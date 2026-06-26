博報堂、企業の健康経営をサポートする企業対抗「健診グランプリ」2026年度エントリー受付開始

株式会社博報堂

株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司、以下 博報堂）は、企業の健康経営をサポートする企業対抗「健診グランプリ」2026年度プログラムについて、本日より参加企業のエントリー受付を開始いたしました。今年度は、健康志向を提案するライフスタイル誌『Tarzan』（株式会社マガジンハウス）と連携し、「企業対抗 健診グランプリ 史上最強ターザン企業決定戦 powered by 健診戦(R) × Tarzan」を開催します。

近年、企業の健康経営に対する関心はますます高まっており、従業員の健康支援が重要視されています。博報堂は、健康経営支援プログラム「健診戦(R)」の推進に取り組む等、企業の健康経営の実現を支援してまいりました。

本プログラムは、「今年の健康診断は、ひとりじゃない。」をコンセプトに、健康診断を「じぶんゴトからカイシャごと」の団体戦へと昇華させた“企業対抗データ運動会”です。参加企業社員の2026年度健康診断結果をもとに、法定健診のうち特に生活習慣病の要因となりうる項目と、生活習慣を反映する問診内容を組み合わせた18の項目（メタボ、血圧、睡眠力、朝ごはん力など）をスコア化・可視化します。これにより、他社との比較を通じて自社の健康に関する強みや特徴といった“健康個性”を客観的に把握することができます。なお、本プログラムは、経済産業省が実施する「健康経営優良法人認定制度」の複数認定項目に対応しており、導入企業の健康経営領域でのプレゼンス向上に貢献するものです。

2026年度は雑誌『Tarzan』の全面バックアップにより、従業員の健康増進アクションを強力にサポートします。参加企業には、全5回のオリジナルメルマガ配信に加え、有名トレーナーによる社内セミナーの開催、特別編集ムック本の提供など、実践的な健康啓発コンテンツが提供されます。さらに、総合的に優秀な成績をおさめた企業や、各種目上位企業を表彰し、総合グランプリ受賞企業は『Tarzan』誌面にて特集記事化されます。

矢野一斗氏（株式会社マガジンハウスTarzan編集長）コメント：

健診グランプリにご参加いただく企業の皆さまへ

健康診断は、多くの人にとってネガティブチェックの場です。今年の数値は問題ないか、心配しながらの受診。楽しいかと言われると、決してそうではありませんでした。そんな健康診断を楽しいものにしようという、ありそうでなかったプロジェクトが『健診グランプリ』です。この道40年、健康的なライフスタイルを提案してきた〈Tarzan〉も、この斬新な取り組みに賛同し、健康志向を加速させるアドバイスに全力で取り組んで参ります。企業ごとの健康個性をもって競う団体戦に至っては、スポーツの祭典を彷彿とさせるワクワクが止まりません。これを機に、社員の皆さまと“健康”を楽しんでいただければと思います。

図：Tarzanオリジナルコンテンツの例

博報堂は今後も、多様なパートナーとの連携を通じて、企業の健康経営の実現と、働く人々の健康増進に貢献してまいります。

※健診戦(R)は、博報堂ＤＹホールディングスの登録商標です。

※"Tarzan(R) and used by Permission"（「ターザン」の登録商標は、米国エドガー・ライス・バローズ社と(株)マガジンハウスとの契約によって使用されています）

【参考情報】

■「企業対抗 健診グランプリ 史上最強ターザン企業決定戦 powered by 健診戦(R) × Tarzan」応募要領

・スケジュール

2026年6月～2027年3月：エントリー受付、社内告知・健康診断実施

2027年4月～5月頃：参加企業各社から健診データ提供

2027年6月頃：結果発表ならびに授賞式

・表彰内容：総合グランプリ・18部門賞・特別賞（審査員賞）