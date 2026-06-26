手踊りシリーズ第３弾 アントラー／レッドキング 復刻発売のお知らせ
1966年に発売された、日本で最初の怪獣人形玩具「ソフビ手踊り」。
本商品は、その歴史的シリーズを現代に蘇らせる 完全復刻版 です。
当時品からデータを採取し、発売当時のサイズ感・造形ニュアンスを忠実に再現。
大人の手では入らない小ぶりなサイズも、当時の仕様そのままに復刻しています。
コレクションとしても飾り映えする仕上がりです。
復刻版では、背面に 当時品には存在しなかった「増田屋齋藤貿易 TM マーク」 を
タイトルロゴ下に新たに刻印し、復刻であることを明確にしています。
■歴史背景：日本最初の怪獣人形“手踊り”誕生について
1954年、増田屋齋藤貿易が発売した「ミルク飲み人形」で、
日本で初めてセルロイドではなく ソフトビニール素材 が採用されました。
割れにくく、ふっくらと温かみのある手ざわりを持つソフトビニールは、
人形作りに大きな革命をもたらしました。
その後、日本初のテレビ怪獣作品『ウルトラQ』の怪獣たちを
「子どもたちが自分の手で動かして遊べるように」との思いから、
日本初の怪獣人形“手踊り” が誕生。
これが1966年に発売された、歴史的な怪獣ソフビの原点です。
今回の復刻版は、その精神と造形を現代に受け継ぐプロジェクトです。
レッドキング
アントラー
増田屋齋藤貿易 TM マークをタイトルロゴ下に新たに刻印
■商品の特徴
●当時品のサイズ感・造形を忠実に再現
1966年当時の手踊りソフビを基にデータを採取し、
“あの頃のまま”のサイズ感・フォルム・雰囲気を再現。
●大人の手が入らない、当時の仕様そのまま
手踊りとしては小ぶりなサイズも、当時の仕様を尊重して復刻。
コレクションとして飾りやすく、造形の味わいを楽しめます。
●復刻版だけのTM刻印
背面に「増田屋齋藤貿易 TMマーク」を新たに刻印。
当時品との違いを明確にしつつ、復刻の証として付加価値を高めています。
●東京生産のソフトビニール
温かみのある質感、柔らかさ、成形の味わいを重視し、
日本国内（東京）で製造しています。
■商品概要
・ 商品名 ウルトラマン手踊り アントラー ウルトラマン手踊り レッドキング
・ 希望小売価格 8,800円（税込）※送料別途
・ 対象年齢 15才以上
・ サイズ アントラー 約170mm レッドキング 約200mm
・ 素材 PVC（ソフトビニール）
・ 生産エリア 日本・東京
・ 監修協力 西村祐次
・ 予約受注期間 2026年12月26日（金）～2026年7月31日（金）
・ 発送予定日 2026年10月中旬より順次発送予定
・ 販売ルート 増田屋齋藤貿易オンラインショップ https://masudaya-saito-boeki.com/
その他各取扱ショップにて
・ 発売元 株式会社増田屋コーポレーション
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