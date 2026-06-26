DJI、「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」に出展

DJI JAPAN 株式会社

2026年6月26日 - 民生用ドローンとクリエイティブなカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは本日、DJI正規代理店である株式会社タジマモーターコーポレーション(https://tajima-dji.com/)の協力のもと、最先端のアウトドアカルチャーと多彩なアクティビティを紹介する「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」への出展を発表します。本イベントは、2026年6月26日（金）から6月28日（日）まで、幕張メッセ 国際展示場 ホール1・2・3にて開催されます。日本最大級のアウトドアライフスタイル総合展示会である本イベントにおいて、DJIはコンシューマー向け製品のフルラインナップを展示するとともに、6月29日に発表予定の新製品「DJI Osmo Pocket 4P」の実機を日本国内で初めて一般公開します。

キャンプ、ハイキング、フィッシング、自転車、アウトドアギア、オフロード車、旅行など、各分野のトップブランドが集結する東京アウトドアショーは、アウトドアコミュニティへの貢献を目指すDJIのビジョンと高い親和性を持っています。DJIのテクノロジーは、冒険家たちが自らのアウトドアライフスタイルを記録し、体験し、共有するための最先端ツールを提供し、未来の可能性を切り拓きます。

【開催概要】

イベント名：TOKYO OUTDOOR SHOW 2026

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1・2・3

住所：千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

公式サイト：https://2026.tokyooutdoorshow.jp/

※開催時間、チケット情報、入場方法などの詳細は、イベント公式サイトをご確認ください。

最大の注目ポイント：「Osmo Pocket 4P」日本初の実機展示

DJIブースのメインステージを飾るのは、日本市場で初の実機展示となる新製品「DJI Osmo Pocket 4P」です。コンパクトなボディにプロレベルの映像制作性能を凝縮し、クオリティの高い映像表現を求めるクリエイターのために開発されたOsmo Pocket 4Pは、クラシックブラックとパールホワイトの2色で展開されます。当日は、クラシックブラックバージョンを展示いたします。

ハンドヘルド撮影の常識を覆すOsmo Pocket 4Pは、画期的な17ストップのダイナミックレンジを備え、山頂の強烈な日差しから森の小道の深い影まで、コントラストの強いアウトドア環境でも優れたディテールを保持します。さらに、革新的なデュアルカメラシステムを搭載し、新たな10-bit D-Log 2カラープロファイルに対応。10億色以上の色彩を捉え、息をのむほど忠実に光と影を描写します。これにより、ビデオグラファーはアウトドアVlogや旅行のシネマティックな映像制作において、かつてない柔軟性と豊かなカラーグレーディングの可能性を手にすることができます。

没入感のあるアウトドアブース体験

※展示予定の新製品は発売前のため、ケース内での展示となり、お手に取ってお試しいただくことはできません。ご了承ください。

従来の展示の枠を超え、DJIブースではリアルなオフロード車とキャンプセットを配置した没入感のある空間を演出します。このインタラクティブな環境を通じて、来場者の皆様はDJI製品が実際のアドベンチャーシーンにどのように溶け込むかを直接ご体感いただけます。ブースでは以下のコンシューマー向けフルラインナップを展示します：

- 業界をリードするドローン：DJI Air 3Sや革新的なFlipに加え、Mavic 4 Pro、Mini 5 Pro、Lito X1など、DJIの最先端の空撮テクノロジーをご覧いただけます。また、ブース内には専用のフライトケージを設置し、Avata 360のライブデモンストレーションも実施します。- Osmo Action & Osmo 360カメラ：堅牢なOsmo Action 6と没入感あふれるOsmo 360で、あらゆるスリリングな瞬間を記録します。- Osmoジンバル＆オーディオソリューション：Osmo Mobile 8Pによるスマートフォンを使ってのシネマティックな映像表現や、Mic 3およびMic Mini 2による、さまざまな環境下でのクリアな音声収録を体験いただけます。- ポータブル電源ソリューション：オフグリッド環境でもクリエイターのバッテリー切れを防ぐため、Power 1000/2000、超小型のPower 1000 Mini、および互換性のあるソーラー充電パネルなど、充実したアウトドア向け電源エコシステムを展示します。

DJIは、テクノロジーが自然を体験する際の障壁となるのではなく、大自然と私たちをより身近につなぐシームレスな架け橋であるべきだと考えています。待望のOsmo Pocket 4Pの初公開と包括的なアウトドアエコシステムを通じて、すべての冒険家、クリエイター、そしてご家族の皆様が、それぞれのユニークな旅を思いのままに記録できるようサポートします。

今後もDJIは映像技術の限界を押し広げ、より多くの人々が外へ踏み出し、未知の世界を受け入れ、かけがえのない「今」を生きることを応援してまいります。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

DJIについて

2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。

ウェブサイト：https://www.dji.com/jp

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