ソン・ギョチャン選手 契約締結(新規)のお知らせ

ヒューマンプランニング株式会社

このたび、大阪エヴェッサでは、ソン・ギョチャン選手と2026-27シーズンの契約を締結しましたのでお知らせします。

ソン・ギョチャン(Song Kyo-Chang)

□背番号：5

□ポジション：PF

□生年月日：1996年7月3日

□出身地：韓国

□身長/体重：199cm/95kg

□経歴

(出身校)

三一高等学校

(所属チーム)

2015-26 BUSAN KCC EGIS(KBL)

(韓国代表歴)

2019年 ウィリアムジョーンズカップ

2021年 FIBAアジアカップ2021

□コメント

こんにちは。ソン・ギョチャンです。

大阪エヴェッサの一員となることができて、とても光栄で嬉しく思っています。

私を信じて機会を与えてくれた球団関係者の皆さまと、ヘッドコーチに深く感謝します。

新しいリーグでも責任感と情熱を持ってチームの勝利に貢献します。コートではエネルギーあふれるプレーと献身的な姿でファンの皆さまに応えていきます。

ファンの皆さまが、誇りを感じられる選手となるよう、常に最善を尽くします。

温かいご声援をよろしくお願いします。ありがとうございます。



안녕하세요. 송교창입니다.



오사카 에베사의 일원이 될 수 있게 되어 매우 영광스럽고 기쁩니다.



저를 믿고 기회를 주신 구단 관계자분들과 감독님께 깊이 감사드립니다.



새로운 리그에서도 책임감과 열정을 가지고 팀의 승리에 기여하겠습니다. 코트에서는 에너지 넘치는 플레이와 헌신적인 모습으로 팬 여러분께 보답하겠습니다.



팬 여러분께서 자부심을 느끼실 수 있는 선수가 되도록 항상 최선을 다하겠습니다.



많은 응원 부탁드립니다.



감사합니다.

□今野翔太ゼネラルマネージャーコメント

いつも大阪エヴェッサへの熱いご声援をいただき、ありがとうございます。

このたび、韓国代表としても一線で活躍し、アジアトップクラスの実力を誇るソン・ギョチャン選手と2026-27シーズンの契約合意に至りましたことをご報告いたします。

ソン選手は、約200cmのサイズがありながら非常に高い機動力とバスケットボールIQ、ディフェンス力を兼ね備えたオールラウンダーです。我々が展開したいトランジションにおいても、彼の走力とフィニッシュ力は大きな武器となります。

日本での新たな挑戦の舞台として大阪を選んでくれた彼の決意に応えるべく、チーム一丸となって戦います。ソン選手が大阪のコートで躍動する姿を、ぜひ楽しみにしていてください。皆さまの熱いご声援をよろしくお願いいたします。

ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------

B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。

●代表取締役 ：磯村 英孝

●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋ビル9階

●資本金 ：5,000万円

●URL ： https://hp.athuman.com/

ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------

「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。

●代表取締役 ： 佐藤 朋也

●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：12億9,900万円

●URL ： https://www.athuman.com