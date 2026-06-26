「第8回 国際 建設・測量展 CSPI 2026」　～海外含む606社が集結、来場者は過去最多の6万2000人越え～

株式会社新東通信

株式会社新東通信（本社：東京都中央区・愛知県名古屋市、代表取締役社長：谷 鉃也）は、国際 建設・測量展実行委員会の一社として、2026年6月17日（水）～20日（土）の4日間、幕張メッセにおいて「第8回 国際 建設・測量展 CSPI 2026」を開催しました。

今回は海外100社を含む606社が出展し、展示ブースは過去を大きく上回る3,450小間を記録しました。4日間の来場者数は合計62,209名（昨年57,362名）にのぼりました。初日のオープニングセレモニーでは、本展の実行委員長を務める新東通信 代表取締役社長の谷 鉃也をはじめ、40名の業界著名人による盛大なテープカットが行われました。

■国内外から過去最多の606社が集結し、次世代の最先端技術を披露

展示面積約60,000平方メートル に及ぶ会場（展示ホール1～8、屋外展示場）に、次世代を担う最先端技術が一堂に集結しました。海外からの100社を含む合計606社が参加し、展示ブースは過去最多の3,450小間に拡大しました。実際の製品に触れ、サービス内容のデモを直接体験できる場として、各出展ブースでは活発な商談が行われたほか、屋外展示場でのデモンストレーションも実施され、圧倒的なスケールを誇る開催となりました。

■世界中から関係者が集結し、新たなビジネスマッチングを多数創出

会期初日から多くの業界関係者が来場し、会場内は熱気に包まれました。建設・測量技術の革新が目覚ましいなか、キーパーソンによる特別セミナーには多くの来場者が聴講に訪れました。アジアを中心に世界中から出展社・来場者が集まる最新情報の発信拠点として、未来の技術の礎となるビジネスマッチングが多数創出されました。

■土曜日までの4日間開催を継続、“未来の担い手”へ業界の魅力をアピール

前年に続き、今大会も会期を土曜日まで含めた4日間の日程で開催しました。最終日の20日（土）はお子様を含めどなたでも見学可能とし、これまで平日には来場できなかった中小企業を中心とした業界関係者をはじめ、学生や出展社のご家族など幅広い層が来場しました。多くの方々に業界の魅力を伝えることで、将来の人材確保に貢献する貴重な機会となりました。

本展を通じて、建設・測量業界が抱える人手不足・環境負荷・業務効率といった課題の解決を図るとともに、産業のさらなる活性化と持続可能な未来づくりへの一助となることを目指します。

※次回開催等の詳細は公式HPをご覧ください。https://cspi-expo.com/

■株式会社新東通信について

「何かおもろいことないか」を行動原理に活動する広告会社。

アジア‧アジアパラ競技大会、東京クリエイティブサロン、銀座街バル、GREEN WORK HAKUBA、愛‧地球博等、数々の地方創生事業に取り組み、SDGsに資する活動を行っています。広告を超え、未来のビジネスへ。”おもろいこと”を原動力に、地域を元気にして、世界を前へと押し進める事業グロース‧エージェンシー。

代表者 ：代表取締役社長 谷 鉃也

東京本社 ：東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル（総合受付2F）

名古屋本社：愛知県名古屋市中区丸の内 3-16-29

事業概要 ：総合広告事業、地域創生事業、SDGs事業、リテールメディア事業、展示会事業、インフルエンサー事業、デジタル事業、PFI事業、スペイン事業等

URL：https://www.shinto-tsushin.co.jp/

■本リリースに関するお問合せ先

株式会社新東通信 展示会事業ユニット

Email：office@cspi-expo.com