サッカー日本代表 グループステージ突破！U-NEXT、FIFAワールドカップ2026までの4年間を追ったドキュメンタリー映画『ONE CREATURE』を6月29日（月）より緊急配信決定
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、サッカー日本代表（SAMURAI BLUE）のドキュメンタリー映画「『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。」を2026年6月29日（月）より独占配信いたします。
本作品は、FIFAワールドカップ2022終了後から今回のFIFAワールドカップ2026本番を迎えるまでの4年間のSAMURAI BLUEの活動を記録したドキュメンタリー作品です。
日々のトレーニングやピッチ外での風景や監督・選手のオリジナルインタビューと共に、強豪ブラジル・イングランドからの歴史的勝利など、前回のカタール大会（2022）終了から今大会直前までの日本代表の“成長”と“進化”の軌跡をお楽しみいただける作品となっています。映画公開中にもかからわらず異例の配信が決まった本作は、U-NEXTのみで視聴できるONLY ON作品です。
視聴方法は複数用意されています。レンタル版だけでなく、無期限で何度でも視聴可能な購入版も配信予定です。また、サッカーパック加入中のユーザーは追加料金なしでお楽しみいただけます。
SAMURAI BLUEは今回のワールドカップ初戦で強豪オランダ相手に2-2の引き分け。続くチュニジア戦では4-0と完勝しました。そして、3戦目のスウェーデン戦でも1-1と引き分け、グループFの2位で見事にノックアウトステージ進出を決めました。
大会直前や大会期間中も相次ぐ主力のケガが続き、チームにはかつてない逆風が予想される中、3大会連続でグループステージ突破を果たしたことで、海外からの評価もいっそう高まりました。
ワールドカップ優勝を目標に掲げ、まるで生き物のように進化を遂げ続けたチームには、この4年間にいったいどんなドラマがあったのか。今明かされるサッカー日本代表躍進の内幕を、この機会にぜひご覧ください。
SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026(TM)『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。
【配信開始日】2026年6月29日（月）00:00 配信開始
【配信形態】
１.サッカーパック非会員
└レンタル：1,200円（税込）※レンタル開始から48時間視聴可能
└購入：2,750円（税込）無期限
２.サッカーパック会員
└月額：2,600円（税込）
※会員加入後は追加料金なしでお楽しみいただけます。
【作品概要】
出演／SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）
監督／岸 枢宇己（テレビマンユニオン）
エグゼクティブプロデューサー／佐藤 祐亮 木村 航大 和佐野 健一 杉田 浩光 関 英祐
プロデューサー／前田 章利 伊藤 友紀 篠崎 淳 小杉 宝 刀根 実香子 後藤 還也
キャスティング協力／朝野 飛雄馬
配給担当／荻野 俊之
宣伝プロデューサー／寺嶋 将吾 伊藤 充輝
企画・プロデュース／矢花 宏太
製作／電通 東映 テレビマンユニオン NHKエンタープライズ
配給／東映
制作／テレビマンユニオン
制作・企画協力／WRITING&DESIGN PARTNERS
公認・監修・制作協力／公益財団法人日本サッカー協会
テーマ曲／「勝利の笑みを 君と ～日本サッカーのために～」ウカスカジー
「U-NEXTサッカーパック」とは
『U-NEXTサッカーパック』は月額2,600円（税込）で豊富なコンテンツをお楽しみいただける、サッカー観戦に特化したプランです。
ワールドカップ直後の欧州サッカー2026/27シーズンはより一層見逃せないシーズンとなります。「U-NEXTサッカーパック」では、今季もプレミアリーグやラ・リーガといった世界のトップリーグはもちろん、日本代表も多数プレーする欧州の「登竜門」として知られるエールディヴィジも配信中。豊富なラインナップをひとつのプラットフォームで快適にお楽しみいただけます。
★配信中の主なリーグ・カップ戦
プレミアリーグ【独占】
ラ・リーガ 1部
エールディヴィジ【独占】
FAカップ【独占】
コパ・デル・レイ【独占】
FAコミュニティ・シールド【独占】
スーペルコパ・デ・エスパーニャ【独占】
ウィメンズ・スーパーリーグ【独占】
…その他コンペティションやオリジナルコンテンツ・過去映像なども配信中
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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。
U-NEXT：https://video.unext.jp
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