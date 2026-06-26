【7/8（水） 14:00～ 】EC・人材・不動産のクリエイティブ例で解説！Criteo 広告運用スキルアップセミナー

株式会社フィードフォース

株式会社フィードフォース（所在地：東京都港区、代表取締役：塚田 耕司、以下「フィードフォース」）が提供する、マーケターのためのデータフィード管理ツール「dfplus io」は、無料オンラインセミナー「Criteo 広告運用スキルアップセミナー」を 2026 年 7 月 8 日（水）に開催いたします。

セミナー詳細・お申し込みはこちら :https://dfplus.io/seminar/form-20260708

Criteo は優れた機械学習エンジンを強みとする人気の広告媒体です。

しかし、そのポテンシャルを最大限に活かしきれていない広告も少なくありません。

本セミナーでは、Criteo 広告で成果を出すための「クリエイティブ」と「カテゴリ設定」に焦点を当て、その具体的なノウハウを徹底解説します。

EC、人材、不動産など、業界別の設定例やテクニックも多数ご紹介。

さらに、「フィード改善で ROAS 1.24 倍」「カテゴリ変更で CVR 1.3倍」といった成功事例も交え、成果改善につながる環境づくりのヒントもお届けします。

お申込みいただいた方全員にアーカイブ配信をご案内しますので、当日ご参加が難しい方も、ぜひお気軽にお申込みください。

本編に先立ち、直近の AI や媒体に関するトピックをお伝えします。

先日は Criteo と OpenAI の連携に関する発表もあり、広告と生成 AI の接点が少しずつ広がりつつあります。こうした最新の動きについても、当日触れる予定です。

本編は 2025 年 8 月に開催されたセミナーのアーカイブを放送し、その後リアルタイムで Q&A を行います。

◆登壇者情報

株式会社フィードフォース

dfplus io セールス

多田 結衣奈

データフィード管理ツール「dfplus io」のセールスを担当。EC事業者様を中心に、お客様それぞれに最適なデータフィード施策や、中長期を見据えたデータフィード管理環境の導入を提案している。

◆こんな方におすすめです

◆開催概要

- Criteo を配信中、または配信を検討している方- Criteo の具体的な改善アイデアを知りたい方- Criteo の広告効果を向上させたい方- Criteo の広告運用スキルをアップさせたい方

日時：2026 年 7 月 8 日（水）14:00～15:00

場所：ウェビナー会場（ご参加の方にはメールで URL をお知らせします）

対象： 広告主の方、広告代理店の方

（競合社様のご参加、ご所属組織と異なるドメインのメールアドレス・フリーメールでのご登録はお断りすることがございます）

参加費：無料

◆マーケターのためのデータフィード管理ツール「dfplus io」について

セミナー詳細・お申し込みはこちら :https://dfplus.io/seminar/form-20260708

「dfplus io」はフィードフォースが提供する、様々な商品・商材データをマーケティングでフル活用するための SaaS です。Google をはじめ、Criteo、Meta Advantage+ カタログ広告、Instagram ショッピングなど、商品データを利用する「データフィードマーケティング」のための機能を直感的な UI で提供しており、多くの広告代理店様、広告主様から支持されています。

サービスサイト：https://dfplus.io/

サービス資料請求：https://dfplus.io/request

無料トライアル申し込み：https://dfplus.io/freetrial/

【株式会社フィードフォース 会社概要】

フィードフォースは、「ビジネスにとどける、テクノロジーと鼻歌を。」 をミッションに B2B 領域で企業の生産性を高めるサービスを提供し、ビジネスをより創造性溢れるものに変えていきます。

会社名：株式会社フィードフォース

所在地：東京都港区南青山一丁目 2 番 6 号 ラティス青山スクエア 3F

代表者：代表取締役 塚田 耕司

事業内容：データフィード関連事業 / デジタル広告関連事業 / ソーシャルメディアマーケティング関連事業 / その他事業

Webサイト：https://www.feedforce.jp/

◆本件に関するお問い合わせについて

本件に関するご質問、ご相談は以下のフォームからお問い合わせください。

https://dfplus.io/contact/