AI時代の起業家を育てる事業創出プログラム「AXIS Matching Accelerator Program」受賞者を決定

アクシスコンサルティング株式会社

「あらゆる課題は、人で解決する。」をコーポレートステートメントとするアクシスコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区/代表取締役社長 COO：伊藤 文隆）は、スタートアップ・ブレイン株式会社（本社：東京都墨田区/代表取締役：堤 孝志）、株式会社TECH PLAY-X（本社：東京都港区、代表取締役CEO：武藤 竜耶）と共に実施している、AI時代の起業家を育てる伴走型事業創出プログラム「AXIS Matching Accelerator Program」において最終発表となるDemo Day #2を2026年6月13日（土）に開催しました。

当日は、7チームが最終ピッチを実施。審査の結果、神田 良輝氏が優勝、鈴木 隆之氏が「アクシスコンサルティング賞」を受賞しました。

本プログラムには、全46チームがエントリーし、書類審査を通過した8チームが参加しました。参加チームは、シリコンバレー発の起業支援プログラム「リーンローンチパッド」やAIスペシャリストによるメンタリング、東京大学 松尾・岩澤研究室の学生とのマッチングを通じて、事業アイデアのブラッシュアップに取り組みました。

Demo Day #2では、これまでの取り組みの集大成として7チームが、事業の実現性や成長可能性について、投資家や審査員に向けて最終ピッチを行いました。 最も高い評価を得た1チームには優勝を授与し、事業支援金として賞金300万円を贈呈。また、次点となる1チームには「アクシスコンサルティング賞」を授与し、事業成長支援として、アクシスコンサルティングが提供するスポットコンサルティングサービス「コンパスシェア」40時間分を贈呈しました。

さらに、本プログラムに参加した7チームを対象にアルムナイ・コミュニティを立ち上げ、プログラム終了後も継続的なフォローアップ支援を実施してまいります。

今後も当社は、「人が活きる、人を活かす。」という理念のもと、挑戦する起業家とハイエンド人材の知見、先端技術をつなぐことで、社会課題の解決につながる新たな事業創出を支援し、AI時代の価値創造に貢献してまいります。

■「Demo Day #2」受賞者

優勝：AIGYM株式会社 代表取締役 神田 良輝（かんだ・よしき）氏

テーマ「Celsius AI品質マネジメントプラットフォーム 」

受賞コメント

このような光栄な賞をいただき、本当にありがとうございます。2025年10月のエントリー当時、私は10年間役員を務めた会社員でした。3人目の娘が生まれた直後に退職して起業する決断をしたため、家族には心から感謝しています。「絶対に失敗できない」という思いと、急速に発展するAIへの不安の間で、一人会社の社長として孤独に何度も迷いました。そうした中で本プログラムのメンターと魂をぶつけ合うように対話できたことは、大人になってからも人との関わりの中で自分を磨いていけるのだと実感できる、かけがえのない経験でした。ここで得たつながりに心から感謝しています。

アクシスコンサルティング賞：whyme株式会社 代表取締役CEO 鈴木 隆之（すずき・たかゆき）氏

テーマ「アトツギ・ナビ 誰も解決できなかった、地方の事業承継をAIで可能にする」

受賞コメント

このようなありがたい賞をいただき、本当にありがとうございます。起業3年目のいま、本プログラムは事業を見直すというより「生き方を見直す」機会となり、知識を得ること以上に自分の血肉になったと感じています。メンターとの対話を通じて、生きることのすばらしさをあらためて実感できました。

■審査員講評

松尾 豊氏 東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻／人工物工学研究センター 教授

受賞チーム以外にも、非常におもしろい取り組みがたくさんありました。発表を聞いて感じたのは、皆さんがそれぞれのご経験をもとに事業を作られている一方で、業界をもう少し構造化し、「なぜこれが必要なのか」を突き詰めることの重要性です。競合が存在する中で、誰にも負けない事業のポイントや特徴はどこにあるのかを、もう少し明確に語っていただきたいと感じました。

加治 慶光氏 株式会社シナモン 会長 兼 CSDO

皆さんのアイデアはすばらしいものばかりでした。一方で、ここ3カ月ほどで急速に注目を集める「フィジカルAI」「バーティカルAI」「ソブリンAI」に絡む提案が一つもなかったことが印象的でした。皆さんにはアイデアを研ぎ澄ますことに集中するあまり、世界の動きが見えにくくなっている側面があると思います。今後は、広い世界の中で自分の事業を位置づけてほしいです。皆さんの噂をいつか、どこかで聞くのを楽しみにしています。

白川 智樹氏 株式会社mint General Partner

皆さんのお話から、大いにインスピレーションを得られました。M&Aの事業承継や診療・診断、カフェ経営など、それぞれに蓄えてきた知見とAIを組み合わせれば、これまでのソフトウェアでは実現できなかったような新しいプロダクトが生まれるのだと感じ、ワクワクしました。プログラム終了後も、アルムナイのつながりを大切にしていただければ、苦しい時にも励まし合えるはずです。

山尾 幸弘 アクシスコンサルティング株式会社 代表取締役会長 CEO

皆さんの本気度と完成度の高さに感銘を受け、甲乙つけがたく審査が難航しました。今後はその事業で本当に価値を生むものは何か、顧客が適正に対価を支払う価値があるか、そしてスケール後も模倣されないモデルかという点を考え続けてください。今回の参加チームはかけがえのない（アルムナイ・コミュニティの）一期生です。今後も先輩、メンター、仲間として関わっていただけると大変うれしく思います。

■ AXIS Matching Accelerator Program Demo Day #2 開催概要

日時：2026年6月13日（土）午前11時～午後3時15分

場所：日比谷国際ビル コンファレンススクエア 8E

（東京都千代田区内幸町2丁目2-3 日比谷国際ビル8階）

参加：7チーム

審査員（順不同・敬称略）：

松尾 豊（東京大学大学院 工学系研究科 技術経営戦略学専攻／人工物工学研究センター 教授）

加治 慶光（株式会社シナモン 会長 兼 CSDO）

白川 智樹（株式会社mint General Partner）

山尾 幸弘（アクシスコンサルティング株式会社 代表取締役会長 CEO）

表彰：優勝 300万円、アクシスコンサルティング賞 コンパスシェア40時間分

（参考 コンパスシェア：https://service.con-path.axc.ne.jp/）

■ AXIS Matching Accelerator Programについて

「AXIS Matching Accelerator Program」は、東京大学 松尾・岩澤研究室と共同で、AI時代における新たな起業家の輩出を目指し、技術・研究シーズとビジネス人材を掛け合わせることで、社会課題解決型ビジネスの創出を支援する事業開発プログラムです。アクシスコンサルティングが培ってきたハイエンド人材ネットワークや事業開発の知見を活かし、単なるアイデア検討にとどまらない、実践的な事業創出の場を提供します。

https://bd.techplay.jp/axis-amap

主催：アクシスコンサルティング株式会社

パートナー：東京大学 松尾・岩澤研究室、スタートアップ・ブレイン株式会社、株式会社TECH PLAY-X

■アクシスコンサルティング株式会社について

企業理念「人が活きる、人を活かす。」を軸に、あらゆる企業や組織の「課題解決と価値創造のパートナー」として、正社員採用、フリーコンサル、スポットコンサルなどを複合的にサービス展開しています。働く一人ひとりに柔軟な働き方や自律的なキャリア形成、活躍の場の広がりを提供すると同時に、コンサルタントなどのハイエンド人材の価値があらゆる組織でシェアされ、循環し続けてゆくような社会づくりを推進します。

設立：2002年4月

資本金：762百万円

業務内容：ハイエンド人材領域における人材紹介およびスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業

従業員数：187名（2026年3月末現在）

拠点：東京本社、大阪オフィス

東京本社所在地：東京都千代田区麹町4-8 麹町クリスタルシティ6F（受付）

グループ企業：株式会社サン・システムプランニング

WEBサイト：https://axc-g.co.jp/