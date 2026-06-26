『韓流ぴあ』9月号（7月22日発売）表紙にチェ・ジョンヒョプが初登場！

ぴあ株式会社

ドラマ『Eye Love You』（TBS系）で韓国人留学生のテオを演じ、ひまわりのような笑顔と、大型犬のような愛らしさで「テオ旋風」を巻き起こしたチェ・ジョンヒョプ。日本の作品としては、2度目の挑戦となるABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』では、ヒロインの橋本環奈を相手に謎めいた男性を演じます。撮影の裏話や今後の日本活動についてインタビューしました。

また、『韓流ぴあ』と同じく今年俳優活動20周年を迎えるチョン・イルを取材。新作ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』からソ・イングク×パク・ジヒョンの対談もお楽しみに。特集は、Kエンタメの最新情報を凝縮した2026年上半期 ドラマ・映画・音楽 総決算、今年20周年を迎える名作ドラマの数々を振り返る企画、そして話題のドラマ『素晴らしき新世界』魅力解剖の3本立て。最終回を迎える大好評の連載『ネホハホ！ n.SSign』では、ある発表が。

ほかにも、日本デビュー15周年を迎えたSHINeeの約8年ぶりとなる完全体でのドーム公演のレポートや新章が幕を開けたK-POPボーイズグループEVNNE、日本デビューしたばかりの注目のロックバンドDragon Ponyの撮り下ろし・インタビューもお見逃しなく！

【商品概要】『韓流ぴあ』2026年9月号

【発売日】2026年7月22日 【仕様】オールカラーA4ワイド96ページ

【定価】1,350円（税込） 【発行】ぴあ株式会社

表紙：チェ・ジョンヒョプ

綴じ込み両面ポスター：チェ・ジョンヒョプ／チョン・イル

インタビュー: チェ・ジョンヒョプ、チョン・イル、ソ・イングク×パク・ジヒョン、

EVNNE、Dragon Pony、n.SSign、力丸 ほか

詳細はBOOKぴあ https://bit.ly/3QGiWXs(https://bit.ly/3QGiWXs) まで

●【タワーレコード、HMV、海外販路、一部の書店購入者特典】

ポストカード（4面１）シート：

チョン・イル、n.SSign、 EVNNE、Dragon Pony

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●タワーレコード限定版＜EVNNE＞PHOTOCARD（5種ランダム）

『韓流ぴあ』 ＋ EVNNE PHOTOCARD ＋ポストカード（4面1）シート

https://bit.ly/4onn63n(https://bit.ly/4onn63n)

定価：1,350円（本体1,227円＋税）

●HMV限定版＜Dragon Pony＞PHOTOCARD（4種ランダム）

『韓流ぴあ』 ＋ Dragon Pony PHOTOCARD ＋ポストカード（4面1）シート

https://bit.ly/4xKVXMh(https://bit.ly/4xKVXMh)

定価：1,350円（本体1,227円＋税）

※各店舗の特典物は限定数につき、なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。