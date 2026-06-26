サッカー日本代表 グループステージ突破！U-NEXT、FIFAワールドカップ2026までの4年間を追ったドキュメンタリー映画『ONE CREATURE』を6月29日（月）より緊急配信決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、サッカー日本代表（SAMURAI BLUE）のドキュメンタリー映画「『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。」を2026年6月29日（月）より独占配信いたします。

本作品は、FIFAワールドカップ2022終了後から今回のFIFAワールドカップ2026本番を迎えるまでの4年間のSAMURAI BLUEの活動を記録したドキュメンタリー作品です。

日々のトレーニングやピッチ外での風景や監督・選手のオリジナルインタビューと共に、強豪ブラジル・イングランドからの歴史的勝利など、前回のカタール大会（2022）終了から今大会直前までの日本代表の“成長”と“進化”の軌跡をお楽しみいただける作品となっています。映画公開中にもかからわらず異例の配信が決まった本作は、U-NEXTのみで視聴できるONLY ON作品です。

視聴方法は複数用意されています。レンタル版だけでなく、無期限で何度でも視聴可能な購入版も配信予定です。また、サッカーパック加入中のユーザーは追加料金なしでお楽しみいただけます。

SAMURAI BLUEは今回のワールドカップ初戦で強豪オランダ相手に2-2の引き分け。続くチュニジア戦では4-0と完勝しました。そして、3戦目のスウェーデン戦でも1-1と引き分け、グループFの2位で見事にノックアウトステージ進出を決めました。

大会直前や大会期間中も相次ぐ主力のケガが続き、チームにはかつてない逆風が予想される中、3大会連続でグループステージ突破を果たしたことで、海外からの評価もいっそう高まりました。

ワールドカップ優勝を目標に掲げ、まるで生き物のように進化を遂げ続けたチームには、この4年間にいったいどんなドラマがあったのか。今明かされるサッカー日本代表躍進の内幕を、この機会にぜひご覧ください。

SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026(TM)『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。

【配信開始日】2026年6月29日（月）00:00 配信開始

【配信形態】

１.サッカーパック非会員

└レンタル：1,200円（税込）※レンタル開始から48時間視聴可能

└購入：2,750円（税込）無期限

２.サッカーパック会員

└月額：2,600円（税込）

※会員加入後は追加料金なしでお楽しみいただけます。

【作品概要】

出演／SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）

監督／岸 枢宇己（テレビマンユニオン）

エグゼクティブプロデューサー／佐藤 祐亮 木村 航大 和佐野 健一 杉田 浩光 関 英祐

プロデューサー／前田 章利 伊藤 友紀 篠崎 淳 小杉 宝 刀根 実香子 後藤 還也

キャスティング協力／朝野 飛雄馬

配給担当／荻野 俊之

宣伝プロデューサー／寺嶋 将吾 伊藤 充輝

企画・プロデュース／矢花 宏太

製作／電通 東映 テレビマンユニオン NHKエンタープライズ

配給／東映

制作／テレビマンユニオン

制作・企画協力／WRITING&DESIGN PARTNERS

公認・監修・制作協力／公益財団法人日本サッカー協会

テーマ曲／「勝利の笑みを 君と ～日本サッカーのために～」ウカスカジー

「U-NEXTサッカーパック」とは

『U-NEXTサッカーパック』は月額2,600円（税込）で豊富なコンテンツをお楽しみいただける、サッカー観戦に特化したプランです。

ワールドカップ直後の欧州サッカー2026/27シーズンはより一層見逃せないシーズンとなります。「U-NEXTサッカーパック」では、今季もプレミアリーグやラ・リーガといった世界のトップリーグはもちろん、日本代表も多数プレーする欧州の「登竜門」として知られるエールディヴィジも配信中。豊富なラインナップをひとつのプラットフォームで快適にお楽しみいただけます。

★配信中の主なリーグ・カップ戦

プレミアリーグ【独占】

ラ・リーガ 1部

エールディヴィジ【独占】

FAカップ【独占】

コパ・デル・レイ【独占】

FAコミュニティ・シールド【独占】

スーペルコパ・デ・エスパーニャ【独占】

ウィメンズ・スーパーリーグ【独占】

…その他コンペティションやオリジナルコンテンツ・過去映像なども配信中

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年5月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。