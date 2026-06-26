アスエネ代表の西和田、元内閣総理大臣の岸田 文雄氏をはじめ、政治家・起業家・投資家・経営者が集う「IVS CORE」に登壇

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）の代表取締役CEO 西和田は、2026年7月1日（水）から3日（金）まで京都で開催される、国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」のカンファレンスプログラム「IVS CORE」に登壇します。

「IVS CORE」には、岸田文雄元内閣総理大臣の岸田 文雄氏をはじめ、国内外の政治家、起業家、投資家、経営者など、各分野の意思決定を担うリーダーが参加します。日本のスタートアップ産業が直面する重要なテーマについて、政策と事業の両面から議論します。

西和田は、セッション「世界市場を取りに行くスタートアップ外交 ー日本発スタートアップのグローバル事業化において官民で何をブレイクスルーするべきか」に登壇します。外務副大臣の国光 あやの氏、日本貿易振興機構（JETRO）の樽谷 範哉氏、Ubie株式会社 共同代表取締役／医師の阿部 吉倫氏とともに、日本発スタートアップの世界展開を加速するために必要な官民連携について議論します。

IVS COREとは

「IVS CORE」は、「IVS2026」の中核を担うカンファレンスプログラムです。政治、行政、スタートアップ、投資、大企業など、各分野の第一線で意思決定を担うリーダーが参加し、日本の新産業創出に関する重要なテーマを議論します。

全セッションはオフレコ形式で実施されます。参加者同士の率直な対話を通じて、産業の成長に向けた課題や、政策と事業をつなぐ官民連携のあり方を検討します。

セッション内容

日本発スタートアップが世界市場で事業を拡大するには、優れた技術やプロダクトに加え、海外政府、規制当局、国際機関、現地企業、グローバル資本との連携が欠かせません。一方、海外での関係構築や各国の制度への対応には、民間企業だけでは解決が難しい課題もあります。

本セッションでは、在外公館のネットワーク、国際機関との連携、開発協力、二国間・多国間外交など、政府や公的機関が持つ基盤を、海外売上の拡大、現地での事業展開、規制対応、資金調達にどう結び付けるかを議論します。

西和田は、海外で事業を展開する経営者の立場から、民間企業が直面する課題や、官民連携に求める役割について意見を述べます。既存の支援策の紹介にとどまらず、日本発スタートアップが世界市場で成長するために、官民が優先して解決すべき具体的な課題を検討します。

登壇者

モデレーター

・日本貿易振興機構（JETRO）スタートアップ部門責任者 樽谷 範哉氏

スピーカー

・外務副大臣、衆議院議員 国光 あやの氏

・Ubie株式会社 共同代表取締役/医師 阿部 吉倫氏

・アスエネ株式会社 Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

IVS2026について

IVSは、2007年に始まった国内最大規模のスタートアップカンファレンスです。国内外のスタートアップ、投資家、大企業、行政、研究機関、クリエイターなどが参加し、新たな事業や産業の創出に向けたセッション、展示、ピッチイベント、交流企画を実施しています。

「IVS2026」は「Japan is Back」をテーマに、2026年7月1日（水）から3日（金）まで京都で開催されます。京都市勧業館「みやこめっせ」とロームシアター京都を中心とする「IVS」エリアに加えて、ホテルオークラ京都に「IVS CORE」エリアを新設します。

「IVS」エリアでは、ステージセッション、国内外のスタートアップが出展する「Startup Market」、ピッチイベント「IVS LAUNCHPAD」などを実施します。「IVS CORE」では、経営者、投資家、政府・政策関係者などによるオフレコ形式のセッションや交流企画を予定しています。

開催概要

名称：IVS2026

テーマ：Japan is Back

会期：2026年7月1日（水）-3日（金）

会場：京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都ほか

主催：IVS KYOTO実行委員会（株式会社Headline Japan、京都府、京都市）

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・サステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントAIプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・サステナビリティ採用AIプラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット統合AIプラットフォーム 「Carbon EX」

・第三者保証/検証・開示アドバイザー「ASUENE VERITAS」

・AIデータ連携プラットフォーム「Anyflow」

・AIエネルギー削減プラットフォーム「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門一丁目3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 6階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/