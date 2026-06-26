トランスコスモス、運営するエンターテインメント越境ECサイト「Geek Jack」にてカナバングラフィックスのストアをオープン

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、世界で活躍するバーチャルYouTuberをはじめとするエンターテインメント商品の越境ECサイト「Geek Jack」を運営しており、世界中のユーザーに利用されています。2022年よりVRSNS・メタバース向け商材の取り扱いを開始し、現在ではVRChat向けアバターや衣装、3Dモデルデータ、音楽商材などの取り扱いを強化しています。このたび、「ウサビッチ」をはじめとするCGアニメーション制作で知られるカナバングラフィックス（本社：東京都中野区、代表取締役：富岡 聡）の公式ストアを「Geek Jack」内にオープンしました。

Geek Jack カナバングラフィックス ストア：

https://shop.geekjack.net/collections/kanaban-graphics

※6月28日よりアクセス可能

「ウサビッチ」は、ロシアを舞台に、囚人のウサギ「プーチン」と「キレネンコ」が繰り広げるシュールでコミカルな物語を、台詞がなくテンポの良い音楽と映像で描く3DCGアニメーションです。2006年6月28日よりMTVで放送が開始して以来、現在までにシーズン1～5とシーズンZEROが放送され，その独特な世界観とキャラクターで国内外に多くのファンを獲得してきました。今年2026年で20周年を迎えることを記念して、VRSNSプラットフォーム「VRChat」内の「Geek Jack」ワールドにてVR展示を開催し、あわせて来場者向けにミニゲーム参加特典として「ウサビッチ」関連アバターを無償で配布します。

■カナバングラフィックス公式ストアをオープン

「Geek Jack」内にオープンしたカナバングラフィックス公式ストアでは、「ウサビッチ」をはじめとする同社の人気IPに関する商品を取り扱います。他プラットフォームですでに発売されている物理商品を取り扱うことに加え、「Geek Jack」限定で先行してVRChat向けデジタルデータ（モーションデータ、3Dモデルデータ）の販売を実施します。「Geek Jack」がもつ越境ECの強みを活かし、日本国内にとどまらず世界中のファンへ商品を届けられる環境を提供します。

■「ウサビッチ」20周年記念VR展示をVRChatで開催

VRChat内の「Geek Jack」ワールド「GeekJack Virtual Showcase」にて、「ウサビッチ」20周年を記念したVR展示を開催します。バーチャル空間ならではの体感的な演出により、通常のWebページとはまったく異なる没入感のある顧客体験を提供します。主な展示内容は以下のとおりです。

・ウサビッチの世界観を再現した展示：作品の舞台やキャラクターをバーチャル空間に再現し、「ウサビッチ」の世界を体感できる展示空間を用意します。

・特典アバターがもらえるミニゲーム：ワールド内のミニゲームに挑戦すると、特典として「ウサビッチ」のキャラクター「キレネンコ」のペラアバターを入手できます。

・フォトスポット：作品の世界観を背景に記念撮影が楽しめるフォトスポットを設置します。

VRChatワールド「GeekJack Virtual Showcase」：https://vrchat.com/home/world/wrld_8c3b4769-8539-457f-900c-c269bd862f1e

■「ウサビッチ」関連アバターを無償配布

VR展示の開催を記念し、「ウサビッチ」関連のVRChat向けアバターを無償で配布します。ユーザーはアバターを通じて「ウサビッチ」の世界観をより身近に体験でき、VRChat内のさまざまなワールドで楽しむことができます。配布アバターはVRChat内「GeekJack Virtual Showcase」ワールドにて、ミニゲームの景品として無料で配布します。

■開催概要

ストアオープン日：2026年6月28日

VR展示期間： 2026年6月28日12:00～7月31日

※システムの都合上、開始時刻に若干の時差が生じることがございます。

開催場所： VRChat内「Geek Jack」ワールド「GeekJack Virtual Showcase」

無償配布アバター：「ウサビッチ」関連アバター（キレネンコ ペラアバター）

対応言語： 日本語（サイトの一部のみ）・英語・中国語

利用料金： VR展示の観覧およびアバター配布は無料

（VRChatの利用にはアカウント登録が必要）

●Geek Jackについて（https://shop.geekjack.net/）

2019年7月より、日本発のVTuber音声商材のダウンロード販売を開始。既に200キャラクター、10,000種類以上の商品を取り扱っており、デジタル商品に加え、物理商品も約200以上の国と地域に販売。現在、新たな商材としてVRSNS／メタバース関連3Dモデルデータ、音楽商材の取り扱いを強化中。

●カナバングラフィックスについて

カナバングラフィックスは、CGデザイナーの富岡聡を中心に2004年に設立されたCGアニメーション制作スタジオです。2006年より自社初のシリーズアニメーション「ウサビッチ」の制作を開始し、現在までにシーズン１～５とZEROまで放送・配信されている人気作へと成長しました。ゲームムービー、CM、映画、ミュージックビデオなど幅広いジャンルでCGアニメーションを手がけ、ユニークな世界観とキャラクター演出を得意としています。

会社名： 有限会社カナバングラフィックス/ Kanaban Graphics Ltd.

所在地： 〒164-0012 東京都中野区本町1-13-18 中野坂上トーセイビル9F

代表者： 代表取締役 富岡 聡

設立： 2004年7月20日

事業内容：CGアニメーション制作（オリジナルアニメ、ゲームムービー、CM、映画、MVほか）

URL： https://www.kanaban.com/

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です

「ウサビッチ」(C)2026 Viacom.

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することでお客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、アジアを中心に世界36の国と地域・187の拠点で、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは、お客さまや社会と向き合い、構想から実行までを共に考え、共に挑み、共に実現してまいります。https://www.trans-cosmos.co.jp