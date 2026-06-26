ハイアット、「好奇心が次の旅へのご褒美になる」新たな旅の楽しみ方を提案

ハイアット チェイン サービス リミテッド

ハイアット ホテルズ コーポレーション（以下、ハイアット）は、「Let your curiosity reward you（好奇心が次の旅へのご褒美になる）」をテーマに、ワールド オブ ハイアットの会員特典である「ブランド エクスプローラー アワード」の魅力をより多くの旅行者に知っていただくため、アジア太平洋地域で「ブランド エクスプローラー・キャンペーン」の展開を開始しました。

本キャンペーンは、旅行者が新たなデスティネーションやホテルブランドとの出会いを楽しみながら、多彩なハイアットブランドの魅力を発見することを目的としています。

ワールド オブ ハイアットの会員特典である「ブランド エクスプローラー アワード」では、会員が異なる5つのハイアットブランドのホテルに宿泊するごとに、カテゴリー1～4*¹の対象ホテルで利用できる無料宿泊特典（フリーナイトアワード）を1泊分獲得できます。さらに、生涯を通じて新たなブランド体験を重ねることで、異なる5ブランドごとに追加の無料宿泊特典を獲得することができます。

世界で36ブランド*²を展開するハイアットですが、日本国内だけでも9つのブランドを体験できることから、国内旅行を楽しみながら無料宿泊特典の獲得を目指すことが可能です。

*¹ https://world.hyatt.com/content/gp/ja/rewards/free-nights-upgrades.html

*² 2026年3月31日現在

【好奇心が導く、新しい旅のスタイル】

旅の楽しみ方が多様化する中、旅行者は単に目的地を訪れるだけでなく、その土地ならではの文化やライフスタイル、ホテル体験そのものを楽しむようになっています。

ハイアットは、そうした旅行者の「次はどんな場所に行こう」「次はどんなホテルに泊まろう」という好奇心こそが、旅を豊かにする原動力であると考えています。

ブランド エクスプローラー アワードは、その好奇心を称えるプログラムです。

パーク ハイアットの洗練されたラグジュアリー体験から、アンダーズのスタイリッシュに彩られたローカルカルチャーとの出会い、ハイアット セントリックの街の魅力を発見する滞在、ハイアット プレイスの快適で自由なステイまで、それぞれ異なるブランドを体験することで、好奇心がもたらす新たな旅の発見と無料宿泊特典の両方を楽しむことができます。

本ブランドエクスプローラー・キャンペーンは、日本だけでなく、韓国、中国、香港、タイ、インド、オーストラリアなどアジア太平洋地域に展開するハイアットブランドの利用促進を目的としています。

さらに2026年8月17日（月）までの期間限定で、アジア太平洋地域の対象ホテルにおいて以下の特別料金を提供しています。

・クラブルームおよびスイートルーム：最大20％オフ

・スタンダードルーム：最大15％オフ

※適用条件および対象ホテルは予約時の規約をご確認ください。

夏休みや秋の旅行シーズンに向け、日本国内および海外でハイアットの多彩なブランドを体験する絶好の機会となります。

【日本国内で体験できるハイアットの9つのブランド】

・パーク ハイアット（https://www.hyatt.com/park-hyatt/ja-JP）

・アンバウンド コレクション by Hyatt（https://www.hyatt.com/unbound-collection/ja-JP）

・アンダーズ（https://www.hyatt.com/andaz/ja-JP）

・グランド ハイアット（https://www.hyatt.com/grand-hyatt/ja-JP）

・ハイアット リージェンシー（https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP）

・ハイアット セントリック（https://www.hyatt.com/ja-JP/brands/hyatt-centric）

・キャプション by Hyatt（https://www.hyatt.com/ja-JP/brands/caption-by-hyatt）

・ハイアット プレイス（https://www.hyatt.com/hyatt-place/ja-JP）

・ハイアット ハウス（https://www.hyatt.com/hyatt-house/ja-JP）

ブランド エクスプローラー アワードでは、例えば、グランド ハイアット 東京、ハイアット リージェンシー 京都、ハイアット セントリック 銀座 東京、ハイアット プレイス 京都、アンダーズ 東京に宿泊することで、無料宿泊特典獲得の条件を満たします。

ブランド エクスプローラー キャンペーン特設サイト：

URL: ハイアットの5つのブランドに滞在して、ブランド・エクスプローラー・アワードでカテゴリー1～4の無料宿泊特典を獲得 | ワールド オブ ハイアット(https://world.hyatt.com/content/gp/ja/landing/brand-explorer-award-asia-pacific.html)

ワールド オブ ハイアットについて

ワールド オブ ハイアットは、受賞歴を誇るハイアットのロイヤルティプログラムで、プログラム参加ホテルは以下を含みます。ラグジュアリー・ポートフォリオの「Park Hyatt(R)」」「Alila(R)」「Miraval(R)」「Impression by Secrets」「The Unbound Collection by Hyatt(R)」、ライフスタイル・ポートフォリオの「Andaz(R)」「Thompson Hotels(R)」「The Standard(R)」「Dream(R) Hotels」「The StandardX」「Breathless Resorts & Spas(R)」「JdV by Hyatt(R)」「Bunkhouse(R) Hotels」「Me and All Hotels 」、インクルーシブ・ポートフォリオの「Zoetry(R) Wellness & Spa Resorts」「Hyatt Ziva(R)」「Hyatt Zilara(R)」「Secrets(R) Resorts & Spas」「Dreams(R) Resorts & Spas」「Hyatt Vivid(R) Hotels & Resorts」「Sunscape(R) Resorts & Spas」「Alua Hotels & Resorts(R)」、クラシック・ポートフォリオの「Grand Hyatt(R)」「Hyatt Regency(R)」「Destination by Hyatt(R)」「Hyatt Centric(R)」「Hyatt Vacation Club(R)」「Hyatt(R)」、エッセンシャル・ポートフォリオの「Caption by Hyatt(R)」「Unscripted by Hyatt」「Hyatt Place(R)」「Hyatt House(R)」「Hyatt Studios(R)」「Hyatt Select」「UrCove」。ハイアットで直接予約した会員のお客様は、最上位会員待遇の利用特典「ゲスト・オブ・オナー (Guest of Honor)」、予約時に確約するスイートへのアップグレード、各種ウエルビーイング関連サービス、デジタルキー、会員限定料金などを含む、お客様一人一人に合わせたサービスや限定特典が楽しめます。ワールド オブ ハイアットの会員は６３００万人以上。ポイントの獲得と利用は、宿泊のほかホテル内の食事やスパ、ウエルビーイング体験などを取り揃える「FINDエクスペリエンス」プラットフォームにても可能です。さらに、アメリカン航空のAAdvantage(R)ともロイヤルティプログラムで戦略的コラボレーションを展開しています。入会は無料で、hyatt.comから登録できます。また、ワールド オブ ハイアットのスマートフォンアプリは日本語でもAndroidとiOSで用意しており、Facebook、Instagram、TikTok、X（旧ツイッター）からもハイアットにつながることができます。