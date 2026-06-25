発酵性食物繊維の未来をつくる企業事例を公開　株式会社あじかん、松谷化学工業株式会社、日清製粉株式会社の取り組みを掲載

一般社団法人発酵性食物繊維普及プロジェクト

一般社団法人 発酵性食物繊維普及プロジェクトでは、＜腸からはじまるウェルビーイングな日常＞を目指して、さまざまな情報を発信しております。また本プロジェクトでは、参画企業、アカデミアとともに発酵性食物繊維摂取の大切さを広め、健康的な食生活を支援することを目的に活動しており、こうした活動をさらに推進するため、発酵性食物繊維の社会実装に向けた情報発信を本格的に強化してまいります。

その取り組みの一環として、今回、本プロジェクトWebサイトの「企業レポートページ」のコンテンツを拡充し、新たに株式会社あじかん、松谷化学工業株式会社、日清製粉株式会社の3社の取り組みを公開しました。

発酵性食物繊維は腸内細菌によって発酵され、短鎖脂肪酸を産生することで健康維持に役立つ成分として注目を集めています。そして、その価値を生活者へ届けるためには、素材開発や研究だけでなく、商品開発や情報発信などを含めた「社会実装」が重要となります。

企業レポートページ（https://hakkousei-fiber.org/report/）では、発酵性食物繊維普及プロジェクトに参画する企業が、どのような想いで研究・開発に取り組み、商品やサービスを通じて社会へ価値を届けようとしているのかについて、普及プロジェクトへの参画の背景、商品開発の歩み、今後の展望などを通じて、それぞれの企業が描く発酵性食物繊維の未来を紹介しています。

今後もWebサイトのコンテンツ拡充を進めるとともに、企業レポートをはじめとするコンテンツを毎月更新していく予定です。発酵性食物繊維の社会実装に関する継続的な情報発信を通じて、参画企業の取り組みや最新情報を広くお届けしてまいります。

発酵性食物繊維普及プロジェクトでは今後も、企業・研究機関・生活者をつなぐ情報発信を強化し、発酵性食物繊維を誰もが自然にとり入れられる「新しい当たり前」として社会に定着させることを目指してまいります。

■掲載企業（今回更新分）

・株式会社あじかん

・松谷化学工業株式会社

・日清製粉株式会社

■企業レポートページ

https://hakkousei-fiber.org/report/

発酵性食物繊維について

発酵性食物繊維とは、大腸で発酵する食物繊維です。腸内細菌により発酵される発酵性食物繊維は、腸内の善玉菌のエサとなり肌や体に良い影響を与える成分を生成するため、腸内環境を整えるだけではなく美容をサポートする働きが期待されています。

一般社団法人 発酵性食物繊維普及プロジェクトについて

発酵性食物繊維の大切さを広め、健康的な食生活を支援することを目的に設立され、＜腸からはじまるウェルビーイングな日常＞を目指して、さまざまな情報を発信している。

https://hakkousei-fiber.org/