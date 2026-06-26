『零 ～紅い蝶～ REMAKE』と『SILENT HILL f』のコラボコスチュームを追加するゲーム内アップデートが本日より配信開始！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、『SILENT HILL f』（PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam(R)、Epic Games、Microsoft Store、GOG.com）で株式会社コーエーテクモゲームスの和風ホラーアドベンチャー『零 ～紅い蝶～ REMAKE』とのコラボコスチューム「クリムゾンバタフライ」を追加するゲーム内アップデートを、本日6月26日（金）に配信したことをお知らせします。

本アップデートでは、『零 ～紅い蝶～ REMAKE』に登場する主人公・天倉澪（あまくら みお）をモチーフにした、雛子の見た目を変更できるコスチュームを追加します。『零 ～紅い蝶～ REMAKE』が描く、双子の絆と、忌まわしき儀式に翻弄される少女の面影をまといながら、『SILENT HILL f』本編をご体験いただけます。

▼『SILENT HILL f』×『零 ～紅い蝶～ REMAKE』コラボ衣装紹介映像

https://youtu.be/UUO82Fnb0Sk(https://youtu.be/UUO82Fnb0Sk)

コラボコスチューム「クリムゾンバタフライ」は、『SILENT HILL f』ゲーム本編をご所有のすべてのユーザーに無料でお楽しみいただけます。

ご利用には、パッチ1.20以降の適用が必要です。

アップデートの詳細はパッチノートをご確認ください。

https://www.konami.com/games/silenthill/f/news/jp/ja/patch-note_v120

あわせて、Steam(R)では『SILENT HILL f』と『零 ～紅い蝶～ REMAKE』をセットでお得に購入できるバンドル版も販売中です。

和風ホラー作品の世界観が交差する特別なコラボレーションを、ぜひこの機会にお楽しみください。

※本アップデートで追加されるコスチュームは、雛子の見た目を変更するものです。新規シナリオ、追加ステージ、追加ゲームモード等は含まれません。

PlayStation Store(TM)やSteam(R)では『SILENT HILL f』『SILENT HILL 2』スタンダードエディション／デラックスエディションが50％オフのセールを実施中！

『零 ～紅い蝶～ REMAKE』とは

「零」シリーズ2作目のタイトル、和風ホラー『零 ～紅い蝶～』のフルリメイク作品で、怨霊がさまよう廃村に迷い込んだ双子の姉妹が、“ありえないもの”を写し、封じ込めるカメラ 「射影機しゃえいき」 を使って幽霊たちと戦いながらストーリーを進めていく、和風ホラーアドベンチャーゲームです。

■『零 ～紅い蝶～ REMAKE』公式サイト

https://www.koeitecmoamerica.com/fatalframe/crimson-re/

■「零」シリーズ 公式X

https://x.com/project_zero_kt

「SILENT HILL」シリーズとは

暗闇、静寂、異形のクリーチャー、愛と悲しみの物語・・・

1999年にPlayStation(R)で第１作目が発売されたサイコロジカル（心理）ホラーシリーズ。

主要人物が自身の悩みや葛藤、トラウマと向き合い、自らの答えを探し求めていく体験に焦点を当てている。

ジリジリと襲いかかる恐怖とその独自の世界観で多方面から高い評価を受け、日本のみならず、海外にも多くのファンを持つ。

『SILENT HILL f』公式サイト

https://www.konami.com/games/silenthill/f/

「SILENT HILL」シリーズポータルサイト

https://www.konami.com/games/silenthill/jp/ja/

「SILENT HILL」シリーズ公式X

https://x.com/silenthill_jp

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50711/table/1444_1_d78d974f15f66a5c36bfc5a6b48654be.jpg?v=202606260352 ]