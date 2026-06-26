TAPP、自社開発AI『ソクラテス』により「営業担当者の経験年数に関わらず最新情報に基づいた提案をお届けする」体制を構築

株式会社TAPP

投資用の不動産販売事業を主軸とする株式会社TAPP（本社：東京都港区、代表取締役社長：山地 学、以下 TAPP）は、営業担当者の提案品質向上を目的にAIロールプレイングツール『ソクラテス』を自社開発し、営業部門での活用を開始しました。本ツールには、TAPPがこれまでのべ約5.9万人※との面談を通じて培ってきた営業ノウハウを集約。実際のお客様との対話に近い形で提案力を磨けます。さらに時事ニュースや市場動向などの情報も反映されるため、担当者の経験年数にかかわらず、最新の情報に基づいた提案をお客様へ届けることができます。

※2026年6月21日時点。オンラインセミナーの累計対応数(延べ)。

■開発の背景：担当者による提案品質の差をなくし、誰からでも安心して相談できる体制へ

TAPPはこれまで、お客様一人ひとりに寄り添った資産形成の相談・提案を強みに事業を拡大してきました。特に近年は、資産形成に関するニーズの高まりを受けてお客様が増え、それに合わせて営業担当者も増員してきました。その中でTAPPが重視してきたのは、「どの担当者が対応しても、お客様に同じ水準の提案品質を届けられる状態をつくること」でした。

資産形成の提案においては、不動産市況、金利動向、税制改正、ライフプランの考え方など、日々変化する情報を正しく理解し、お客様ごとの状況に合わせてわかりやすく伝えることが求められます。従来は先輩社員によるロールプレイング指導を中心に育成を行っていましたが、担当者数の増加に伴い育成工数が拡大し、経験年数や学習量によって提案品質に差が生じやすいという課題がありました。 加えて、こうした最新情報を、すべての担当者がタイムリーに理解し、提案に反映できる仕組みづくりも求められていました。

これらの課題を解消し、お客様により安心して、かつ満足いただける環境を実現するため、自社開発のAIロールプレイングツール『ソクラテス』を開発しました。

■成果：約5.9万人分の面談で培った営業ノウハウを活用し、提案品質の標準化と顧客対応の質向上を推進

今回開発した『ソクラテス』は、TAPPがこれまでのべ約5.9万人との面談を通じて培ってきた営業ノウハウを活用し、実際のお客様との対話に近い形で提案力を磨けるシステムです。お客様の関心や不安、よくある質問、資産形成に関する検討ポイントに加え、時事ニュースや市場動向などの最新情報も反映されるため、経験の浅い担当者でも、最新情報に基づいた提案をお客様へ届けられる体制ができました。さらにベテランの担当者にとっても、自身の提案の傾向を客観的に振り返るきっかけとなります。経験年数を問わずすべての担当者が提案力を高め続けることで、お客様はどの担当者に相談しても、安心して納得できる提案を受けられます。

本ツールは、営業部インサイドセールス内で、インターン生を含む90%以上が日常的に活用しています。こうした高い活用率を背景に、営業部門全体で月間約77時間、約9営業日分に相当する時間を創出しました。生まれた時間を単なる業務効率化にとどめず、面談前の準備や提案内容の見直し、面談後のフォローなど、お客様一人ひとりに向き合う時間に充てています。

TAPPは、AIに任せられることはAIに任せ、対話や伴走といった人にしかできない対応に注力することで、よりお客様のニーズに応えられる体制づくりを進めています。

※ 1回30分のロールプレイングを日別平均7.7回実施（2026年5月19日時点）。月間約77時間＝約9営業日分（1営業日8時間換算）

■今後の展開：AIと人の力を組み合わせ、お客様がより安心して資産形成を相談できる環境へ

TAPPにとって、AI活用は目的ではなく、お客様への提供価値を高めるための手段です。現在も、24時間いつでも資産運用に関する相談ができる「AI相談窓口」など、資産形成を検討するお客様が、必要なときに必要な情報へアクセスできる環境づくりを行っています。

こうしたお客様向けの取り組みの土台となるのが、全社で進めるAI活用です。現在は全社員がGoogle CloudのAIプラットフォーム「Gemini Enterprise」を活用でき、同基盤上で開発したものを含め、社内では100以上のAIシステム・AIエージェントが稼働しています。これらの取り組みは社内の専門組織「AI戦略ユニット」が推進し、個人情報の適切な保護、活用ルールの整備、社員教育までを一貫して担っています。安全性と利便性の両立を徹底しながら、AIと人の力を組み合わせた新しい顧客体験の実現を進めてまいります。

■TAPP代表取締役社長 山地学より

資産形成は、お客様の将来を大きく左右する、大切な選択です。だからこそ、どの担当者がお客様の前にいても最善の提案を誠実にお届けしたい。AIは、そのための手段にすぎません。AIに任せられることはAIに任せ、私たちはその分お客様一人ひとりと向き合う。どれだけ技術が進歩しても、お客様の人生に責任を持つのは我々であり、人です。そこは変わりませんし変えるつもりもありません。AIと人、それぞれの力を尽くして、お客様の豊かな未来に伴走してまいります。

■ 株式会社TAPPについて

TAPP（タップ）は「Turn A Profit Partner」に由来し、一人ひとりのライフプランに寄り添う投資用不動産販売会社です。不動産・株式・NISA・相続・節税など幅広いご相談に伴走。人気セミナー「キャピタルハック」は、親身で分かりやすい講座として、2025年に累計申込者数15万人を突破しました。既存の枠にとらわれず、資産運用の新しいプラットフォーム創出に挑戦し続けています。

会社名：株式会社TAPP（https://tapp-co.jp）

代表者：代表取締役社長 山地学

所在地：東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス6階

設立：2016年11月

事業内容：不動産販売事業/不動産関連事業（資産運用コンサルティング、各種セミナー等）

実績：2026年度『ベストベンチャー100』に選出

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社TAPP マーケティング部 広報担当：池上

TEL：080-4772-8811

Mail：pr@tapp-co.jp