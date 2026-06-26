【ABCDEFG　～タケシとQUONのお菓子な関係～】 ことしの夏はドバイチョコレート！JR名古屋タカシマヤ 「アムール・デュ・ガトー」にて販売！

一般社団法人ラ・バルカグループ

「シェ・シバタ」柴田武シェフと、「QUONチョコレート」がコラボレーションするソフトクッキー専門店「ABCDEFG」から、さくさく食感が楽しいドバイチョコレートアイス＆ドバイチョコレートクッキーが登場です！

■ドバイチョコレートアイスクリーム 970円（税込）＊店内飲食価格

香ばしく焼き上げたカダイフに、ベネズエラ産カカオ71%のチョコレートをたっぷりとかけ、中心にはフランスデセールの上質なバニラアイスを忍ばせました。

芳醇で奥行きのあるカカオの香りが全体を包み、アイスと濃厚なチョコレートが溶け合う瞬間はまさに至福。

香ばしさと濃厚さ、軽やかさと深みがひとつの皿で共鳴し合う、贅沢な味わいです。

■ドバイチョコレートクッキー 730円（税込）

濃厚なチョコレートクッキーの上に、香ばしいカダイフとピスタチオをふんだんに重ねた、贅沢感あふれる一品です。

しっとりと深みのあるチョコ生地に、ピスタチオのコクとカダイフの心地よい食感が重なり、ひと口で異国の風がふわりと広がります。

口に入れた瞬間、チョコのビターな旨みとナッツの芳醇な香りが溶け合い、まさに“食べるご褒美”。

見た目のインパクトも抜群で、手土産にも、自分へのご褒美にもぴったりの贅沢クッキーです。

販売は 夏のアムール！JR名古屋タカシマヤにて

夏のスイーツの祭典「アムール・ドゥ・ガトー」にて、販売スタートとなります。

期間：2026年7月31日（金）～8月9日（日）

会場：ジェイアール名古屋タカシマヤ10階 催会場

「ABCDEFG～タケシとQUONのお菓子な関係～」ブース

特設サイト：https://amour.jr-takashimaya.co.jp/2026s/

ABCDEFG ～タケシとQUONのお菓子な関係～

自らの腕で世界へ展開するニッポンのパティシエ「柴田 武」と、国内一多様性を追求する菓子屋「QUONチョコレート」が贈る、"大胆で繊細" しっとり新食感のソフトクッキー専門店。

ヨーロッパで人気のソフトクッキー（Chewy cookie）文化を日本にも広めたいという想いから、しっとり ほろほろとくずれるような食感と大きさ・厚みはヨーロッパスタイルを取り入れ、そこに日本のパティシエ柴田氏が厳選した食材と繊細な独自の配合で作り出す、ジャパンスタイルのソフトクッキーです。



また、「ほんわり柔らかく優しい社会にしたい」という想いも食感の追求には込められています。



2022年11月に名古屋・本山に1号店をオープン。国内に現在4店舗を展開中。

既存店舗内に新たなブランドゾーンを設け展開する、ブランドinブランドのショップが2店舗。

名古屋本山店飛騨高山店



名古屋本山店 https://www.instagram.com/abcdefg_quon/

飛騨高山店 https://www.instagram.com/abcdefghidatakayama/

エスコンフィールドHOKKAIDO店 https://www.instagram.com/abcdefg_escon/

蒲郡店 https://www.instagram.com/jibacafe/

【お問合せ先】

株式会社QUONチョコレート

担当：山本

電話番号：080-7629-5289