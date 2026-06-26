手踊りシリーズ第３弾 アントラー／レッドキング 復刻発売のお知らせ

株式会社増田屋コーポレーション

1966年に発売された、日本で最初の怪獣人形玩具「ソフビ手踊り」。

本商品は、その歴史的シリーズを現代に蘇らせる 完全復刻版 です。

当時品からデータを採取し、発売当時のサイズ感・造形ニュアンスを忠実に再現。

大人の手では入らない小ぶりなサイズも、当時の仕様そのままに復刻しています。

コレクションとしても飾り映えする仕上がりです。

復刻版では、背面に 当時品には存在しなかった「増田屋齋藤貿易 TM マーク」 を

タイトルロゴ下に新たに刻印し、復刻であることを明確にしています。

■歴史背景：日本最初の怪獣人形“手踊り”誕生について

1954年、増田屋齋藤貿易が発売した「ミルク飲み人形」で、

日本で初めてセルロイドではなく ソフトビニール素材 が採用されました。

割れにくく、ふっくらと温かみのある手ざわりを持つソフトビニールは、

人形作りに大きな革命をもたらしました。

その後、日本初のテレビ怪獣作品『ウルトラQ』の怪獣たちを

「子どもたちが自分の手で動かして遊べるように」との思いから、

日本初の怪獣人形“手踊り” が誕生。

これが1966年に発売された、歴史的な怪獣ソフビの原点です。

今回の復刻版は、その精神と造形を現代に受け継ぐプロジェクトです。

レッドキングアントラー増田屋齋藤貿易 TM マークをタイトルロゴ下に新たに刻印

■商品の特徴

●当時品のサイズ感・造形を忠実に再現

1966年当時の手踊りソフビを基にデータを採取し、

“あの頃のまま”のサイズ感・フォルム・雰囲気を再現。

●大人の手が入らない、当時の仕様そのまま

手踊りとしては小ぶりなサイズも、当時の仕様を尊重して復刻。

コレクションとして飾りやすく、造形の味わいを楽しめます。

●復刻版だけのTM刻印

背面に「増田屋齋藤貿易 TMマーク」を新たに刻印。

当時品との違いを明確にしつつ、復刻の証として付加価値を高めています。

●東京生産のソフトビニール

温かみのある質感、柔らかさ、成形の味わいを重視し、

日本国内（東京）で製造しています。

■商品概要

・ 商品名 ウルトラマン手踊り アントラー ウルトラマン手踊り レッドキング

・ 希望小売価格 8,800円（税込）※送料別途

・ 対象年齢 15才以上

・ サイズ アントラー 約170mm レッドキング 約200mm

・ 素材 PVC（ソフトビニール）

・ 生産エリア 日本・東京

・ 監修協力 西村祐次

・ 予約受注期間 2026年12月26日（金）～2026年7月31日（金）

・ 発送予定日 2026年10月中旬より順次発送予定

・ 販売ルート 増田屋齋藤貿易オンラインショップ https://masudaya-saito-boeki.com/

その他各取扱ショップにて

・ 発売元 株式会社増田屋コーポレーション

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