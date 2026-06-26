【シーホース三河】役員交代のお知らせ

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、2026年6月25日(木)に開催された株主総会において、以下の通り役員人事が決議されましたので、お知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/1163_1_66a3b38542a50b5f8adb3cd753c97927.jpg?v=202606260351 ]

なお、この度の株主総会終結の時をもって前代表取締役社長 寺部康弘氏は退任いたしました。

在任中に賜りましたご厚誼に対しまして厚く御礼申し上げます。

佐古 賢一(さこ けんいち)

◆佐古賢一 コメント

本日、シーホース三河の代表取締役社長に就任いたしました、佐古賢一です。

まずは、このクラブを支えてくださっているファンの皆さま、パートナー企業の皆さま、そして地域の皆さまに、心より御礼申し上げます。

シーホース三河は、私にとって人生そのものとも言える場所です。選手として多くを学び、成長させてもらったこのクラブに、今この立場で関われることに、大きな誇りと責任を感じています。

だからこそ、クラブを次のステージへと引き上げる覚悟で臨んでまいります。

Bリーグは今、2026-27シーズンの新リーグ移行のための変革に取り組んでおり、当クラブの事業環境も大きく様変わりしようとしております。

そうした状況下で、社長就任後の私に課せられた最大の使命は、Bプレミアの審査基準を継続的に満たすことと、リーグ優勝を狙える常勝チームへの復活と認識しております。

私たちが目指すものは明確です。

西三河を元気にするため、チームを強化し優勝を目指すのはもちろんのこと、あらゆる取り組みに全力で臨んでまいります。

そして、応援してくださる皆さまとともに、「今日の試合は最高だった」と感じていただける瞬間を積み重ねていく。

それこそが、皆さまへの何よりの恩返しであると信じています。

今、私たちはBプレミアリーグ参入や新アリーナ建設という大きな変革の中にいます。

この機会をクラブの成長だけでなく、地域の未来をつくるチャンスにしたい。新アリーナは、試合のためだけの場所ではありません。

「行けば何かがある」「誰かとつながれる」そんな、誰もが楽しめる場所にしていきたいと考えています。その中心にあるのは“人”です。

一方的に提供するのではなく、人と人とのつながりの中で応援が生まれる。

そうした関係性を築くことこそが、地域密着の本質だと考えています。

新アリーナを中心に、人が集まり、人がつながり、街が元気になっていく。

その結果として、このクラブが、この三河の街にとっての“誇り”になる。

そのような未来の実現を目指してまいります。 私は、この変革の時代に関わることができることを、心から幸せに思っています。

そして同時に、必ず成功させるという強い覚悟を持っています。

シーホース三河を、もっと強く。もっと愛されるクラブに。

そして、この街になくてはならない存在に。 その覚悟を持って、全力で取り組んでまいります。 これからも、共に戦い、共に喜びましょう。

引き続き、熱いご支援・ご青援をよろしくお願いいたします。

富田 勝巳(とみた かつみ)

◆プロフィール[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/1163_2_eec4060ca54ce08afb84ecaa1362b60d.jpg?v=202606260351 ]◆富田勝巳 コメント

このたび、シーホース三河の代表取締役副社長に就任いたしました富田です。

事業全般を担当する立場として、このクラブでお世話になることになりました。

よろしくお願いいたします。

日頃より温かいご青援をお送りいただいているファン・ブースターの皆さま、スポンサーの皆さまをはじめ、クラブを支えてくださるすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。

まず何より、ファンの皆さまの存在こそがクラブの原動力です。皆さまの熱狂が大きな“波”となり会場全体を包み込む――そんな非日常体験をお届けできるよう、チーム・フロントが一体となって取り組んでまいります。

そして2028年には、新たなアリーナが完成する予定です。

熱狂と街のにぎわいを生み出す新たな拠点、「また来たい」と心から思っていただける特別な体験をご提供できるアリーナを目指し、自治体の皆さま、地域の皆さまのご協力も仰ぎながら、完成に向けた準備を着実に進めてまいります。

Bリーグは「Bプレミア」という新たなステージへと進化します。

シーホース三河もその舞台にふさわしいクラブを目指し、ファン・ブースターの皆さま、スポンサーの皆さま、そして地域の皆さまとともに着実に歩みを進めてまいります。どうぞご期待ください。

今後とも変わらぬご支援・ご青援をよろしくお願い申し上げます。

寺部康弘 コメント

◆プロフィール[表3: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/1163_3_b78fb1d99fa659496f666b47615747a8.jpg?v=202606260351 ]

いつもシーホース三河に、温かいご支援をいただき、誠にありがとうございます。

このたび、3年にわたり務めてまいりました取締役社長を退任することになりました。

こうして無事に任期を満了することができましたのは、日頃の皆さまからのサポートのお陰と、深く感謝申し上げます。

振り返りますと、佐古賢一TD／ライアン・リッチマンHC体制のもと、「Bプレミア」の入会条件であった年間入場者9万人の達成や、クラブ最高入場者を記録したIGアリーナでのホームゲーム開催、8年ぶりの天皇杯決勝への進出、更には、3年連続でのチャンピオンシップ出場、そして、全員で掴み取ったウィングアリーナ刈谷でのクォーターファイナルと、皆さまと共に泣き、共に笑ったこの3年間は、本当にかけがえのないものでした。

これから、2026-27シーズンのBプレミアの開幕、2028-29シーズンの新アリーナの開業とクラブを取り巻く環境は大きく様変わりしますが、シーホース三河は、佐古新社長をリーダーに、ファン・ブースターの皆さまや協賛パートナーの皆さま、地域の皆さまと共に、更なる成長を果たすとともに、悲願のリーグ制覇も達成してくれるものと信じています。

私も、一人のブースターとして、シーホース三河を全力で応援してまいりますので、皆さまにおかれましても、変わらぬご青援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

それでは、また、試合会場でお会いしましょう!

GO! SEAHORSES!