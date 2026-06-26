ソニー銀行の投資型クラウドファンディング「Sony Bank GATE」に挑戦

株式会社TOMUSHI

株式会社TOMUSHI（本社：秋田県大館市、代表取締役：石田 陽佑、以下「TOMUSHI」）は、ソニー銀行株式会社が運営する投資型クラウドファンディング「Sony Bank GATE」において、当社を営業者とする「カブトムシ サステナブル・レガシーファンド」が2026年6月30日（火）より募集開始予定であることをお知らせします。

本件を通じて、TOMUSHIはさらなる事業成長と認知度向上を目指してまいります。

Sony Bank GATE の公式ウェブサイトでは、本ファンドの詳細に加え、カブトムシの飼育・販売事業の概要や、今夏も全国各地で開催される体験型イベント、「カブクワすごいぞ!!」の紹介、代表・石田へのインタビューをまとめた「ストーリー」コンテンツが掲載されています。

<「カブトムシ サステナブル・レガシーファンド」ページ>

https://sonybank.jp/products/sbg/pj/20260001/

◼︎Sony Bank GATE について

ソニー銀行が提供する「Sony Bank GATE」は、新たな市場の創造や世の中の課題解決に取組む事業にチャレンジする企業を、「資産運用×共感・応援」という形で支援する投資型クラウドファンディングです。 特徴は、事業そのものに投資できる投資型（ファンド型）である点、事業の背景にある想いやストーリーを重視し、投資家が「共感」を軸に企業の挑戦を応援できる点にあります。挑戦する企業への共感を軸とした応援投資で「挑戦者を応援する文化を創りだす」ことを目指し、企業・投資家・社会をつなぐプラットフォームとしての役割を果たしています。

◼︎ソニー銀行 担当者からのコメント

株式会社TOMUSHIは、カブトムシの力を活用し、廃菌床や食品残渣といった未利用資源に新たな価値を生み出す事業に挑戦する、創業間もないスタートアップ企業です。環境課題という大きなテーマに、遊び心と実験精神をもって向き合う姿勢は、既に国内外から大きな注目と期待を集めています。教育や地域活性化、医療への可能性を結ぶしくみづくりにも挑戦し、まだ誰も正解を持たない領域を切り拓いています。その根底にあるのは、「好き」や「おもしろい」という感覚を出発点に、未来へとつながる挑戦を続ける気持ちです。小さな一歩から始まった挑戦には、これからの社会を前向きに変えていく可能性を秘めていると期待せざるを得ません。ソニー銀行は、若さと行動力を武器に、新しい未来へ挑戦し続ける株式会社TOMUSHIを応援しています。

◼︎本プレスリリースの位置づけ

本プレスリリースは、特定の金融商品や募集条件を案内するものではなく、TOMUSHIが取組む事業や、環境課題解決への取組について理解を深めていただくことを目的とした情報発信であり、取引の勧誘を目的としたものではありません。

案件の詳細、条件などについては、ソニー銀行の公式ウェブサイトをご確認ください。

<「カブトムシ サステナブル・レガシーファンド」ページ>

https://sonybank.jp/products/sbg/pj/20260001/

◼︎株式会社TOMUSHIについて

TOMUSHIは、代表・石田と、その双子の兄（現秋田県大館市長）が創業したスタートアップ企業です。今ではカブトムシを愛するメンバーが次々と参画し、カブトムシの力で未利用資源を資源化する循環型ビジネスを展開しています。きのこ栽培時に発生する廃菌床や、食品残渣などを餌にカブトムシを育成し、飼料・肥料・タンパク源・医薬品などへ再利用することで、環境負荷低減と新たな価値創出の実現を目指しています。

会社名：株式会社TOMUSHI

代表者：代表取締役 石田陽佑

本社：秋田県大館市

資本金：4,500,000円

設立：2019年6月20日

URL：https://www.TOMUSHI.com/