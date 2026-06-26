【2026年夏限定】6ヵ月もの円定期預金が年1.2%相当「この夏はじめる、SMBC特別定期預金キャンペーン」を開始

株式会社三井住友銀行

株式会社三井住友銀行（以下「三井住友銀行」）は、2026年7月1日（水）より、6ヵ月もの円定期預金金利が年1.2%（税引前）相当になるようにVポイントをプレゼントする「この夏はじめる、SMBC特別定期預金キャンペーン」を開始します。

投資には不安がある方や、まずは身近な預金で堅実に資産を増やしたい方にもご利用いただきやすい商品として、安心感のある円定期預金をご用意いたしました。お客さまの大切な資金の新たな預け先として、三井住友銀行は「金利のある世界」にふさわしい預金の選択肢をご提供します。

「この夏はじめる、SMBC特別定期預金キャンペーン」概要

1.資産形成を後押し

本キャンペーンにエントリーの上、夏のボーナスや余裕資金などの新規預金を三井住友銀行の円定期預金へ預け入れされたお客さまが対象となります。Oliveをご利用中の皆さまも対象となり、手元の資金を賢く運用する絶好の機会です。

2.6ヵ月もの円定期預金が年1.2%相当となるようにVポイント還元

対象期間中に、エントリー＋対象の円定期預金へお預け入れいただくことで、預入期間（6ヵ月）に対して年1.2%（税引後年1.123%）相当となるようにVポイントをプレゼントします。

※特典進呈対象の預入上限金額は500万円となります。

※実際のVポイント進呈額は、6ヵ月を184日として運用した利息相当分で計算されます。

※円定期預金の利息入金日と、本キャンペーンの特典進呈タイミングは異なります。

■期間：2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）

■キャンペーン詳細はこちら

https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/yokin/teiki_2607/?aff=CP05049_i_webOTH_CT56952_img&utm_source=web&utm_medium=OTH&utm_campaign=CP05049_i_webOTH_CT56952_img(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/yokin/teiki_2607/?aff=CP05049_i_webOTH_CT56952_img&utm_source=web&utm_medium=OTH&utm_campaign=CP05049_i_webOTH_CT56952_img)

※2026年7月1日（水）10:00以降公開予定

※上記キャンペーンページ内にて詳細な諸条件をご確認ください

■ご参加方法：

キャンペーンへは、キャンペーンページ(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/yokin/teiki_2607/?aff=CP05049_i_webOTH_CT56952_img&utm_source=web&utm_medium=OTH&utm_campaign=CP05049_i_webOTH_CT56952_img)よりお手軽にご参加いただけます。三井住友銀行の口座をお持ちでない方は、まず口座開設にお進みください。

1．キャンペーンページ(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/yokin/teiki_2607/?aff=CP05049_i_webOTH_CT56952_img&utm_source=web&utm_medium=OTH&utm_campaign=CP05049_i_webOTH_CT56952_img)からエントリー

2．対象口座に新規資金のご入金

3．6ヵ月もの円定期預金をお預け入れ

三井住友銀行は今後も幅広い世代のお客さまの人生を豊かにする資産形成の一助となるべく、更なる利便性を提供できるよう、サービスの機能強化や、金融サービスとの連携などを実施してまいります。