『ミキBASE』が大阪を飛び出し初の福岡公開収録！ “怖面白い”怪談芸人が大集結！守護霊鑑定から最恐怪談まで徹底深掘り

吉本興業株式会社

MBSで放送中の、未来のスターを発掘・応援する痛快バラエティ『ミキBASE』。

2020年4月のスタートから、なんと今年で7年目に突入！

そんな記念すべき年に、これまでの大阪のスタジオを飛び出し、8月22日（土）によしもと福岡 大和証券劇場にて公開収録が開催されることになりました。

気になる公演内容は、まだまだ暑さが残る季節にぴったりの『ミキBASEプレゼンツ 怪談芸人大集結！』昨今の怪談ブームを牽引する、全国の“怖面白い”怪談話のスペシャリストたちが福岡のステージに集結します。

各地から集結した最強の「怪談芸人」総勢8組！

【東京】ドンデコルテ

渡辺銀次は吉本若手の都市伝説ライブで鍛え上げられた、怪談・オカルト話の名手。

小橋は地元・沖縄。独自の文化が息づく地だからこそ生まれた怪談は、ひと味違う恐怖を届ける。



【大阪】ダブルアート・真べぇ

大阪怪談芸人のトップランカー。

YouTube『好井まさおの怪談を浴びる会』でのエピソードも大反響。



【大阪】ひらかわ

霊感はないと言いつつ幽霊を目撃した過去を持つ、膨大な怪談ストックの持ち主。

【福岡】だいかん

守護霊を見ることができる能力を持ち、人気芸人の守護霊鑑定で話題沸騰中！

除霊までこなすホンモノ。

【熊本】安井政史

熊本が生んだ妖刀！

九州で定期的に怪談イベントを主催する実力派。

【福岡】ショウきん

福岡吉本ナンバーワンの怪談マニア。

独自の語り口で客席に恐怖を叩きつける。

【沖縄】TOKU

「九州・沖縄の最恐行脚！ツアー」沖縄公演でも異彩を放った大物。

【沖縄】大屋あゆみ

南国に潜む怪談や不思議な話を携えて参戦。沖縄社員イチオシ。

単なる怖い話だけじゃない！怪談芸人の生態をミキがブチ上げる！

ステージでは、背筋がゾクッとする最恐の怪談が次々と披露されるのはもちろん、ミキの2人ならではの軽快なトークで怪談芸人たちの知られざる素顔や魅力にも迫ります。

怖さと笑いが絶妙に交錯する、ここでしか味わえない“怖くておもしろい”ステージになること間違いなしです！

ミキ コメント

昴生

怪談番組ではないですが、福岡で怪談イベントします。

それが一番怖いです。

亜生

ミキBASEが福岡におじゃまします！！

福岡の夜を怖い話で冷やします！

この日の夜は皆さん、長袖を着てくることをおすすめします…。

なぜなら、福岡の夜を怖い話で冷やすからです…。

だいかん コメント

今回の機会をいただきまして九州にも怪談語れる芸人がいること知らしめたいと言う気持ちでやらせていただきます！

面白く怖くをモットーに！！

オンライン配信もあり！

当日は劇場での公開収録に加え、オンライン配信も予定されているので、全国どこからでもこの“涼しい夜”を一緒に体験できます。

まだまだ暑い夏、実力派怪談芸人たちが巻き起こす恐怖と笑いの新風で、心地よくゾッと涼んでみては？

公演概要

『ミキBASE プレゼンツ 怪談芸人大集結』 公開収録

日時：8月22日（土） 開場17:45／開演18:00（終演20:00予定）

場所：よしもと福岡 大和証券劇場 ※オンライン配信あり

出演：ミキ、塩月希依音（NMB48）、友田莉乃彩

ゲスト：ドンデコルテ、ダブルアート・真べぇ、ひらかわ、安井政史、ショウきん、だいかん、TOKU、大屋あゆみ



【番組放送スケジュール】

MBSにて 9月21日（月）、9月28日（月）、10月5日（月）26:14～26:45 放送予定

チケット情報

・先行受付：6月25日（木）11:00~6月28日（日）11:00

・一般発売：7月5日（日）10:00～

・配信：7月10日（金）10:00～

FANYチケット：https://ticket.fany.lol/

FANY Online Ticket：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/

番組概要

ミキBASE～いいね！で応援～

放送日時：毎週月曜日 26:14～26:45

放送：MBS毎日放送

配信：FANYチャンネル

MC：ミキ（昴生、亜生）

アシスタント：塩月希依音（NMB48）、友田莉乃彩

番組公式X：https://x.com/miki_base