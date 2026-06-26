【ABEMA】「セクシー女優やっているのか？と言われた」 年商2億の敏腕社長・うれしのちゃんが明かす両親との絶縁と壮絶な過去…世界的インフルエンサー・MONAKOがPRADAのショーを前に大ピンチ

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな人生と、そこに隠されている“秘密”を紐解く新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の第2話を、2026年6月27日（土）夜9時より無料放送いたします。

■『CELEB SECRET』とは？

『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズです。本番組では、貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？

密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara 、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4名。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を、壮大なスケールで追いかけてまいります。

さらに、主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの『Risk』が決定。グレイシーの「Risk」は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングです。

また、セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野さんは本番組がソロとしてはMC初挑戦となります。

■ 「時間に間に合うの…？」PRADAのショー直前に大トラブル発生で世界的インフルエンサーMONAKOが大ピンチ

6月27日（土）放送の第2話では、第1話に続き、ミラノファッションウィークに参加中の世界的インフルエンサー・MONAKOに密着。彼女は最も気合の入るPRADAのショーへ向かう準備を進めていましたが、ブランド側から用意された衣装や靴をめぐり、想定外のトラブルが発生してしまいます。さらに会場へ向かう道中では大渋滞に巻き込まれる事態に発展。進まない車と歩くことも困難な状況下で、焦りが募るMONAKO。世界中から注目を集める大舞台を前に、果たして彼女は無事ショーに間に合うのか、一刻を争うハラハラする展開の行方に注目が集まります。

■ 「セクシー女優やってるのか？と言われた」 19歳で起業した年商2億の敏腕社長・うれしのちゃんが明かす壮絶な過去と秘密

さらに、今回は年商2億円の敏腕社長・うれしのちゃんに密着。現在マレーシア在住で、家賃60万円の高層マンションに住むなど規格外の生活を送る彼女ですが、19歳という若さで起業するに至った背景には、中学生の時に直面した“ある出来事”がありました。

若くしてビジネスの世界に飛び込み、過酷な現実や悔しい思いを経験してきたと語る彼女は、さらに起業やSNSでの発信をめぐって両親と激しく衝突した過去を告白します。「セクシー女優やっているのか？」という心無い言葉をぶつけられたという、現在に至るまで続く絶縁状態の真相とは…？

“スーパーセレブ女子”たちの知られざる“秘密”や葛藤が次々と明かされる『CELEB SECRET』の第2話は、2026年6月27日（土）夜9時より「ABEMA」にて無料放送開始です。ぜひ、ご覧ください。

（放送URL：https://abema.go.link/1Soh8）

■「ABEMA」オリジナルドキュメンタリー『CELEB SECRET』 番組概要

配信日時：2026年6月27日（土）夜9時

第2話放送URL：https://abema.go.link/1Soh8

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2059

『CELEB SECRET』番宣映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-2059_s1_p702

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/