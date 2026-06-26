「第19回 コンテンツ東京」「第6回 XR・メタバース総合展【夏】」盛況のうちに閉幕―コンテンツ、IP、マーケティング、XRの最先端製品が東京ビッグサイトに集結

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区）は、2026年6月17日（水）～19日（金）の3日間、東京ビッグサイト（西展示棟）にて「第19回 コンテンツ東京」および「第6回 XR・メタバース総合展【夏】」を開催いたしました。

「コンテンツ東京」は、コンテンツ制作、IPビジネス、広告・マーケティング、クリエイティブなど、コンテンツ産業を支える多様なテーマを網羅する日本最大級の総合展示会です。今回は新設の「ファンコミュニティマーケティング EXPO」を含む複数の専門展示会・エリアで構成され、業界の最新トレンドと実践事例が一堂に集まりました。会場では、出展企業・来場者・登壇者が交流し、商談・情報収集・共同プロジェクト創出の機会として活用され、コンテンツビジネスの“今”と“これから”を体感できる場となりました。

「XR・メタバース総合展」はXR（VR・AR‧MR技術の総称）・メタバースを活用するサービス・技術が一堂に出展する日本最大級の専門展です。XR‧メタバース導入を検討している製造業、建築、不動産、企業のDX 推進、エンターテイメントなどあらゆる業界の方が来場しました。

■ コンテンツビジネスを横断する展示構成で、多様な出会いを創出

「コンテンツ東京」は、IP、クリエイティブ、広告、ブランド設計、コミュニケーションデザイン、コミュニティ、表現テクノロジーなど、コンテンツビジネスに関わる領域を横断的に網羅。特に今回新設した「ファンコミュニティマーケティングEXPO」では、企業とファンの関係性構築や継続的なエンゲージメント創出に関するソリューションが集まり、LTV向上やブランド共創に関心を持つ来場者から大きな関心を集めました。

また、各展示会・エリアが連動することで、制作・IP・マーケティング・コミュニティといった領域を横断した比較検討・商談が行われ、業界内の新たな接点創出につながりました。

■「ファンコミュニティマーケティング EXPO」は初開催

今回初開催となった「ファンコミュニティマーケティングEXPO」では、企業とファンの関係性構築や、継続的なエンゲージメント創出をテーマとしたソリューションが一堂に集結しました。コミュニティを軸にした顧客接点の設計や、長期的なブランド価値向上・LTV最大化につながる施策に関心を持つ来場者から大きな注目を集めました。

また、IP・マーケティング・クリエイティブ領域と連動することで、コンテンツを起点とした“ファンとの関係づくり”を多角的に捉えることができ、実践的な比較検討や商談が活発に行われました。本エリアの新設により、従来の広告・プロモーション中心の枠組みを超えた、共創型マーケティングの重要性を示す機会となりました。

■ 特別講演‧セミナーで、コンテンツビジネスの現在地と未来を提示

会期中は、コンテンツビジネスの最前線を学べる特別講演・オープンセミナーを多数開催しました。

主なテーマ：

- ヒットコンテンツを生むストーリー設計と成功要因- グローバルIP展開とブランド戦略- コミュニティを起点としたマーケティング手法- AI時代におけるクリエイティブ・広告戦略- ショート動画・ショートドラマによる新たな表現と拡散設計

特に、世界的に人気を集めるIPの展開やブランド戦略、AI時代だからこそのコンテンツ制作・広告活用、ブランディングの実践事例に関するセッションは注目を集めました。さらに、クリエイターやプロデューサーを招いた講演では、これからのコンテンツ発信やヒット創出のあり方が語られ、来場者にとって実践的な学びにつながる内容となりました。

■ショート動画・生成AIなど、新たな表現領域に注目が集まる

近年注目を集めるショート動画や生成AI活用をテーマに、関連する出展社の製品・サービスなどを扱う出展社を特集して紹介し、オープンセミナーを実施しました。ショート動画・ショートドラマの企画・制作・編集、SNSマーケティングへの活用、生成AIによるクリエイティブ制作などのテーマが、企業の情報発信やブランディングにおける新たな手法として多くの来場者の関心を集めました。

■ 特別企画で“体験型展示会”を実現

展示会の価値を拡張するため、多彩な特別企画を実施しました。

● 日本キャラクター大賞 表彰式

主催：（一社）キャラクターブランド・ライセンス協会（CBLA）共催：RX Japan

本展にて、「日本キャラクター大賞 展示・表彰式」を開催しました。前年における国内最高のライセンスブランドとキャラクターを決定、ノミネートされたプロパティの中から、前年に最も活躍したプロパティが各部門で選出され、「ちいかわ」が「日本キャラクター大賞」を3年連続で受賞しました。

● キャラクターイベント

キャラクターたちが会期中毎朝10時から来場者をお出迎えする「キャラクターウェルカムグリーティング」や、多数のキャラクターが会場内を練り歩く「キャラクターパレード」を3日間にわたり開催。パレード終了後は、参加キャラクター全員がステージ上に勢揃いする「大撮影会」を行い、来場者が自由に撮影を楽しめる貴重なフォトセッションの機会として、好評を博しました。

● X投稿参加型企画「コンテンツ東京を◯◯化してみた！」

クリエイター EXPOの特別企画「コンテンツ東京を◯◯化してみた！」をX上で開催しました。クリエイター EXPO出展者に「コンテンツ東京」をテーマに自由に作品を作ってもらい、「＃こんまる」を付けて投稿していただく企画で、個性あふれる作品の数々が集まり、グランプリ受賞者には「次回無償出展権」を贈呈しました。

● 没入型ソーシャルプラットフォーム「VRChat」をテーマにした特別企画

VRChatのビジネス活用に興味があるIPホルダー／マーケ・ブランド担当の方向けに、具体的な活用事例を知り、横断的に比較検討・相談できる場として特別企画展示を実施、特別講演も開催しました。VRChatのビジネス活用に関するソリューションを持つ企業との出会いの場を提供しました。

● 特別企画「Community park」

「ファンコミュニティマーケティング EXPO」内の特別企画として、「Community park（コミュニティパーク）」を初開催しました。ファンやコミュニティとブランドの関係づくりをテーマに、専門家によるセミナーやランチセッション、交流ラウンジを展開。来場者に、コミュニティマーケティングの最新知見や実践事例に触れながら、業界を越えた交流を通じて、自社の施策につなげるヒントを得られる機会を提供しました。

● サントリー「ギルティ炭酸 NOPE」コラボ企画「NOPEカウンター」

サントリーの炭酸飲料ブランド「ギルティ炭酸 NOPE（ノープ）」とのコラボレーション企画として、会場内に「NOPEカウンター」を特設しました。来場者に「ギルティ炭酸 NOPE」を味わっていただくサンプリングを実施し、商品そのものに加え、コピーやパッケージ、SNSでの広がりを含めた“語られるブランド体験”を体感できる機会を提供しました。商談や情報収集の合間に、いま注目されるブランドコミュニケーションの実例に触れられる企画として展開しました。

● 特別企画「∞（mugen）」

「XR・メタバース総合展」で、最新XRデバイスを体験しながら情報発信の可能性を探る特別企画として初開催しました。“デバイス体験×情報発信”をテーマに、主要XRデバイスメーカーの最新のヘッドマウントディスプレイやARグラスが一堂に会し、実機を直接体験・比較・検討できる場を提供しました。

● コンテンツ業界交流会「Connect TOKYO」

コンテンツ東京の会期後に交流会を実施しました。多様なジャンルの出展社をはじめ、コンテンツ業界に関わる様々な参加者との交流を通じて、新たなアイデア・事業連携・価値創出のきっかけの場として、出展社・来場者・業界関係者のネットワーク形成を促進しました。

＜ 次回開催について ＞

コンテンツ東京は、2027年に20回目を迎えます。次回は2027年6月23日（水）～25日（金）に開催予定です。構成展示会を刷新し、新たに「ブランド共創 EXPO」を加え、コンテンツ・クリエイティブ・マーケティングの価値をさらに高める展示会として開催いたします。

● 主催者コメント

今回の会期では、IP、映像制作、広告・マーケティング、クリエイター、コミュニティなど、コンテンツビジネスに関わる多様な領域を横断して比較・検討できる場を提供しました。

会期を通じて、来場者の関心が『コンテンツをどう制作・発信するか』から、『IPやブランド、ファンコミュニティをどう育て、継続的なビジネスにつなげるか』という、より実践的な段階に移っていることを実感しました。特に、初開催の『ファンコミュニティマーケティング EXPO』では、企業とファンの関係性構築や、継続的なエンゲージメント創出への関心の高まりを強く感じております。

こうした時代の変化と、次回の20回目という節目を見据え、私たちは構成展の刷新を決意しました。コンテンツの売買や、制作発注の場にとどまらず、企業、クリエイター、ブランド、そしてファンが深く交わり、次世代の価値を共に生み出すプラットフォームを目指します。新たな一歩を踏み出す次回開催に向け、取り組んでまいります。

会場風景１.会場風景２.

◎さらに詳細をまとめた開催結果報告書はこちら→ https://www.content-tokyo.jp/doc_postshowreport/

◆ 第20回 コンテンツ東京 -概要-

構 成 展：ライセンシングジャパン／クリエイター EXPO／【初開催】ブランド共創 EXPO

会 期：2027年6月23日（水）～25日（金）

会 場：東京ビッグサイト（東展示棟）

主 催：RX Japan合同会社

公 式 HP：https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html

XR・メタバース総合展は、次回【秋展】はリニューアルし、新たにNexTech Weekの構成展の一つ「XR産業活用展」として開催します。本リニューアルにより、設計・シミュレーション・教育・現場支援などDX実装を支える「産業DX」を加速する展示会として開催いたします。

◆ 第1回 XR産業活用展（NexTech Week【秋】内） -概要-

同時開催：AI・人工知能EXPO/ブロックチェーンEXPO/量子コンピューティングEXPO/

AI時代の人材・組織改革EXPO/ヒューマノイドロボットEXPO/フィジカルAI EXPO

会 期：2026年11月11日（水）～13日（金）

会 場：幕張メッセ（1～3ホール）

主 催：RX Japan合同会社

公 式 HP：https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/about/xr.html

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

Web：https://www.rxjapan.jp/