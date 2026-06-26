廃材とクギと身近なアイテムで七夕のおうち飾りを作ろう！オープンハウス、若井産業、ワッツの三社連携で親子向け「七夕アップサイクルワークショップ」を7/4(土)に開催

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）は、若井産業株式会社（以下「若井産業」）および株式会社ワッツ（以下「ワッツ」）と共同で、2026年7月4日（土）に七夕に向けたイベント「七夕アップサイクルワークショップ」を実施することになりましたので、お知らせいたします。

当社はかねてより、住宅を供給する総合不動産会社として、子育て世代のご家庭を中心とした社会貢献や次世代への教育に関する取組を重視してまいりました。

今回は、DIY用品を多数手がけモノづくりの楽しさを提供する若井産業株式会社と、100円ショップを展開し日々の暮らしに寄り添う株式会社ワッツの2社にご協力いただき、建築の過程で生じる木材の端材（廃材）をはじめとした身近な素材を活用して、新たな価値あるものへと生まれ変わらせる「アップサイクル」をテーマにしたイベントを企画いたしました。

七夕の飾りやインテリア小物などを親子で協力して制作する実体験を通じて、子どもの創造力を育むとともに、モノを大切にする心やSDGs・環境問題について考える機会を創出いたします。夏休みに向けた自由研究のプレ体験としても、ぜひご活用ください。





イベント概要

「七夕アップサイクルワークショップ」開催概要

日時：2026年7月4日（土）13時30分～15時30分（開場 13時）

場所：オープンハウス・アーキテクト ライフデザインパーク三軒茶屋 1階

（〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目40－7）

※駐車場はございません

対象：３歳以上のお子様（中学生くらいのお子様までが対象）とその保護者の方

人数：10組

参加費：無料

募集期間：2026年6月26日（金）～2026年7月3日（金）

※定員に達し次第、募集締切

お申し込み方法：下記フォームに必要事項をご記入ください。

URL： https://forms.gle/Zkq2NBGj3X3Tck567

内容

１. アップサイクルや環境問題について考えるミニ講座

２. 建築時の端材や身近なアイテムを使った「七夕アップサイクル飾り」の制作

３. 記念撮影

本件に関するお客様からの問い合わせ窓口

当社 コミュニケーションデザイン本部 イベント担当 pr@openhouse-group.com





若井産業株式会社 Nail it!!（ネイルイット）について

若井産業は創業80年を迎える釘メーカーです。古くから作っている釘で何か新しいことに挑戦できないか？

そこで出会ったのが、ストリングアートでした。釘メーカーだからこそ実現できたポップで色鮮やかな釘は、Nail it!!のメイン商品であり、他にはないオンリーワン商品です。

若井産業株式会社WebサイトURL：https://www.wakaisangyo.co.jp/



株式会社ワッツについて

株式会社ワッツは、大阪府大阪市中央区に本社を置き、100円ショップ「ワッツ」「meets.」「シルク」「フレッツ」や ディスカウントショップを全国展開する企業です。コーポレート・スローガンは「いつもに笑顔を、ワッツ」。

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 203億1,988万円

従業員数（連結）6,495名（2026年3月末時点）



