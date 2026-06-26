【7/29(水)ウェビナー登壇】SSBJ基準対応済企業の最新ポイント解説つき｜ESG開示及び第三者保証のポイント解説セミナー

株式会社Re-gritPartners

株式会社Re-grit Partners（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山木 智史、以下「当社」）は、当社所属の田中義人が、2026年7月29日（水）に開催される、「ESG開示及び第三者保証のポイント解説セミナー」に登壇することをお知らせいたします。本セミナーでは、当社所属の田中義人が、SSBJ基準の各社対応状況、一般開示基準の適用ポイント及び第三者保証の必要性について解説いたします。SSBJ基準への対応やサステナビリティ情報開示の高度化、さらに非財務情報の信頼性向上を目指す企業のご担当者様にとって参考にしていただける内容です。ぜひご参加ください。

開催情報

・開催日時：2026年7月29日（水）14:00-15:00

・開催形式：オンライン（Zoom）

・参加費：無料（事前申込制）

・対象：プライム上場企業のサステナビリティ部門、ESG、経営企画部、IRの担当者ほか

※同業の方はお申し込みをお控えくださいますようお願いいたします

・お申し込み方法：お申し込みはこちら(https://page.bsigroup.com/260729-seminar-environment-page)

・お申し込み期限：2026年7月23日（木）23:59

注意事項1：お申し込みの際は企業ドメインのメールアドレスをご記入ください。

注意事項2：申し込みフォームに必要情報をご記入のうえ、必ず「この内容で送信する」ボタンをクリックしてください。 ※1名様につき1度お申し込みください。

開催背景

サステナビリティ情報開示を取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。

2025年3月にSSBJ基準が公表され、2026年2月には平均時価総額1兆円以上のプライム上場企業を対象とした法制化が行われました。また、その他の企業についても段階的な適用拡大の方向性が示されています。サステナビリティ情報開示への対応は、もはや将来の課題ではなく、企業にとって今まさに取り組むべき経営課題です。投資家からの説明責任が高まる中、開示情報の信頼性確保や第三者保証の重要性も増しています。

セミナー概要

本セミナーでは、温室効果ガス（GHG）排出量開示を取り巻く最新動向を踏まえ、算定・開示における課題と対応のポイントを解説します。また、2026年3月期有価証券報告書におけるサステナビリティ情報開示の動向をもとに、SSBJ基準の一般開示基準におけるマテリアリティの考え方や、人的資本をはじめとする非財務情報に対する投資家のニーズについてお伝えします。そのうえで、GHG排出量検証に求められる対応ポイントや、非財務情報に対する第三者保証の現状や今後の展望をご紹介するとともに、人的資本やGHG関連規格をはじめとするESG関連国際規格の最新動向についても解説します。

アジェンダ- 現状のGHG排出量の算出と保証に関してリクロマ株式会社- SSBJ基準の各社対応状況及び一般開示基準の適用ポイント及び第三者保証の必要性株式会社Re-grit Partners- 検証現場における主な検証のポイント、及びESG関連国際規格の最新動向BSIグループジャパン株式会社

こんな方におすすめ- プライム上場企業のサステナビリティ部門、ESG、経営企画部、IRの担当者- SSBJ基準への対応やサステナビリティ情報開示の準備を進めている方- GHG排出量の算定・開示や第三者保証への対応を検討されている方- 人的資本を含む非財務情報の開示高度化に取り組まれている方- ESG関連国際規格の最新動向を把握したい方

■個人情報管理への同意

ご登録いただいたお客様情報はBSIグループジャパン株式会社・株式会社Re-grit Partners・リクロマ株式会社の3社で管理し、セミナーアンケートのご回答内容に合わせてご連絡をさせていただきます。 つきましては、ご登録にあたっては、BSIグループジャパン株式会社・株式会社Re-grit Partners・リクロマ株式会社の「プライバシーポリシー」にお目通しくださるようお願いいたします。

【講師プロフィール】

◆ 田中 義人

株式会社Re-grit Partners Director

ISO取得支援コンサルティングを経験した後に、J-SOX対応コンサルを経て、KPMGコンサルティング会社にてCSR高度化支援を含むリスクコンサルティングに従事。その後、AVANTグループやBSIにてESG開示支援アドバイザリーを行い、現在、株式会社Re-grit Partnersにて、ESG開示高度化支援に従事。

【GRC Advisoryについて】

法務・コンプライアンス・危機対応やESGの知見に加え、戦略立案・業務改革の実践的経験を活かし、平時から有事対応まで、適宜、弁護士等の専門家とも連携し、実効性の高いソリューションを提供いたします。

▼詳細はこちら

法務コンプライアンス機能強化・規制対応 - Re-grit Partners(https://regrit-p.com/service/legal-compliance)

危機管理・不正対応 - Re-grit Partners(https://regrit-p.com/service/crisis-fraud-response)

リグリットパートナーズについて

当社は、「CxO firm（1000人のCxOを輩出する）」をビジョンに掲げ、ビジネスリーダーの輩出を通じて社会に変革をもたらすことを目指しています。 ビジネストランスフォーメーション事業（以下、BT事業）を中核に、キャリアフロンティア事業など複数の事業を展開。 BT事業では、戦略、業務改革、テクノロジー領域を横断しながら多岐にわたる変革テーマを扱い、売上高7,000億円以上のエンタープライズ企業を中心に、プライム取引比率100％でプロジェクトを推進しています。その中でも最大の特徴は実行局面への強さにあり、実行難易度を踏まえた戦略設計から、現場での実行、仕組みとしての定着までを一気通貫で伴走しています。

【会社概要】

社名：株式会社Re-grit Partners（リグリットパートナーズ）

本社所在地：東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー13階

代表取締役：山木 智史

設立：2017年8月7日

HP：https://regrit-p.com/