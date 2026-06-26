【JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2026】前年覇者「BRISK STAND」、悪天候による初日中止を跳ね返し、実質2日間で2,000個超のバーガーを完売！

株式会社BRISK STAND

神戸発のグルメバーガー専門店「BRISK STAND（ブリスクスタンド）」を運営する株式会社BRISK STAND（本社：東京都足立区梅田、代表取締役：添田有吾）は、2026年6月12日（金）～14日（日）に横浜赤レンガ倉庫にて開催された日本最大級のハンバーガーの祭典「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2026」にイベント出店いたしました。

大会初日（12日）は悪天候に見舞われ、無念の途中中止を余儀なくされたものの、その後2日間の驚異的な追い上げにより、【3日間通算（実質2日間）で2,000個超】のハンバーガーを販売。前年度チャンピオンとしての圧倒的な存在感を証明する大盛況のうちに幕を閉じました。

■ 初日の無念を吹き飛ばす、驚異の「実質2日間で2,000個超」を達成

「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2026」は、国内外の精鋭27店舗が集結し、3日間で約6万3,000人が来場した国内最高峰のグルメバーガーフェスです。

前年度（2025年）の同大会で見事日本一の座に輝いた「BRISK STAND」は、今年も多くのファンやハンバーガー愛好家の期待を背負って出店いたしました。しかし、開幕初日となった6月12日（金）は激しい悪天候に見舞われ、安全を最優先するため、イベントは途中で無念の中止に。

一時は暗雲が立ち込めたものの、天候が回復した13日（土）・14日（日）の2日間、BRISK STANDのブース前にはオープン直後から途切れることのない長蛇の列が形成されました。スタッフの一致団結した熱気と、お客様からの熱い声援に支えられ、最終的には「実質2日間」という限られた時間の中で、用意していた2,000個を超えるバーガーをすべて完売するという、驚異的な記録を打ち立てました。

■ 行列の目当ては、ごまかしのない極上素材が凝縮された「ダブルチーズバーガー」

今回、横浜の地で爆発的な人気を博し、終始行列を呼んだのは、BRISK STANDが誇る極上素材を惜しみなく重ね上げた「ダブルチーズバーガー」です。

「美味しいだけでなく、からだが喜ぶものを」というコンセプト（腸活・健康志向）のもと 、引き算の美学で素材の味を最大限に引き出した味わいが、来場者の心を掴みました 。

国産牛100%パティ： つなぎを一切使わず、味付けは薪だけで15時間炊き上げた「天然海塩」のみ 。ダイレクトな肉の旨味が2枚重ねることでさらに際立ちます。

無添加バンズ： ショートニングやマーガリンを不使用、四つ葉バターを使用した全粒粉入りの香ばしいバンズ 。

自家製「煮玉ねぎ」： 3日以上かけてじっくり丁寧に仕込んだ、とろとろで甘い和風仕立ての玉ねぎ 。

これらの一切の手抜きがない厳選素材が、ジャンクフードの常識を覆す“和食にかぶりつく”ような感動を呼び起こし、横浜赤レンガ倉庫に最大の行列を作り出しました 。

■ 今後の展開：神戸から全国、そして世界へ

神戸に本店をおくハンバーガーショップ。現在全国24店舗展開中。

和食を連想させるハンバーガーはバーガー界で唯一無二の存在。2024年『食べログ百名店』に初選出されたことを皮切りに、積極的に全国へ店舗展開をしています。

2025年には「グルメバーガー日本一決定戦【バガチャン】～JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025 」で優勝し、日本一の称号を獲得！アメリカ/インディアナポリスで行われた世界大会の出場経験もあります。

また2026年に発表された食べログ百名店にも2度目の選出を果たしました。

日本国内への展開にとどまらず、世界への出店を計画しております。

BRISK STAND（ブリスクスタンド）について

公式ホームページ： https://www.brisk-stand.com

公式Instagram： https://www.instagram.com/briskstand_official/

公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCVmqhzfsdjk7idyLA2JPc5g