【磐梯町・一般社団法人ばんだい振興公社】ウイスキー製造副産物を活用した循環型チーズ「会津のべこの乳ちー」を７月より発売

磐梯町役場

一般社団法人ばんだい振興公社（福島県磐梯町 代表理事：藤井靖史）は、道の駅ばんだいで、新商品「会津のべこの乳（ちち）ちー」の取り扱いを７月１日より開始いたします。

本商品は地域資源の循環を目的として、地元事業者をはじめとした関係者が連携して開発してきました。

磐梯町内のウイスキー蒸溜所から排出される麦芽粕*1やポットエール*2を乳牛の飼料や飲料に活用し、その乳牛の生乳から作られた「循環型チーズ」です。

ネイチャーポジティブを推進する磐梯町において、多くの方に興味を持っていただくきっかけづくりとして、道の駅ばんだいにて商品の取り扱い・販売を行います。

磐梯町をはじめ、幅広い方々に手に取っていただける場の創出を目指します。



*1 ビールやウイスキーの製造過程で、麦芽からエキス（麦汁）を絞り出した後に残る絞りカス

*2 モルトウイスキーの製造過程で、最初の蒸留（初留）を終えた後に蒸留釜（ポットスチル）の底

に残る液体（蒸留残液）

■ 地域資源を無駄なく循環させる「会津のべこの乳ちー」の仕組み

事業から発生する副産物を有効活用し、新たな付加価値を生み出すため、町内をはじめとする事業者が連携しました。

【商品概要】

- 天鏡蒸溜所（天鏡株式会社）：ウイスキー製造過程で発生する「麦芽粕」や、一次蒸溜後に発生する「ポットエール」を提供。- 中川牧場：提供された麦芽粕やポットエールを、乳牛の飼料 ・飲料として活用。- 会津中央乳業株式会社：中川牧場で育った乳牛から搾られた生乳を、ウイスキーに合う“こだわりのチーズ”へと加工。

ウイスキー製造副産物を活用した循環型酪農によって生産された生乳を使用し、ウイスキーとの相性を徹底的に追求して開発されたチーズです。ぜひ、磐梯町の天鏡蒸溜所のウイスキーとともに、至福のペアリングをお楽しみください。

商品名：会津のべこの乳ちー

内容量： １００ｇ

定 価： ９００円

販売場所（今後拡大予定）

・道の駅ばんだい

・ゆっ蔵（天鏡蒸溜所 試飲販売所売店）

発 売：７月１日予定

※数量限定

■ 実施の背景と今後の展望（ネイチャーポジティブへの取り組み）

磐梯町は、会津磐梯山を中心とした豊かな自然を有する山紫水明の町です。自分たちの子や孫たちに、この恵まれた自然環境を継承し、住み続けられる町づくりのために、「ネイチャーポジティブ」の取り組みを推進しています。

2024年10月のネイチャーポジティブ宣言発出、2025年12月の自然共生サイト登録を経て、2026年4月にはネイチャーポジティブ戦略推進係を新設しました。今回の取り組みは、天鏡蒸溜所が開設された当初から関係者で企画を進めてきたものであり、この度、ついに商品化を実現いたしました。

今後も磐梯町では、地域資源を最大限に活用した持続可能なまちづくりと、ネイチャーポジティブな地

域づくりを強力に推進してまいります。

■ プロジェクト参画関係者

天鏡株式会社（福島県磐梯町）：ウイスキー製造 ・副産物提供

中川牧場（福島県磐梯町）：副産物利活用、生乳生産

会津中央乳業株式会社（福島県会津坂下町）：チーズ製造 ・ 加工

株式会社ガイアドリーム（東京都豊島区）：全体企画・開発サポート

磐梯町役場（福島県磐梯町）：事業連携・支援

一般社団法人ばんだい振興公社：取り扱い販売事業者

【販売施設詳細】

店舗名称：道の駅ばんだい

所 在 地 ：福島県耶麻郡磐梯町磐梯字十王堂３８番地

アクセス：磐越自動車道磐梯河東ICより約３km

電 話：0242-74-1091

営業時間：9:00～18:00

定 休 日 ：1月1日

駐 車 場 ：92台（24時間ご利用いただけます）

■福島県磐梯町とは

東京都心から北へ約200km、会津盆地の東北部に位置し、磐梯山を間近に仰ぎ見る山紫水明の地です。平安時代初期の名僧「徳一（とくいつ）」によって建立された慧日寺（えにちじ）を有する会津仏教文化発祥の地として栄えた、歴史と伝統・文化を受け継いできた町です。