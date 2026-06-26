夏休みの学び体験が全て無料！「汐留サマースクール2026」開催決定！

日本テレビ放送網株式会社

日本テレビでは、「日テレ共創ラボ」の１つ、未来世代をテーマに活動する 『KODOMO MIRAI lab』 による、小学生を対象にした“好き”を見つけて伸ばせる学びのイベント「汐留サマースクール2026」を開催します!

昨年は４万人もの親子が来場した本イベント。4回目の今年も、多くの企業・団体にご参加いただくとともに、注目度の高い宇宙関連企業も複数参画。 好きの発見や、夏休みの自由研究のヒントにもなる、色とりどりの体験をお届けします！

詳細なプログラムは特設サイトにてご確認いただけます。

■汐留サマーススクール2026公式サイト：https://summer-school.ntv.co.jp/(https://summer-school.ntv.co.jp/)

小学生の夏休みの宿題や、自由研究にも役立つ「学び」の体験が大集合！

今年もぜひ汐留サマースクールへお越しください！！

【同時開催】地球の未来を考える「MyEarth文化祭」に油井宇宙飛行士が登壇！

日テレと衛星地球観測コンソーシアム（CONSEO）がタッグを組んだ「MyEarth文化祭」を7月25日（土）18時から開催！JAXAの油井亀美也宇宙飛行士をはじめ、歌人の俵万智氏、哲学者の谷川嘉浩氏ら多彩なゲストと、司会の桝太一氏を迎え、科学や芸術など様々な視点から自分だけの”MyEarth”を発見するイベントです。詳しくはこちらのHPをご覧ください。

https://www.satnavi.jaxa.jp/feel-the-earth/my-earth-bunkasai/

汐留サマースクール2026 イベント概要

■イベント名：汐留サマースクール2026

■共創パートナー：東京都・神奈川県・環境省・日本サッカー協会・東京都立産業技術高等専門学校・青山学院大学・日本製紙連合会・東京海上日動・NEC・三和エナジー・AGC・山崎ビスケット・Earth hacks・ニットソーイングクラブ・ミネベアミツミ・myFirst Japan・カインズ・中央公論新社・JALUX・汐留シティセンター・カレッタ汐留・Bascule・国立環境研究所・ベレーザ・ViXion・dwarf・TIPNESS・NiTRo

■主催：日本テレビ放送網株式会社、日テレ共創ラボ KODOMO MIRAI lab

■後援：東京都公立小学校長会、神奈川県公立小学校長会、汐留シオサイト・タウンマネージメント

■協力：JAXA

■開催日時：2026年7月25日（土）・26日（日） 10:00～17:00

■会場：新橋駅～汐留駅間地下コンコース、日本テレビ本社

■参加費：全ブース無料

■公式HP：https://summer-school.ntv.co.jp/