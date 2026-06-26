【シントトロイデン】株式会社イルマティッククルー様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社イルマティッククルー様（本社：東京都新宿区）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【株式会社イルマティッククルー様 コメント】

「この度、STVV様とスポンサー契約を締結できましたことを大変光栄に存じます。日本人選手の挑戦を支え、世界へ羽ばたく機会を創出するSTVV様の姿勢に深く共感しております。株式会社イルマティッククルーはコンサルティング事業、及びWEB広告事業を通じて企業の成長を支援してまいりました。STVV様とともに挑戦する人々を応援し、新たな価値の創出に貢献してまいります 」

■会社概要

社名：株式会社イルマティッククルー

代表者：市川 和磨

所在地：東京都新宿区高田馬場1丁目29-8 いちご高田馬場ビル7F

事業内容：コンサルティング事業 / クリエイティブUI事業 / 営業代行事業 /

マーケティング育成スクール事業 / 人材紹介事業/ ASP事業

公式サイト：https://illmatic-crew.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2025-26シーズンは勝ち点43の3位（22勝5分13敗／得失点15／61得点46失点）、プレーオフ1は3位で終了、来シーズンのUEFA大会への出場が決定した。