・AI参謀・AI PMO・AIエージェント・組織分析・意思決定支援を実現し、ロボット企業の頭脳となります。

日本の競争力は、ロボット本体だけではありません。

本当の強みは、

・熟練溶接

・熟練組立

・熟練検査

・熟練保全

といった現場技能にあります。

しかしこれらは多くの場合、暗黙知として個人の中に存在しています。



AI Robotics Data Platformは、技能を

モーションデータ→学習データ→テンプレート→AIモデル に変換し、

企業資産として蓄積することを目指します。

■ Robot IP Economy構想

将来のロボット産業は、ロボット販売だけで終わる産業ではありません。

これからは、

ロボット企業→学習データ販売→AIモデル販売→知財ライセンス→テンプレート販売→SaaS

という新しい収益構造へ進化します。



AI Robotics Data Platformは、その基盤となるRobot IP Economy（ロボット知財経済圏）

の実現を目指します。

■メッセージ

これからのフィジカルAI時代において価値を生み出すのは、ロボット本体ではありません。学習データ、制御ノウハウ、知財、そして組織知能です。私たちはAI Robotics Data Platformを通じて、日本のロボット産業を『ハードウェア産業』から『知能産業』へ進化させたいと考えています。

ロボットを作る時代から、ロボットの知能を作る時代へ。

その変革を支える企業知能インフラとして、日本から世界へ新しい価値を発信してまいります。

■AIデータ株式会社について

名称：AIデータ株式会社 設立：2015年4月

資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL：https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。