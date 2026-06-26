MMORPG『レジェンドオブユミル』、グローバルe-Sportsトーナメント「YMIRカップ ワールドチャンピオンシップ シーズン2」が明日6月27日(土)午前11時より開幕！

株式会社Weｍade Japan

WEMADE Co., Ltd.(代表取締役 Park, Kwan Ho、以下WEMADE)がサービスする大作MMORPG『レジェンドオブユミル(Legend of YMIR)』のグローバルe-Sportsトーナメント「YMIRカップ ワールドチャンピオンシップ シーズン2」が明日6月27日(土)に開幕する。6月27日(土)にワールドチャンピオンシップ準決勝、6月28日(日)に決勝とレジェンドマッチの順で開催され、午前11時よりWEMADEグローバル公式YouTubeをはじめ、SOOP・Twitch・Facebookページなど主要ストリーミングプラットフォームにて生中継される。

大会の詳細および視聴方法は、以下の公式ページよりご確認できる。

▶︎ YMIRカップ ワールドチャンピオンシップ シーズン2 詳細はこちら

https://www.legendofymir.com/ja/news/notice/740880

▶︎ YMIRカップ ワールドチャンピオンシップ シーズン2 特設ページはこちら

https://events.legendofymir.com/ymir_cup2/ja(https://events.legendofymir.com/ymir_cup2/ja)

■ 「勝利の塔」破壊＆王冠運搬で頂点を目指せ

「YMIRカップ ワールドチャンピオンシップ」は、大作MMORPG『レジェンドオブユミル（Legend of YMIR）』の核心コンテンツであるサーバー対戦を基盤としたe-Sportsトーナメントだ。戦場中央に位置する「勝利の塔」を破壊して王冠を獲得し、指定された目的地まで運搬することで勝利が確定する。制限時間内に運搬を達成できなかった場合は、勝利の塔破壊・ボス基地占領・PvP戦闘などで積み上げた合計スコアにより勝敗が決まる。

■ 世界4サーバーが激突――準決勝の対戦カードが決定

WEMADEは5月24日(日)から地域予選トーナメントを実施し、アジア・北米欧州・南米を代表する4サーバーを選出した。準決勝はAグループ「Kings」対「NAEU004」、Bグループ「Chess」対「Sombra」の2試合が行われ、各グループの勝者が決勝戦に進出して頂点を争う。

■ ワールドチャンピオン vs 韓国代表250名――「レジェンドマッチ」の見どころ

決勝翌日に行われる「レジェンドマッチ」では、ワールドチャンピオンシップ シーズン2の優勝サーバーが韓国代表選手250名と対戦する。本マッチでは優勝サーバーのランキング1位から250位の選手と韓国代表選手を順位ごとに1対1でマッチングし、戦闘力や装備グレードなどの主要条件を統一することで、完全に対等な条件での対決が実現する。

条件を揃えた上での対戦となるため、コントロール・戦略・チームワークが勝敗を分ける核心要素となる。またキャラクター死亡時の復活回数を制限する「ライフモード」を採用し、緊張感あふれる試合展開が期待される。

■ SOOP・FCMMが公式スポンサーとして大会を支援

今大会にはライブストリーミングプラットフォーム「SOOP」とスポーツブランド「FCMM」が公式スポンサーとして参加する。SOOPは会場となる上岩SOOPコロッセオの提供と試合の生中継を支援し、FCMMは出場選手団の公式ユニフォームを提供する。

■ ゲームの入手方法

『レジェンドオブユミル』は、公式サイト（https://legendofymir.com）およびWEMIX PLAY（https://wemixplay.com）からPC版をダウンロードできる。

モバイル版はGoogle PlayストアとApp Storeにて配信中。

▶『レジェンドオブユミル』App Store/Google ダウンロードQRコード

【参考サイト】

・公式サイト：https://www.legendofymir.com/ja/(https://www.legendofymir.com/ja/)

・公式X(日本専用)：https://x.com/LegendofYMIR_JP(https://x.com/LegendofYMIR_JP)

・公式Discord：https://discord.com/invite/legendofymir(https://discord.com/invite/legendofymir)

・公式Youtube：https://www.youtube.com/@WEMADEGlobal(https://www.youtube.com/@WEMADEGlobal)

・Steamページ：https://store.steampowered.com/app/4172530/Legend_of_YMIR/?l=japanese(https://store.steampowered.com/app/4172530/Legend_of_YMIR/?l=japanese)

・WEMIX PLAYイベントページ：https://event.wemixplay.com/legendofymir(https://event.wemixplay.com/legendofymir)

WEMIX概要

WEMIX3.0はこれまでの経験に基づいて開発されたプラットフォームを中心としたサービス志向の開放型メインネットであり、分散型、セキュリティ、拡張性などブロックチェーンネットワークの核心となる要件を満たしている暗号資産。WEMIX3.0の巨大なエコシステム (Mega-Ecosystem)の成長を率いるブロックチェーンゲームプラットフォーム「WEMIX PLAY」やDAO(分散型自律組織)&NFT(非代替性トークン) プラットフォーム「NILE」、DeFi(分散型金融)プラットフォーム「WEMIX.Fi」など、3大プラットフォームを有しており、各プラットフォーム内で様々なサービスとビジネスが生成されている。

▼WEMIX関連サイト

・WEMIX HomePage：https://www.wemix.com/(https://www.wemix.com/)

・WEMIX PLAY(BCG PF)：https://wemixplay.com/(https://wemixplay.com/)

WEMADE会社概要

「WEMADE」は2000年2月10日に韓国で設立されたPCオンラインゲーム及びスマホゲームの開発・運営する会社である。「ICARUS ONLINE」、「MIR4」、「Mir M」、「Night Crows」など多数ゲームタイトルの開発・サービスし、2018年からはブロックチェーン事業を並行し独自メインネットコインWEMIX3.0を中心としたプラットフォームサービスを展開している。WEMADEは韓国のKOSDAQ上場企業であり、傘下には世界各国の支社と複数のゲームスタジオがある。

▼基本情報

・会社名：WEMADE Co., Ltd.（韓国KOSDAQ上場(証券コード：112040)）

・設立：2000年2月10日

・代表者：代表取締役社長 朴 瓘鎬（Park, Kwan Ho）

・事業内容：ゲームメディアコンテンツの開発及びパブリッシング、ブロックチェーン事業

・ホームページ：https://www.wemade.com/(https://www.wemade.com/)