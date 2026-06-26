＜IVE＞6月に開催された東京ドーム公演をWOWOWで独占放送・配信！超貴重な過去ライブと合わせて3カ月連続特集！

株式会社WOWOW

2021年のデビュー以来、グローバルな活躍で世界中を魅了している6人組ガールズグループIVE。6月の東京ドーム公演の独占放送・配信をはじめとするIVE連続特集！

2021年12月に韓国でデビューした6人組ガールズグループIVE。「I HAVE＝IVE」を意味するグループ名には、「私、そして私たちが持っているものを、IVEらしく堂々とした姿で見せる」という決意が込められている。それにふさわしく、洗練されたビジュアルと多彩な音楽性を誇る“完成型アイドル”として唯一無二の輝きを放ち、世界中でファンダムを拡大し続けている。

そんなIVEが、2025年10月の韓国公演を皮切りに2度目となるワールドツアーを開催。アジア、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアほかを巡るこの大規模ツアーより6月24日の東京ドーム公演を独占放送・配信。さらに、2023～24年のワールドツアーから日本での初東京ドーム公演、MVコレクションなどを交えたIVE連続特集をお届けする。グローバルな活躍で世界中の人々をとりこにしているIVEの魅力をたっぷりと味わっていただきたい。

番組詳細

＜特集名＞

IVE×WOWOW 特集

10～12月放送・配信予定

＜ラインナップ＞

撮影：田中聖太郎

IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' IN JAPAN

10月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり

2021年デビューの6人組グローバルガールズグループIVE。世界規模の人気を誇る彼女たちの初めてのワールドツアーより、東京ドーム公演をTV初放送・配信。

6人組ガールズグループIVEが初めて開催したワールドツアー「IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’」から、2024年9月の東京ドーム公演の模様をTV初放送・配信する。

2023年10月に韓国・ソウル公演からスタートした本ツアーは、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、南米など全19カ国を巡る大規模なもので、日本でも横浜・福岡・大阪にて各会場を埋め尽くしたファン約7万8000万人を熱狂させてきたが、話題沸騰となったツアーの締めくくりとなったのが東京ドーム2DAYS。他都市同様に瞬く間にチケットが完売したこの公演では、世界中のファンと触れ合ったことで大きな進化を遂げた彼女たちによる圧巻のステージを楽しむことができる。その人気は世界規模にまで拡大しているIVE。新時代のスターグループがデビュー当時から念願にしていた東京ドームのステージで見せたパフォーマンスが、ついにWOWOWに登場！

収録日：2024年9月4日、5日

収録場所：東京 東京ドーム

撮影：田中聖太郎写真事務所

IVE Music Video Collection

11月放送・配信予定

2021年デビューの6人組グローバルガールズグループIVE。世界を魅了してやまない彼女たちの輝かしい足跡をミュージックビデオでたどるMVコレクション。

2024年に行なわれたIVE初のワールドツアーの東京ドーム公演をTV初放送・配信、今年6月の2度目のワールドツアーの東京ドーム公演を独占放送・配信するWOWOWでは、IVEの魅力をより深く知ってもらうべく、これまでに発表されたミュージックビデオの中から厳選した映像をお届けする「IVE Music Video Collection」を併せて放送・配信する。

世界中を魅了する6人組ガールズグループIVE。その魅力は、メンバー個々の圧倒的なビジュアルや卓越したダンススキルは言わずもがな、自由自在にメロディーを支配していく音楽性の幅広さ、見る者をとりこにしてしまう共感性の高さなど、知れば知るほどに“ハマる”要素を多く兼ね備えているところにある。2021年12月のデビューからもうすぐ5年、瞬く間に世界が引きつけられたIVEの魅力が詰まったMVの数々。ダイナミックなライブ映像とともに、WOWOWでそのすべてを味わっていただきたい。

撮影：田中聖太郎写真事務所

IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN

12月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり

2021年デビューの6人組グローバルガールズグループIVE。世界規模の人気を誇る彼女たちの2度目のワールドツアーより、6月の東京ドーム公演を独占放送・配信！

2023年～24年にかけて行なわれたIVE初のワールドツアー「SHOW WHAT I HAVE」から2年。現在開催中の2度目のワールドツアー「SHOW WHAT I AM」の日本公演から、6月24日の東京ドームでのライブを独占放送・配信でお届けする。

昨年10月にスタートした今回のワールドツアーは、アジア全域に加え、ヨーロッパ、アメリカ、さらにはオセアニアにまで足を伸ばす大規模なもの。前回の初ワールドツアーでは東京ドーム公演のチケットが発売後即日完売、2日間で9万5800人を熱狂させ、その実力を見せつけたIVE。今回も、日本での京セラドーム大阪、東京ドームのほかに、世界各地のメイン級アリーナを制覇、改めてグローバルグループとしてのポテンシャルの高さを知らしめている。

5月にリリースした日本のファンに向けた4枚目のミニアルバム『LUCID DREAM』がオリコンチャートにおける海外女性アーティスト今年度最高の初週売上を記録。その最新作を手に繰り広げられる圧巻のパフォーマンスに乞うご期待！

収録日：2026年6月24日

収録場所：東京 東京ドーム

＜番組サイト＞ https://www.wowow.co.jp/music/ive/