約15,000人が来場した「OSAKA BAY SKYLUMINA」 レッドクリフによる延べ2,000機のドローンショーが舞洲の夜空を彩る

株式会社レッドクリフ

ドローンショーの企画・運営を手がける株式会社レッドクリフ（本社：東京都港区、代表取締役：佐々木 孔明、以下「レッドクリフ」）は、2026年6月6日（土）に舞洲スポーツアイランド 空の広場（大阪市此花区）にて開催された「OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS & DRONES」（主催：OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会）において、ドローンショーを実施しました。

本イベントには約15,000人が来場。音楽連動型花火10,000発と、レッドクリフによる延べ2,000機のドローンショーが融合した新たなナイトエンターテインメントを楽しみました。

万博ベイエリア・舞洲で初開催となった本イベントでは、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の特別演出や、花火とドローンが織りなす大迫力の演出が大きな注目を集めました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zoZ766bwB0c ]

1,000機のドローンが描く“生命の誕生”

(C)OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会／(C)株式会社レッドクリフ（撮影：真壁寿史）

夕暮れから夜へと移り変わる舞洲の空を舞台に、「いのち・生命・神秘・海」をテーマにしたオープニング・ドローンショーを展開しました。

(C)OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会／(C)株式会社レッドクリフ（撮影：真壁寿史）

イベントの幕開けを告げる鳳凰が大きく羽を広げて登場すると、会場からは歓声が上がりました。

(C)OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会／(C)株式会社レッドクリフ（撮影：真壁寿史）

その後、DNAや鼓動から広がる波紋、生命の隆起を感じさせるドーム状の表現へと変化。さらに龍神やクジラが躍動し、新たな生命の誕生を表現する泡や女神へと姿を変えていきます。

(C)OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会／(C)株式会社レッドクリフ（撮影：真壁寿史）

女神の手中にあった生命の核はやがて樹木へと溶け込み、木々の上には鳥や生き物たちが集う平和な世界が広がります。生命が次々と誕生し、その輪が広がっていく壮大なストーリーが、1,000機のドローンによって夜空に描かれました。

また、演出の随所では従来のLEDライトの約6倍の輝度を持つ「フラッシュモジュール」が発光。光の強弱によって生命の鼓動や躍動感を表現し、会場を魅了しました。

万博の記憶を未来へつなぐ、「ミャクミャク」と「ＩＤ」が夜空に登場

(C)Expo 2025

オープニング・ドローンショーの終盤には、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」と「ＩＤ」が登場しました。

大阪・関西万博の会期中、多くの来場者に親しまれた「ミャクミャク」が、万博閉幕後もドローンショーとして夜空に出現。万博の記憶を未来へとつなぐレガシー演出として、多くの観客の注目を集めました。

会場には「ミャクミャク」のぬいぐるみやカチューシャなどのグッズを身につけた観客の姿も見られ、夜空に巨大な「ミャクミャク」と「ＩＤ」が現れると、大きな歓声と拍手が沸き起こりました。

そして「ミャクミャク」のアナウンスによって観客を花火の世界へといざないます。

(C)OSAKA BAY SKYLUMINA 実行委員会

その後、約40分間にわたり、名曲に合わせた音楽連動型花火10,000発が夜空を彩り、会場の視線を惹きつけました。

花火10,000発とドローンが生み出す大パノラマ「熱狂・躍動・未来」を描くフィナーレ

(C)OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会／(C)株式会社レッドクリフ（撮影：真壁寿史）

イベント終盤には、最後の楽曲につながる形で1,000機のドローンによる巨大な鐘が夜空に出現しました。

続いてミラーボール、万華鏡、太鼓などが次々と描かれ、「熱狂・躍動・未来」をテーマにしたエンディング・ドローンショーがスタート。

(C)OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会／(C)株式会社レッドクリフ（撮影：真壁寿史）

神輿や提灯など大阪の祭りを想起させるモチーフが夜空に広がり、花火との同時演出では会場全体が光に包まれる圧巻の大パノラマを創出しました。

(C)OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会／(C)株式会社レッドクリフ（撮影：真壁寿史）

花火とドローンが同時に展開されるシーンでは、会場のあちこちでスマートフォンを掲げて撮影する来場者の姿が見られました。夜空いっぱいに広がる花火とドローンによる光の競演は、会場全体を包み込む没入感あふれる体験を生み出し、歓声や拍手が絶えない本イベントを象徴するシーンとなりました。

(C)Expo 2025

そしてフィナーレでは、再び「ミャクミャク」がロケットに乗って登場。夜空へと飛び立ったロケットの軌跡は、大阪・関西万博や大阪にまつわる言葉へと変化し、「ミャクミャク」から観客へ再会を願うメッセージが送られました。

開演前から長蛇の列、レッドクリフ体験ブースも大盛況

13:00の会場オープンから開演までの時間、レッドクリフの体験ブースには長蛇の列ができるほど多くの来場者が訪れました。

(C)株式会社レッドクリフ(C)株式会社レッドクリフ

会場では、100g未満でPythonにも対応した教育用ドローン「Hula-JP」の実機を使用したドローンプログラミング体験を実施。子どもから大人まで幅広い世代がドローンを操縦し、障害物をよけながらゴールを目指すミッションに挑戦しました。

次回開催決定のサプライズ発表も

(C)株式会社レッドクリフ（撮影：真壁寿史）

万博ベイエリア・舞洲で初開催となった「OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS & DRONES」。

イベント終了後も会場からは大きな拍手と歓声が響き、多くの来場者が余韻に浸る様子が見られました。

さらにエンディングでは、次回開催決定のサプライズ発表を実施。MCから次回開催決定が発表されると、会場からは大きな歓声が上がり、来場者からは期待を寄せる声も聞かれました。

約15,000人が見守るなか、花火10,000発と延べ2,000機のドローンが織りなした新たなエンターテインメントは、多くの来場者の笑顔に包まれながら幕を閉じました。

会社概要

名称 ：株式会社レッドクリフ（REDCLIFF, Inc.）

所在地 ：東京都港区東麻布1-10-11 東麻布アベビル6階

代表者 ：代表取締役 佐々木 孔明

設立 ：2019年5月15日

事業内容：ドローンショーの企画・運営、ドローン機体販売、ドローン空撮、ドローンプログラミング教室の企画・運営

資本金 ：6億3050万円

URL ：https://redcliff-inc.co.jp/

株式会社レッドクリフについて

「夜空に、驚きと感動を。」をミッションに、高品質なドローンショーを企画・運営する“空のクリエイティブ集団”。国内ドローンショー市場でシェアNo.1（株式会社富士キメラ総研『映像DX市場総調査 2024』｜2023年実績）を誇るリーディングカンパニーであり、特に1,000機以上の大規模ショーに強みを持つ。ベテランアニメーターによる精緻なアニメーションと、業界最先端のドローン技術を融合し、安全かつ唯一無二のドローンショーを実現。国内初となる花火搭載ドローンによるショーを成功させた（2024年8月時点、当社調べ）。2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）では、協会企画催事「One World, One Planet.」のプラチナパートナーとして参画。会期中は連夜にわたり1,000機規模のドローンショーを実施し、閉幕日には国内最大規模となる3,000機のドローン飛行を成功させた。また、日本各地の伝統的な祭りや地域イベントとの融合を通じて、地域社会の活性化にも積極的に取り組んでいる。

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