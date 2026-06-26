実施報告｜ヒューマンキャンパス高等学校と連携した初の全国オンライン出前授業を実施

日興製薬株式会社

・ヒューマンキャンパス高等学校との連携による、当社初の全国オンライン展開

・同校の全国15キャンパス(北は大宮、南は北九州まで)が同時参加

・日焼け止めの選び方・適量・塗布方法を動画教材も利用して美顔師が視覚的に提示

・1コマ(50分)で完結する、学校現場で導入しやすい設計

・教育目的の中立プログラムとして、特定製品の推奨・販売促進を目的としません

Zoomにて日焼け止めの適正量について解説する美顔師

日興製薬株式会社（本社：静岡県静岡市）は2026年6月25日（木）、ヒューマンキャンパス高等学校(学校法人佐藤学園、本校:沖縄県名護市)と連携し、同校の全国15キャンパスの生徒を対象に当社初の全国オンライン形式での出前授業を実施いたしました。

本授業では、当社所属の医師(皮膚科)による「紫外線と光老化」の医学的解説に加え、日焼け止めの正しい使い方を解説する動画教材を活用し、ライブ配信形式で実施。北は埼玉県(大宮キャンパス)から南は福岡県(北九州キャンパス)まで、全国に学習センターを展開する通信制高校との連携により、地理的制約を超えて科学的根拠に基づくスキンケア教育を届ける、当社初の全国規模オンライン出前授業となりました。

■実施の背景

紫外線には人体にとって有益な面もある一方、長期的・反復的な曝露は光老化（しみ・しわ・たるみ等）や皮膚がんのリスクを高めることが知られています。とくに若年期の紫外線蓄積が将来の肌状態に影響を及ぼす可能性があり、早期からの正しい知識習得とセルフケア習慣の確立が重要です。

一方で、専門医による直接的な健康教育の機会は地域によって偏りがあり、地方校・離島校では実地での出前授業の実施が困難なケースが少なくありません。当社はオンライン形式を活用することで、全国の高校生に等しく科学的根拠に基づいた情報を届ける取り組みを開始いたしました。

今回の連携先であるヒューマンキャンパス高等学校は、北海道から沖縄まで全国40以上のキャンパスを展開する通信制高校であり、多様な地域・背景を持つ生徒が在籍しています。全国に学習センターを持つ同校の特性は、地理的制約を超えた教育機会の提供という当社の取り組みの方向性と高い親和性があり、第一弾の連携先として全15キャンパスでの同時実施を実現いたしました。

■授業内容（抜粋）

紫外線の基礎知識（UVA/UVB/UV指数）〈皮膚科医〉

光老化のメカニズムと予防の重要性〈皮膚科医〉

日焼け止めの活用法（SPF/PA表示の見方、適量、塗布順、ムラ防止、再塗布）〈美顔師〉

日常生活で実践できるUVケアのポイント〈美顔師〉

実際の塗布方法〈美顔師・動画教材〉

■当日のトピック

重点的に解説したテーマ： 動画で示された日焼け止めの適量(硬貨サイズ等の目安)と、塗りムラを防ぐ塗布手順

家庭で実践できるアイデア：スマートフォンの天気アプリで日々のUVインデックスを確認する習慣の提案

■講師コメント

皮膚科医：

「光老化は数十年単位で進行するため、十代から正しい知識を持っていただくことが、将来の肌の健康を守る最も効果的な手段の一つです。北九州から大宮まで、これまで地理的にお届けできなかった地域の生徒さんにも、科学的根拠に基づく情報を等しく伝えられたことを大変嬉しく思います。」

美顔師：

「オンライン形式でしたので化粧料の適量や使い方をうまく伝えられるか不安なところもありましたが、動画を活用して上手く伝えられました。意外と知られていないSPFやPAについての知識やその人に合ったUV製品の選び方など、紫外線対策に理解を深めていただける講義内容です。これからも色々な方に聞いていただきたいと思います。」

■実施概要

授業名： 紫外線が肌に与えるダメージとその防ぎ方 －知っていますか？光老化－

日時： 2026年6月25日(木)

形式： オンライン(Zoomを使用したライブ配信)

参加キャンパス数： 全国15キャンパス

対象： 高校1～3年次、教職員

講師： 皮膚科医／美顔師

所要時間： 50分（学校により調整）

備考： 教育目的の中立プログラムとして、学校の規定およびプライバシーに配慮して実施

■用語解説

美顔師（定義）

皮膚の基礎知識とお手入れ技術に基づき、生活習慣まで含めた聞き取りの上で、化粧料の適切な使い方やセルフケアを中立に指導する。日本美容医学研究会の認定資格で、所定の座学・実技研修を修了し、筆記試験・技能試験に合格した者が認定され、定期的な講習等で知識と技術を更新する。

※美顔師は医療従事者ではありません。医療行為は行わず、化粧料の適正使用やセルフケアの指導を担います。

■企業理念

「お肌に悪いことは、一切したくない。」

クロロフイル美顔教室は肌を取り巻く余計な刺激から可能なかぎり遠ざけ、素肌本来の美しさを守り通すことをテーマに、皮膚科学に基づく研究と教育を通じて、未来の肌と健康に貢献します。

■今後の展開

主に小学校高学年～高校生を対象とした出前授業を中心に、教職員研修や保護者向けプログラムにも対応します。教育目的に沿った中立的な情報提供を継続し、学校・教育委員会・自治体・公的施設（図書館等）・PTAからのご相談を受け付けています（内容・実施条件はご要望に応じて調整します）。

■連携先学校概要

ヒューマンキャンパス高等学校(運営法人: 学校法人佐藤学園)

本校所在地: 沖縄県名護市

公式サイト: https://www.hchs.ed.jp/

■会社概要

日興製薬株式会社

所在地：静岡県静岡市

創業：1954年

事業内容：化粧品製造、クロロフイル美顔教室の企画・運営

公式サイト：https://www.chloro.co.jp

■出前授業の詳細・お申し込み

https://demae-school.com/company/nikko-pharmaceutical/

※現時点では学校・施設様で行う出前授業の対象地域を関東・中部としております。

その他の地域はオンライン対応とさせていただきます。