令和８年度「３Ｄ ＣＡＤ講座」のご案内

公益財団法人名古屋産業振興公社

毎年ご好評をいただいている、名古屋市等主催の「３ＤＣＡＤ講座」を、８月１９日（水）９時３０分から名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）会議室にて開催します。中小企業にお勤めの方を対象とした初心者向け講座で、現在受講者を募集中です。３ＤＣＡＤの基礎を学びたい方や、Autodesk Fusionの基本操作を身につけたい方は、ぜひご受講ください。

【対 象】中小企業にお勤めの方

※大企業からのお申込みについては、中小企業者からの受付状況をふまえ、順次受講の可否をご連絡

いたします。

※中小企業：中小企業基本法における「中小企業者」の定義に該当する場合

【持ち物】ノートパソコン、マウス

本講座では、各自のパソコンを使用して「Autodesk Fusion」の基本操作を学びます。受講の際は、事前に「Autodesk Fusion」をインストールし、使用可能な状態にしたパソコンをご持参ください。なお、機能限定版でも受講いただけます。

※貸与用の機材もご用意しております。

【申込期限】

開講日の2週間前迄

※申込期限を過ぎた後も定員に余裕がある場合は、募集期間を延長することがあります。

詳しくは、公社へ直接お問い合わせいただくか、公社ホームページをご確認ください。

【主 催】

名古屋市・公益財団法人名古屋産業振興公社

【協 力】

名古屋市立工業高等学校

【お問い合わせ先】

公益財団法人 名古屋産業振興公社 工業振興部 工業振興課

〒456-0058 名古屋市熱田区六番三丁目4番41号（名古屋市工業研究所内4F）

TEL052-654-1653 FAX052-661-0158 (メール):kenshu@nipc.or.jp

受講案内（申込書PDF付) :https://www.nipc.or.jp/kougyou/p_training/pdf/R08_3dcad_guide.pdf申込書(EXCEL) :https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.nipc.or.jp%2Fkougyou%2Fp_training%2Fxlsx%2FR08_3dcad.xlsx&wdOrigin=BROWSELINKホームページ :https://www.nipc.or.jp/kougyou/p_training/training.html