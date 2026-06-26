障害者就労支援施設「ケアフィットファーム」が山梨県峡東地区食品衛生協会より『食品衛生優良施設』として表彰

公益財団法人 日本ケアフィット共育機構

公益財団法人日本ケアフィット共育機構（東京都千代田区）が山梨県甲州市で運営する障害者就労支援事業所【地産CAFE＆SHOPけあふぃっとふぁーむ】(ケアフィットファーム)が、山梨県・峡東地区食品衛生協会より 「食品衛生優良施設」として表彰されました。

■「食品衛生優良施設」

本表彰は、食品関連施設の中でも特に衛生管理体制や従業員教育、設備管理などが優れ、地域の模範となる施設に対して授与されるものです。

ケアフィットファームは、長年にわたる安定した運営、法令遵守、徹底した衛生教育および施設管理が総合的に評価され、今回の受賞に至りました。

表彰の主な基準- 長期の安定経営： 営業開始から原則として5年以上が経過していること。- 法令遵守の徹底： 過去5年間、食品衛生法などの関係法令に違反し、処分を受けたことがないこと。- 高い評価実績： 保健所による「食品衛生監視票」において、高得点を獲得していること。- 徹底した教育と管理： 施設設備が常に衛生的であり、従業員の健康管理や衛生教育が徹底されていること。障害者就労支援事業所・作業の様子■ケアフィットファームの取り組み

ケアフィットファームは、障害者就労支援事業所として、多様な人が共に働き・学び・地域と繋がる場として農業を中心とした6次産業化に取り組んでいます。

自家栽培のブドウや果物、野菜を活用しドライフルーツ、ジャム、ドレッシング、ソルベの加工品を製造。素材本来の良さをいかしながら「地産で極力無添加」にこだわった商品開発を行っています。

素材へのこだわりと共に、日々の衛生管理は単なるルール遵守にとどまらず、お客様の健康といのちを守り、地域社会からの信頼を築くための重要な基盤であると考えています。

障害のある人も含め全員が一体となって、毎日の清掃、温度管理、手洗い、健康チェックを妥協なく

継続してきたことがこの度の表彰に繋がったものと考えています。

「安心・安全」の体制をさらなる強みにつなげてまいります。

障害者就労支援事業所・作業の様子■商品について

高い衛生基準のもとで製造されるケアフィットファームの商品は、安心・安全であることはもちろん、地元産素材を活かした独自の味わいが特徴です。

夏季おススメ商品として、人気のジェラート＆ソルベのシリーズ。

- すももソルベ・ももソルベ・ぶどうソルベ・でらうぇあソルベ- 天空かぼちゃのジェラート・さつまいもジェラート・じゃがバタージェラート・とまと＆バジルソルベ- 各80ml 400円ソルベ各種ジェラート＆ソルベ 各種

- イベントなどで活用していただける バルクでの販売も行っております。7月限定特価 4リットル 3780円（税込）

【団体概要】

公益財団法人日本ケアフィット共育機構

代表者： 畑中稔

所在地： 東京都千代田区神田三崎町2-2-6

設立： 1998年任意団体として発足（2000年検定取得講座スタート）

事業内容：サービス介助士、防災介助士、認知症介助士の普及と育成、

多様な方の活用を通じたコミュニティづくり、共生社会の実現に向けた情報発信

URL：https://www.carefit.org

【地産CAFE＆SHOPけあふぃっとふぁーむ】障害者就労支援事業所

所在地：山梨県甲州市赤尾650

URL: https://www.carefit.org/farm/

0553-39-8681

■■■【本件に関するお問い合わせ】■■■

担当者：三村

TEL：03-6261-2333

FAX：03-6261-2334

E-Mail：mimura@carefit.org