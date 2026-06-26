手踊りシリーズ第３弾 アントラー／レッドキング 復刻発売のお知らせ

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株式会社増田屋コーポレーション


1966年に発売された、日本で最初の怪獣人形玩具「ソフビ手踊り」。


本商品は、その歴史的シリーズを現代に蘇らせる 完全復刻版 です。


当時品からデータを採取し、発売当時のサイズ感・造形ニュアンスを忠実に再現。


大人の手では入らない小ぶりなサイズも、当時の仕様そのままに復刻しています。


コレクションとしても飾り映えする仕上がりです。


復刻版では、背面に 当時品には存在しなかった「増田屋齋藤貿易 TM マーク」 を


タイトルロゴ下に新たに刻印し、復刻であることを明確にしています。



■歴史背景：日本最初の怪獣人形“手踊り”誕生について



1954年、増田屋齋藤貿易が発売した「ミルク飲み人形」で、


日本で初めてセルロイドではなく ソフトビニール素材 が採用されました。


割れにくく、ふっくらと温かみのある手ざわりを持つソフトビニールは、


人形作りに大きな革命をもたらしました。


その後、日本初のテレビ怪獣作品『ウルトラQ』の怪獣たちを


「子どもたちが自分の手で動かして遊べるように」との思いから、


日本初の怪獣人形“手踊り” が誕生。


これが1966年に発売された、歴史的な怪獣ソフビの原点です。


今回の復刻版は、その精神と造形を現代に受け継ぐプロジェクトです。



レッドキング

アントラー











増田屋齋藤貿易 TM マークをタイトルロゴ下に新たに刻印


■商品の特徴


●当時品のサイズ感・造形を忠実に再現


1966年当時の手踊りソフビを基にデータを採取し、


“あの頃のまま”のサイズ感・フォルム・雰囲気を再現。


●大人の手が入らない、当時の仕様そのまま


手踊りとしては小ぶりなサイズも、当時の仕様を尊重して復刻。


コレクションとして飾りやすく、造形の味わいを楽しめます。


●復刻版だけのTM刻印


背面に「増田屋齋藤貿易 TMマーク」を新たに刻印。


当時品との違いを明確にしつつ、復刻の証として付加価値を高めています。


●東京生産のソフトビニール


温かみのある質感、柔らかさ、成形の味わいを重視し、


日本国内（東京）で製造しています。



■商品概要



・ 商品名　ウルトラマン手踊り アントラー 　ウルトラマン手踊り レッドキング


・ 希望小売価格　8,800円（税込）※送料別途


・ 対象年齢　15才以上


・ サイズ　アントラー　約170mm レッドキング　約200mm


・ 素材　PVC（ソフトビニール）


・ 生産エリア　日本・東京


・ 監修協力　西村祐次


・ 予約受注期間　2026年12月26日（金）～2026年7月31日（金）


・ 発送予定日　2026年10月中旬より順次発送予定


・ 販売ルート　増田屋齋藤貿易オンラインショップ 　https://masudaya-saito-boeki.com/


　その他各取扱ショップにて


・ 発売元　株式会社増田屋コーポレーション


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