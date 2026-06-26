新幹線における安全確保に向けた車内搭載品の充実について

東日本旅客鉄道株式会社

北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社では、新幹線にご乗車中のお客様がさらに安心してご利用いただけるよう防火補助用品を新幹線車内に配備することとしましたのでお知らせいたします。

1．概要

新幹線車内でのモバイルバッテリーの発煙・発火等の事案が発生していることを踏まえ、防火補助用品として、新たにファイヤーブランケット・バケツ等を配備します。

新幹線車内にてモバイルバッテリー等が発煙・発火した際、消火器を用いた初期消火に加え、本防火補助用品を用いてモバイルバッテリー等を覆い、水没処理を行うことで再燃を防ぎます。

2．防火補助用品

（1）ファイヤーブランケット

場 所：各車両のデッキ部 ※消火器とセットで配備

時 期：8月までに完了予定

※各編成の配備数・仕様は別紙参照（配備箇所は各社共通）

（ファイヤーブランケットの配備イメージ）

（2）バケツ

場 所：車内業務用スペース ※乗務員の執務箇所や搭載品収納庫等に配備

時 期：8月までに完了予定

※各編成の配備数・仕様は別紙参照

【別紙】車両への配備数（編成あたり）