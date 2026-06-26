横浜で開催！「熟睡プラ寝たリウム 七夕からめぐる88星座」七夕の星空を楽しむ特別なフェアも同時開催中

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA（運営：コニカミノルタプラネタリウム株式会社/代表取締役社長：本由美子）では、「熟睡プラ寝たリウム 七夕からめぐる88星座」を2026年7月1日(水)～7月7日(火)の7日間限定で上映します。また、七夕にまつわる美しい星々を楽しめる特別なフェア『Starry Tanabata Nights』も同時開催中です。

★特別体験「熟睡プラ寝たリウム」

「熟睡プラ寝たリウム 七夕からめぐる88星座」は、プラネタリウムで星を眺め、生語りをききながら大人の夏の夜ならではの癒やしのひとときを過ごせるイベントです。今回は七夕までの7日間、横浜からはじまり、星空をめぐる旅をお届けします。 日常を離れた贅沢で穏やかなひとときをお楽しみください。

【公式ウェブサイト】

https://planetarium.konicaminolta.jp/program/jukusui_tanabata/?hall=planetariayokohama&rl=260626_pham_jyukusui_tanabata(https://planetarium.konicaminolta.jp/program/jukusui_tanabata/?hall=planetariayokohama&rl=260626_pham_jyukusui_tanabata)

★12星座スタンプを設置！

2026年3月24日(火)に4周年を迎えたプラネタリアYOKOHAMA では、4周年記念としてLEDプラネタリウムをイメージしたスタンプカードと12星座のオリジナルスタンプを制作。

熟睡プラネタリウム開催期間限定でお楽しみいただけます。

熟睡プラ寝たリウムで星々の物語を楽しんだあとは、ぜひ思い出としてお好きなスタンプを押してお持ち帰りください。

※無くなり次第終了

■設置期間：7月1日(水)～7月7日(火)

■開催場所：プラネタリアYOKOHAMAロビー

「熟睡プラ寝たリウム 七夕からめぐる88星座」作品概要

【上映日】

2026年7月1日(水)～7月7日(火)

【上映スケジュール】

■2026年7月1日(水)・7月2日(木)・7月6日(月) １.19:40～20:40

■2026年7月3日(金)・7月7日(火) １.18:35～19:35 ２.20:00～21:00

■2026年7月4日(土) １.18:05～19:05 ２.19:30～20:30

■2026年7月5日(日) １.19:10～20:10

【鑑賞料金】

プレミアムシート オンライン：一律4,600円 窓口：一律4,800円（小学生以上2名様まで）

一般シート オンライン：1,800円 窓口：2,000円（小学生以上一律）

【チケット販売】（6月11日（木）より販売開始）

各上映回の開始15分前まで購入可能です。

※オンラインで予定枚数に達した場合、当日チケットの販売はございません。

※Starry Members会員・一般ともに全上映、同時発売です。会員先行販売はございません。

コニカミノルタプラネタリウム会員サービスStarry Membersは無料でご登録いただけます。

https://planetarium.konicaminolta.jp/starrymembers/guide/

【公式ウェブサイト】

https://planetarium.konicaminolta.jp/program/jukusui_tanabata/?hall=planetariayokohama&rl=260626_pham_jyukusui_tanabata(https://planetarium.konicaminolta.jp/program/jukusui_tanabata/?hall=planetariayokohama&rl=260626_pham_jyukusui_tanabata)

※プログラムの性質上、小学校就学前のお子様の入場をお断りしています。

※ブランケットなどの睡眠グッズはご自身でお持ちください。

※全館共通鑑賞引換券・割引券等の各種割引はご利用いただけません。

※ご購入完了後のチケットの変更・キャンセルはお受けできません。

★同時開催中『Starry Tanabata Nights』フェア

7月7日(火)まで、七夕にまつわる美しい星々を楽しめる特別なフェア『Starry Tanabata Nights』を開催中です。

遠い星から持ち帰った秘密のギフトを集めたショップ「Gallery Planetaria（ギャラリープラネタリア）」と銀河を旅する途中に出会うカフェ「Cafe Planetaria（カフェプラネタリア）」では

天の川や星々をモチーフにしたアイテムや限定メニューをご用意しました。

「熟睡プラ寝たリウム」開催日も実施中のため、ご来館の際にはカフェ・ショップにもお立ち寄りください。

オリジナルアロマ 『MILKY WAY NOTE』 1,375円

銀河の中心に香るといわれるラズベリーの成分と、

スターアニスの芳醇な香りをベースにした、“天の川の香り”に包まれるアロマ。

「熟睡プラ寝たリウム 七夕からめぐる88星座」の開催期間中は、ドームの出入口にて、香りをお楽しみいただけます。

『七夕クリームソーダ』850円

七夕の夜空をイメージしたフェア限定のノンアルコールドリンク。

ブルーハワイと、甘酸っぱいアプリコット風味のソーダにトロピカルなゼリーをプラスし、アイスを浮かべた贅沢な一杯。よく混ぜてお召し上がりください。

【『Starry Tanabata Nights』フェアウェブサイト】

https://planetarium.konicaminolta.jp/event/tanabata/?hall=planetariayokohama&rl=260626_pham_tanabatafair#starrytanabatafair(https://planetarium.konicaminolta.jp/event/tanabata/?hall=planetariayokohama&rl=260626_pham_tanabatafair#starrytanabatafair)

★コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA(横浜)

■所在地 神奈川県横浜市西区高島一丁目2-5

横濱ゲートタワー2階

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:30～20:30／土日祝10:00～21:00

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariayokohama/

★Gallery Planetaria

”銀河のどこかにある秘密のお店”をコンセプトとしたギフトショップ。天の川の香り”の紅茶や、隕石のキャンドル、星屑のきらめきを詰めたネイルカラーなど、美しく、宇宙でここだけのアイテムを揃えています。

※ショップのみのご利用も可能です。

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/gallery/

★Cafe Planetaria

“銀河を旅する途中に出会うカフェ”。星や宇宙の輝きを詰め込んだメニューなど、プラネタリアYOKOHAMA限定メニューを揃えています。当館の「Cafe Planetaria」では、ドーム内でのご飲食が可能で、すべてのメニューをお持ち帰りいただけます。ご自宅でも星や宇宙の輝きを詰め込んだカフェメニューをお楽しみください。

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/cafe/

【施設名称表記上のお願い】

見出し、本文などで、施設名称が長すぎて入りきらない場合、次の優先順位で省略形をお使いください。

★コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA

(略)プラネタリアYOKOHAMA

なお、文章中に繰り返しで出てくる場合、2回目以降は プラネタリアYOKOHAMA と記述していただいて構いません。