ラボルと弥生の業務提携1周年を記念して「新規ユーザー向けキャンペーン」を実施

株式会社ラボル

株式会社ラボル（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：建部 大、以下：ラボル）は、弥生株式会社（代表取締役 社長執行役員 兼 CEO：武藤 健一郎、以下：弥生）と業務提携し、弥生が提供する各サービスから請求書買取の申込みが可能となるファクタリングサービス「labolファクタリングfor弥生ユーザー」を提供しております。この度、2025年5月の本サービス開始から1周年を迎えたことを記念したキャンペーンを実施することになりました。

当サービスをまだ利用したことがないユーザー向けに、2026年7月31日までの期間限定で「初回買取手数料無料」と「10,000円の現金キャッシュバック」の2つのスタート特典を用意しました。資金調達に悩む個人事業主・フリーランスのサービス利用を後押しします。

これまでラボルは、フリーランスやSMB（小規模事業者）向けに請求書買取をおこなうAIファクタリングサービス「labol（ラボル）」を通じて、フリーランスやSMB（小規模事業者）の資金繰り改善をサポートしてまいりました。

一方の弥生は、「中小事業者を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウェア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートに取り組んでいます。

今後もラボルは、「新しい金融の力で世の中の働くを変える」というパーパスのもと、テクノロジーを生かした金融サービスの開発・運営を通じ、利用者みなさまの事業成長を後押ししてまいります。

＜キャンペーンについて＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/153150/table/8_1_9edd08aa446fb546b0a9c9a0bd007c0c.jpg?v=202606260951 ]

＜弥生 サービス概要＞

弥生は「中小事業者を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウェア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートを行う企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数400万を超え、多くのお客様に利用されています。弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、膨大なデータ、業界最大級のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップをAIなどの技術と掛け合わせることで、中小企業の皆さまの成長を支援しています。

・「弥生」URL： https://www.yayoi-kk.co.jp/company/

＜「labol（ラボル）」サービス概要＞

「labol（ラボル）」は、フリーランス・個人事業主やSMB（小規模事業者）への資金調達手段として、Webで完結できる「請求書買取ファクタリングサービス」です。独自開発のAIが行う機械学習により、請求書の買取可否を正確かつ即座に判定することで、会員登録から入金完了までが完全オンライン、かつ最短30分での資金調達を実現できます。

・「labol（ラボル）」URL：https://labol.co.jp/

■弥生 会社概要

会社名：弥生株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 武藤 健一郎

所在地：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原 UDX 21F

ＵＲＬ：https://www.yayoi-kk.co.jp/company/

■ラボル 会社概要

会社名：株式会社ラボル

代表者：代表取締役CEO 建部 大

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-20-8 寿パークビル 7F

ＵＲＬ：https://labol.co.jp/corp/

お問い合わせ先：

株式会社ラボル 広報担当

E-mail: info@labol.co.jp