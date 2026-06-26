SBI証券ユーザー調査｜約6割が複数の証券口座を使い分け。SBI証券はメイン口座として選ばれる傾向に

株式会社ゼロアクセル

※アンケート調査の結果はこちらから確認できます。

https://cc-moola.com/securities/survey/sbi-questionnaire

※調査結果をもとに作られた記事は以下のリンクから確認できます。

https://cc-moola.com/securities/item/sbi

※本調査の内容を引用される場合は、以下の2点をご記載ください。

１.調査元の CocoMoola（https://cc-moola.com/）へのリンク

２.SBI証券 利用実態調査 2026記事（https://cc-moola.com/securities/survey/sbi-questionnaire）へのリンク

調査背景と概要

ネット証券の口座開設数は近年増加しており、複数の証券会社を使い分けるスタイルが広がりつつあります。

なかでもSBI証券は口座数でトップクラスに位置する証券会社ですが、実際の利用者がどのような理由で使い続けているのか、また他社との使い分けをどう行っているのかは、数字だけではわかりにくい部分があります。

今回の調査では、SBI証券の利用経験がある146人に、口座の使い方・継続理由・満足度・不満点について調査しました。

調査サマリー

・約6割がSBI証券を他社と併用。「SBI証券のみ」は30.14%にとどまる

・継続理由1位は「手数料の安さ・IPO取扱数」（49.22%）。Vポイントなどの特典（22.66%）を大きく上回る

・不満なしが56.16%と過半数。不満点の筆頭は「画面の複雑さ」（25.34%）

・総合満足度は78.08%が「満足」と回答

SBI証券ユーザー調査の注目データ

注目データ１.：「SBI証券一択」は3割。約6割がメイン口座として使いながら他社と併用

SBI証券の利用状況を聞いたところ、「SBI証券をメインで利用し他社と併用している」が36.99%で最多、「SBI証券のみ」は30.14%でした。

「他社がメインでSBIはサブ」の20.55%を合わせると、全体の約6割が複数の口座を使い分けています。

SBI証券をメイン口座に据えながら、目的に応じて他社を使い分けるスタイルが広がっている様子がうかがえます。

注目データ２.：継続理由は「安さ」と「銀行連携」。Vポイント目的は少数

使い続ける理由のトップは「手数料の安さやIPO取扱数（49.22%）」で、「住信SBIネット銀行との連携（45.31%）」が僅差で続きました。

一方、「Vポイントの貯まりやすさ」を挙げた人は22.66%にとどまっています。

ポイント還元などの特典よりも、コストの安さと日常的な入出金のしやすさが、長く使い続ける理由の軸になっているようです。

注目データ３.：満足度78%の一方、4人に1人が「画面の複雑さ」を不満に挙げる

総合満足度は計78.08%が「満足」と回答した一方、不満点として「画面が複雑でどこに何があるかわかりにくい」を挙げた人が25.34%いました。

「不満なし」が56.16%と過半数を占めるなかで、画面の使いにくさは一定数のユーザーが感じている課題のようです。

SBI証券ユーザー調査の概要

調査概要は以下の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/557_1_a3f60004007764f3f0ca98be13cfb2de.jpg?v=202606260352 ]

※本調査は以下の記事から確認できます。

SBI証券利用実態調査｜146人に聞いた継続理由・満足度・他社併用の実態【2026年】(https://cc-moola.com/securities/survey/sbi-questionnaire)

※本調査の内容を引用される場合は、以下の2点をご記載ください。

１.調査元の CocoMoola（https://cc-moola.com/）へのリンク

２.SBI証券 利用実態調査 2026記事（https://cc-moola.com/securities/survey/sbi-questionnaire）へのリンク

ココモーラのユーザー調査について

ココモーラでは、生活者の比較行動や選択実態に関するアンケート調査を通じて、ユーザーの比較・選択に役立つデータの収集・分析を行っています。

調査結果は、比較記事・ランキング記事・コラムなどのコンテンツ制作にも活用しています。

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株式会社ゼロアクセルについて

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

■関連会社

株式会社BimoRa

コーポレートサイト https://bimora.co.jp/

公式EC https://bimora.jp/



株式会社ワンプレート

コーポレートサイト https://wan-plate.co.jp/

公式EC https://wan-plate.jp/



株式会社ザ・建物

コーポレートサイト https://the-building.co.jp/

赤坂駅前店 https://the-from.com/shop/02

昭和通り店 https://the-from.com/shop/01

■関連事業

GLOW-NAVI（グロウナビ）

https://glownavi.com/



おうちにプロ

https://ouchipro.com/

ゼロメディア

https://zero-medi.com/