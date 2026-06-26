推し活も観光も、もっと身軽に！なんばマルイの「トルダス」で荷物預かりサービス「ecbo cloak」がスタート！

ecbo株式会社

荷物預かりサービス「ecbo cloak（エクボクローク）」を運営するecbo株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：工藤 慎一、以下「ecbo」）と、複数のECサイトで購入した商品の受取・返品・発送ができる「トルダス（trds）」を展開する株式会社丸井グループの物流事業会社、株式会社ムービング（本社：埼玉県戸田市、代表取締役社長：伊賀山 真行）は、2026年6月29日（月）より、なんばマルイのトルダスカウンターにて、「ecbo cloak」を導入することをお知らせします。

今回の導入により、アニメやゲームなどのPOP UPショップやイベントに、国内外から多くのお客さまが訪れるなんばマルイで、お客さまはキャリーケースや荷物を預けて、身軽な状態でイベントやお買物、観光などをお楽しみいただけます。さらに「トルダス」では、館内でお買上げいただいた商品と預けた荷物をまとめて全国へ配送できるサービスも提供しており、「預ける」と「送る」をワンストップで利用できる環境を実現します。

サービス開始の背景

丸井グループは、「『好き』が駆動する経済」を経営ビジョンに掲げ、その実現に向けて「『好き』を応援するビジネス」を推進しています。なんばマルイでは、アニメやゲーム、キャラクターなどのPOP UPショップや期間限定イベントを数多く開催し、国内外から多くのお客さまにご来店いただいています。

一方で、旅行用のスーツケースやお土産に加え、イベントで購入したグッズを持ったまま館内や周辺を回ることは、お客さまにとって負担となる場面も少なくありません。

そこで、お客さまに身軽で快適にイベントやお買物、なんばエリアでの滞在をお楽しみいただけるよう、荷物預かりサービス「ecbo cloak」を導入しました。

また、トルダスでは、館内でお買上げいただいた商品とキャリーケースなどの荷物をまとめて全国へ配送できるサービスも提供しています。配送用段ボールや梱包資材もご用意しており、その場で発送まで完結できるため、手荷物を気にすることなく、お買物や観光をお楽しみいただけます。

サービス概要

開始日：2026年6月29日（月）

場所：なんばマルイ 3F「トルダスカウンター」

利用可能時間：11:00～19:30 ※店舗の営業時間と異なります

利用料金：

・バッグサイズ：500円（税込）/ 日

最大辺が45cm未満の大きさのお荷物（リュック、ハンドバッグ、お手荷物など）

・スーツケースサイズ：800円（税込）/ 日

最大辺が45cm以上の大きさのお荷物（スーツケース、ベビーカーなど）

ecbo cloakアプリまたはwebサイトより事前予約・決済後、現地に手荷物をお持ちください。

※今後、マルイ・モディで順次取り扱い店舗拡大（予定）

オンラインとオフラインをつなぐ、環境にもやさしいサービス「トルダス」

丸井グループが提供する「トルダス（trds）」は、マルイ・モディの店内に設置されたカウンターで、複数のECサイトで購入した商品の受取・返品・発送を一か所で完結できる便利なサービスです。

店頭で開梱ができるため、サイズやイメージの確認もスムーズ。気に入らなければ梱包不要で、その場で簡単に返品できるなど、ネットショッピングの手間を大幅に軽減します。さらに、自宅で再配達を待つ必要がなく、通勤・通学やお買物のついでに立ち寄れる点も好評です。

また、「トルダス」は、再配達の削減や梱包資材の再利用・削減を通じて、環境負荷の低減にも貢献しています。利便性とサステナビリティを両立したこの仕組みは、「リアル店舗を通じてECとお客さまをつなぐ、新しいECインフラ」として、より快適で地球にやさしいショッピング体験をご提供します。

https://www.0101.co.jp/trds/info/shoplist.html

▼ なんばマルイ

https://www.0101.co.jp/085/

▼丸井

https://www.0101.co.jp

荷物預かりサービス「ecbo cloak」について

「ecbo cloak（エクボクローク）」は、スマホ予約で簡単に荷物を預けることができるサービスです。街中のカフェやコンビニ、駅構内、郵便局などさまざまな業態の施設に導入されており、日本全国2,500店舗以上、また2023年8月より初の海外展開として台湾にてサービス提供しています。

アプリ/Webより導入店舗・施設を検索し、事前予約・決済でスムーズに荷物を預けることができます。手荷物だけでなく、コインロッカーに入らない大型の荷物の預かりも可能です。

「ecbo cloak」ウェブサイト：https://cloak.ecbo.io/

株式会社ムービング 会社概要

会 社 名：株式会社ムービング

所 在 地：埼玉県戸田市美女木東2-5-1

代 表 者：代表取締役社長 伊賀山 真行

設 立：1960年10月25日

Ｕ Ｒ Ｌ：https://service.moving.co.jp/

事 業 内 容：貨物自動車運送業、貨物運送取扱業、倉庫業

大型小売店・卸・商社などの流通、センターオペレーション業務

納品代行業務、専属貸切物流業務

ネット通販サポート事業

ecbo株式会社 会社概要

ecbo株式会社

会 社 名 ：ecbo株式会社

代 表 者 ：代表取締役社長 工藤 慎一

本社所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-7-1 渋谷グローリアビル2階

設 立：2015年6月2日

U R L ：https://ecbo.io

主な事業： 荷物預かりサービス「ecbo cloak（エクボクローク）」、宅配物受け取りサービス「ecbo pickup（エクボピックアップ）」の運営

本件に関するお問い合わせ先

ecbo株式会社 広報部

TEL：03-4405-8929 MAIL：pr@ecbo.io